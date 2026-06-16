Ozon погасил 7,4 млн акций, выпущенных для мотивации сотрудников — компания устранила размытие капитала

Ozon погасил 7 421 626 обыкновенных акций, сообщили в пресс-службе компании. Погашение устранило размытие акционерного капитала, возникшее из-за дополнительной эмиссии акций. Допвыпуск был проведён в 2026 году в рамках долгосрочной программы мотивации сотрудников. Общее количество акций компании после погашения составило 216 413 735 штук.

Ozon запустил обратный выкуп акций ещё в ноябре 2025 года

Об обратном выкупе акций Ozon объявил еще осенью 2025 года, в рамках завершения редомициляции*Редомициляция — это процесс переноса юридического адреса компании из одной юрисдикции в другую без прекращения её деятельности в первоначальной стране. компании с Кипра в Россию. Компания перерегистрировалась в специальном административном районе на острове Октябрьском в Калининградской области в форме МКПАО «Озон».

До редомициляции у компании был пул из 7,4 млн акций, выпущенных ещё в 2021 году для программы поощрения сотрудников. Однако после перерегистрации в России использовать старые кипрские акции стало невозможно по нормам закона, поэтому компания выпустила новые в том же количестве, а старые погасила

Акционеры Ozon одобрили допэмиссию и погашение уставного капитала

В конце 2025 года акционеры Ozon анонсировали допэмиссию 7,4 млн акций для программы мотивации. Одновременно компания одобрила уменьшение уставного капитала на аналогичное число бумаг, чтобы общее количество акций не изменилось, и доли акционеров не размылись.

Допэмиссию планировалось завершить в первом квартале 2026 года, а погашение — до конца второго квартала.

Ozon выделил 25 млрд рублей на выкуп акций для мотивации сотрудников

Исполнение обязательств по программе долгосрочной мотивации в будущем не приведет к размытию акционерного капитала*Размытие капитала — это уменьшение доли владения акционера (участника) в уставном капитале компании из-за увеличения общего количества акций, находящихся в обращении., отметили в компании. Вместо технических допэмиссий источником акций для программы станет обратный выкуп (buyback), запущенный в ноябре 2025 года. На эти цели до конца 2026 года выделено до 25 млрд рублей.

Акции выкупают дочерние компании группы на Московской бирже в ходе основных торгов. Количество акций, приобретаемых группой в течение одного торгового дня, не превышает 10% от среднедневного объёма сделок с акциями Ozon за предыдущие 20 торговых дней.

Контекст

В ноябре 2025 года совет директоров Ozon впервые утвердил выплату дивидендов — 143,55 рубля на акцию. Спустя полгода, в мае 2026 года, акционеры Ozon одобрили выплату дивидендов за 2025 год в размере 70 рублей на акцию.

28 апреля Ozon отчитался о чистой прибыли по МСФО за первый квартал 2026 года — она составила 4,5 млрд рублей против убытка в 7,9 млрд рублей годом ранее. Выручка компании выросла на 49% и достигла 300,9 млрд рублей. Главными драйверами роста стали доходы от оказания услуг в сфере доставки и логистики, а также процентная выручка от финтеха.

По итогам 2025 года выручка Ozon достигла 998 млрд рублей, увеличившись на 63% по сравнению с предыдущим годом. Годовой убыток сократился в 66 раз — с 59,4 млрд до 0,9 млрд рублей. В четвёртом квартале 2025 года компания впервые за долгое время вышла в плюс: чистая прибыль Ozon составила 3,7 млрд рублей.