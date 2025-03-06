Alibaba выпустила ИИ-модель с открытым исходным кодом, способную конкурировать с DeepSeek

Китайская Alibaba представила ИИ-модель QwQ-32B с открытым кодом, которая, как утверждают в компании, будет конкурировать с нейросетью R1 от DeepSeek и другими моделями. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте семейства моделей Qwen.

Там сказано, что QwQ-32B демонстрирует сопоставимые результаты с более мощными нейросетями в задачах математического анализа и программирования, однако использует гораздо меньше параметров — 32 млрд против 671 млрд у R1. Также QwQ-32B сравнима с другими ведущими моделями, включая OpenAI o1-mini.

Где скачать? Новая модель Alibaba доступна в бесплатном чат-боте Qwen. Нейросеть также можно загрузить на сайтах Hugging Face и ModelScope.

На фоне выпуска QwQ-32B акции Alibaba на Гонконгской бирже 6 марта прибавили 8,4%, следует из данных торгов. С начала 2025 года акции компании выросли почти на 71%, отмечает CNBC.

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В ближайшие три года Alibaba планирует инвестировать в развитие искусственного интеллекта и облачных технологий $53 млрд, что превосходит расходы компании на эти направления за последние 10 лет. Это может стать одной из крупнейших программ финансирования ИИ в Китае и подчеркивает амбиции Alibaba занять лидирующие позиции на этом рынке, пишет Bloomberg.

В конце января Alibaba выпустила модель Qwen 2.5-Max. При ее презентации отмечалось превосходство над новейшими моделями от OpenAI, DeepSeek и Meta*.

* Meta признана экстремистской организацией в РФ, ее деятельность запрещена.

Фото на обложке: Skorzewiak / Shutterstock /FOTODOM