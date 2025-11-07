Ozon впервые в своей истории выплатит дивиденды — общая сумма может достигнуть 30 млрд ₽
Ozon впервые в истории выплатит дивиденды: 143,55 ₽ на акцию
Совет директоров Ozon впервые в истории компании рекомендовал выплату дивидендов — 143,55 ₽ на акцию. Общий объём выплат может составить около 30 млрд ₽. Решение принято по итогам девяти месяцев 2025 года и отражает переход ретейлера к устойчивой прибыльности. Окончательное решение акционеры примут 10 декабря.
Ozon назвал финальный день для получения дивидендов
Согласно сообщению Ozon, дивиденды предлагается выплатить как по обыкновенным акциям, так и по конвертируемым акциям класса А. Дата, на которую будут определены получатели дивидендов, назначена на 22 декабря, а последний день покупки бумаг для участия в распределении прибыли — 19 декабря.
Совет директоров утвердил бюджет и новую дивидендную политику
Совет директоров Ozon также утвердил обновлённый бюджет на 2025 год, бюджет на 2026 год и новую политику управления ликвидностью. Кроме того, компания приняла долгосрочную программу мотивации сотрудников, основанную на акциях, и утвердила положение о предоставлении займов работникам группы.
Дивидендная политика, утверждённая в октябре 2025 года, предусматривает возможность выплат как из текущей чистой прибыли, так и из нераспределённой прибыли прошлых лет. Компания сможет распределять дивиденды по итогам квартала, полугодия, девяти месяцев или года.
Ozon показал один из самых высоких темпов роста на рынке e-commerce
По итогам второго квартала 2025 года Ozon впервые получил чистую прибыль от основного бизнеса — 359 млн ₽ против убытка 28 млрд ₽ годом ранее.
Выручка группы выросла на 87%, до 227,6 млрд ₽, а валовая прибыль увеличилась почти в четыре раза, до 57,5 млрд ₽. Общий объём продаж (GMV) вырос на 51%, до 958 млрд ₽, что стало одним из самых высоких темпов на российском рынке e-commerce.
Финтех-направление Ozon выросло на 43%
На конец второго квартала 2025 года у Ozon насчитывалось более 60 млн активных покупателей, а частотность заказов выросла на 26%, до 30 заказов в год. Финтех-сегмент компании также показывает взрывной рост — количество активных клиентов увеличилось на 43%, до 34,4 млн человек.
На фоне результатов компания повысила прогноз по росту GMV на 2025 год с 30–40% до 40%, а по скорректированной EBITDA — со 70–90 млрд ₽ до 100–120 млрд ₽. Выручка финтех-сегмента, как ожидается, вырастет более чем на 80%.
Ozon возвращает торги на Мосбирже
По информации РБК, торги расписками Ozon были приостановлены в сентябре 2025 года из-за перерегистрации компании в России. 22 сентября стал последним днём торгов расписками на Московской бирже. С 11 ноября 2025-го акции Ozon снова начнут обращаться на бирже — уже в новом статусе и с первым уровнем листинга. По состоянию на конец сентября, перед приостановкой торгов, одна акция Ozon стоила 4135 ₽.
