Комиссия Wildberries снизится для 80% продавцов с 29 октября

С 29 октября 2025 года Wildberries снизит комиссию для 80% предпринимателей малого бизнеса, торгующих на платформе. Компания уточняет, что мера коснётся продавцов, работающих по схемам FBW (Fulfillment by Wildberries — товар хранится на складе маркетплейса) и FBS (Fulfillment by Seller — товар хранится у продавца). По ряду товарных категорий ставка будет уменьшена до 7 п.п. Это решение стало ответом на запросы самих селлеров и направлено на рост продаж в период высокого сезона.

Кого коснётся снижение комиссии на Wildberries

Акция охватывает большинство представителей малого бизнеса, работающих с Wildberries. По данным компании, сегодня на маркетплейсе представлено более 1 млн селлеров, из которых свыше 85% — субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП).

Решение о снижении тарифов компания приняла с учётом обратной связи от бизнеса. Согласно исследованию RWB, почти 90% опрошенных селлеров назвали именно снижение комиссии самой ощутимой и эффективной мерой поддержки со стороны платформы.

В компании отмечают, что временное снижение комиссии позволит небольшим предпринимателям быстрее нарастить обороты, особенно в предновогодний сезон, когда растёт трафик и число заказов.

Контекст

Мера по снижению тарифов стала частью курса Wildberries на поддержку партнёров и развитие предпринимательской экосистемы вокруг маркетплейса. Компания регулярно корректирует условия для селлеров, адаптируя их под текущую конъюнктуру рынка. В последние месяцы маркетплейс также расширил доступ к логистическим услугам, ускорил выплаты продавцам и упростил регистрацию новых участников.

Фото: Westend61 / Getty Images