Wildberries запустила адвент-календарь для продавцов

Wildberries запустила электронный адвент-календарь для продавцов маркетплейса. С 15 по 20 декабря в личных кабинетах партнёров будут открываться подарки. Также продавцы маркетплейса смогут увидеть итоги года, где представлены самый прибыльный месяц, общая сумма проданных заказов за год и другое.

Все подарки продавцы получат в электронном виде

Каждому продавцу Wildberries будет открываться новый подарок на специальной странице адвент-календаря в личном кабинете. В рамках акции партнёры получают скидки и промокоды на сервисы маркетплейса, которые используются для повышения продаж и оптимизации работы магазина.

В списке участников акции — конструктор тарифов (набор платных опций для улучшения позиций товаров и увеличения продаж), витрина магазина, сервис сравнения карточек товаров, фотостудия, а также подменные артикулы — уникальные коды товара для внешних рекламных публикаций. Все подарки представлены в электронном формате и доступны непосредственно в интерфейсе платформы.

Подарок нужно активировать в течение 3-х дней — иначе он сгорит

Каждый подарок необходимо активировать в течение трёх дней с момента его открытия в адвент-календаре. Если продавец не активирует бонус в установленный срок, воспользоваться им будет невозможно.

После активации подарок можно использовать в любой день до 31 декабря включительно.

Таким образом, продавцы могут самостоятельно выбрать удобное время для применения скидок и промокодов в работе с сервисами Wildberries.

Каждый продавец сможет увидеть ключевые показатели за год

В дополнение к адвент-календарю Wildberries подготовила персонализированные итоги года для каждого продавца платформы. Они доступны в специальном разделе личного кабинета.

Продавцы смогут увидеть ключевые показатели своей работы:

срок присутствия на маркетплейсе;

самый прибыльный месяц по количеству заказов;

регионы с наибольшим спросом;

количество показов карточек товаров;

общую сумму продаж за год;

наиболее успешную товарную категорию;

портрет типичного покупателя.

Контекст

Wildberries активно поддерживает селлеров на площадке, в том числе малый бизнес. Так, с 29 октября 2025 года маркетплейс снизил комиссию для 80% предпринимателей, работающих на платформе. По ряду товарных категорий комиссия была уменьшена до 7 процентных пунктов.

Тогда в компании сообщили, что снижение тарифов затронуло более 1 млн селлеров, свыше 85% из которых относятся к малому и среднему бизнесу.