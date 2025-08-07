Финансовый директор маркетплейса раскрывает причины роста

Ozon вытащил себя из минуса впервые за 28 лет: за год — из убытка 28 млрд ₽ в чистую прибыль 359 млн ₽

Ozon впервые получил чистую прибыль. Компания увеличила выручку на 87%, скорректированную EBITDA — в четыре раза, а число активных пользователей — до 60,5 млн. И ждёт от 2025 года большего.

Деньги пошли в плюс

Во втором квартале 2025 года Ozon впервые зафиксировал чистую прибыль — 359 млн рублей против убытка в 28 млрд год назад. Это не единственный рекорд: скорректированная EBITDA достигла 39,2 млрд рублей, а операционный денежный поток вырос на 330% г/г — до 179,9 млрд рублей.

Компания обновила годовой прогноз: теперь Ozon рассчитывает получить 100–120 млрд рублей, скорректированную EBITDA по итогам 2025 года и нарастить оборот на 40% г/г.



Выручка растёт, финтех зарабатывает

Выручка группы достигла 227,6 млрд рублей, рост — 87% г/г. Статистика следующая:

+100% к выручке от услуг;

+198% к процентной выручке финтеха;

+3,7 раза к валовой прибыли — 57,5 млрд рублей.

Сегмент e-commerce также вернулся в плюс: 24,5 млрд руб. EBITDA против -6 млрд руб. год назад. Финтех вышел на 14,7 млрд руб. EBITDA (+149% г/г), а его прибыль до налогообложения выросла почти в 3 раза — до 13,1 млрд руб.

Пока нельзя точно сказать, перешла ли компания в устойчивую прибыльность. Главный прогноз на грядущий год — остаться в плюсе.

«Ориентир по прибыли, про который я уже сказал, — мы будем в плюсе по итогам 2026 года на уровне консолидированной чистой прибыли», — прогнозирует Иван Герасимов, финансовый директор компании Ozon.

Главные драйверы роста

Среди важнейших драйверов рентабельности — снижение себестоимости процессов. Это стало возможно благодаря системной работе: команда делает ставку на масштаб, автоматизацию и контроль каждой операции.

«Одним из главных драйверов рентабельности было и остаётся улучшение себестоимости процессов. Оно связано и с эффектом масштаба, и с постоянной работой наших команд IT, и операций, связанных с улучшением процессов — их упрощением, стандартизацией, улучшением качества управления и так далее», — подчёркивает Игорь Герасимов.

Один из примеров этой стратегии — запуск платформы Ozon Jobs, приложения для массовой занятости, которое в том числе помогает «управлять процессами на логистических объектах Ozon и тарифицировать каждую операцию в отдельности».

По итогу у команды Ozon получилось добиться заметного эффекта на уровне группы.

«У нас получилось достаточно сильно улучшить итоговый операционный результат бизнеса электронной коммерции по итогам второго квартала и показать чистую прибыль на уровне группы», — подытоживает Герасимов.

E-com укрепился в регионах

Во втором квартале e-commerce-сегмент показал:

189,4 млрд рублей выручки (+73% г/г);

958,4 млрд руб. оборота с учётом услуг (+51%);

539,4 млн заказов — +67% г/г.

Число активных покупателей выросло до 60,5 млн (+9,4 млн за год), средняя частота заказов — 30+ в год на человека. Что особенно приятно, заказы из регионов становятся нормой: каждый третий заказ — из малого города или села.

Сейчас компания активно наращивает инфраструктуру: уже сейчас 40% ПВЗ — в городах с населением до 50 тыс. человек. Общая площадь складов измеряется 3,7 млн кв. м, а количество пунктов выдачи перевалило за 75 тыс. пунктов.

Финтех живёт своей жизнью — и растёт быстрее всех

Финансовое направление Ozon становится самостоятельной экосистемой. Выручка вертикали во втором квартале составила 46,2 млрд рублей (+2,6 раза г/г).

Ключевые цифры:

100,2 млрд рублей — объём выданных займов (+73%);

348,6 млрд рублей — сумма привлечённых средств клиентов (+в 3,7 раза);

34,4 млн активных клиентов (+43%);

55% операций по картам Ozon Банка проходят вне площадки Ozon.



Компания улучшила прогноз по выручке финтеха на 2025 год: теперь она ожидает рост более чем на 80% г/г.

IPO финтеха не будет — пока что

Несмотря на масштабы, отделять финтех в отдельную публичную компанию не планируют. Менеджмент объясняет это слабой ликвидностью российского рынка и высокой внутренней ценностью бизнеса.

«Выводить финтех отдельно на IPO или размещать его бумаги мы на данном этапе не видим смысла, потому что и ликвидность российского рынка недостаточно интересная, чтобы расставаться с таким ценным активом», — подчёркивает Игорь Герасимов.

По их словам, финтех и так отделён управленчески и в отчётности, а дальнейшее раскрытие показателей позволит инвесторам объективно оценить его эффективность без IPO.

Контекст

Ozon прошёл рубеж: e-commerce-сегмент наконец зарабатывает, финтех масштабируется, а региональная экспансия даёт эффект. Компания не просто избавилась от убытков — она обновила планы и верит в стабильную прибыль уже в следующем году. Теперь вопрос один: выдержит ли рынок такой аппетит.