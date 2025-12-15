WIldberries запустила адвент-календарь для продавцов: селлеры получат персональные скидки и итоги 2025 года
Wildberries запустила адвент-календарь для продавцов
Wildberries запустила электронный адвент-календарь для продавцов маркетплейса. С 15 по 20 декабря в личных кабинетах партнёров будут открываться подарки. Также продавцы маркетплейса смогут увидеть итоги года, где представлены самый прибыльный месяц, общая сумма проданных заказов за год и другое.
Все подарки продавцы получат в электронном виде
Каждому продавцу Wildberries будет открываться новый подарок на специальной странице адвент-календаря в личном кабинете. В рамках акции партнёры получают скидки и промокоды на сервисы маркетплейса, которые используются для повышения продаж и оптимизации работы магазина.
В списке участников акции — конструктор тарифов (набор платных опций для улучшения позиций товаров и увеличения продаж), витрина магазина, сервис сравнения карточек товаров, фотостудия, а также подменные артикулы — уникальные коды товара для внешних рекламных публикаций. Все подарки представлены в электронном формате и доступны непосредственно в интерфейсе платформы.
Подарок нужно активировать в течение 3-х дней — иначе он сгорит
Каждый подарок необходимо активировать в течение трёх дней с момента его открытия в адвент-календаре. Если продавец не активирует бонус в установленный срок, воспользоваться им будет невозможно.
После активации подарок можно использовать в любой день до 31 декабря включительно.
Таким образом, продавцы могут самостоятельно выбрать удобное время для применения скидок и промокодов в работе с сервисами Wildberries.
Каждый продавец сможет увидеть ключевые показатели за год
В дополнение к адвент-календарю Wildberries подготовила персонализированные итоги года для каждого продавца платформы. Они доступны в специальном разделе личного кабинета.
Продавцы смогут увидеть ключевые показатели своей работы:
- срок присутствия на маркетплейсе;
- самый прибыльный месяц по количеству заказов;
- регионы с наибольшим спросом;
- количество показов карточек товаров;
- общую сумму продаж за год;
- наиболее успешную товарную категорию;
- портрет типичного покупателя.
Контекст
Wildberries активно поддерживает селлеров на площадке, в том числе малый бизнес. Так, с 29 октября 2025 года маркетплейс снизил комиссию для 80% предпринимателей, работающих на платформе. По ряду товарных категорий комиссия была уменьшена до 7 процентных пунктов.
Тогда в компании сообщили, что снижение тарифов затронуло более 1 млн селлеров, свыше 85% из которых относятся к малому и среднему бизнесу.
