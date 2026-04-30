Банки в России будут реже выдавать кредиты рискованным заёмщикам: причина — рост просрочек по ипотеке

Банк России снизил разрешённую долю рискованных займов по ипотеке и ряду потребкредитов на III квартал 2026 года, сообщают «Ведомости». Новые ограничения помогут снизить долю заёмщиков с высокой долговой нагрузкой. Изменения вступят в силу с 1 июля.

Кредиты на строящееся жильё станут выдавать реже

После начала действия новых правил не более 5% кредитов (раньше — 7%) на строящееся жильё можно будет выдавать заемщикам с:

высокой долговой нагрузкой — когда платежи по кредитам превышают 80% дохода,

первоначальным взносом до 20%.

В то же время доля заемщиков с долговой нагрузкой выше 50% и взносом ниже 20% не должна превышать 1% (раньше — 2%).

Для ипотеки на готовое жильё установлены более мягкие ограничения: не более 15% (ранее — 20%) кредитов могут приходиться на заемщиков с долговой нагрузкой или уровнем LTV выше 80%. Среди них не более 5% (было 10%) могут составлять заемщики с ПДН выше 50% и LTV выше 80%.

ЦБ также ужесточил лимиты на кредиты для строительства домов и покупки автомобилей

ЦБ ужесточил ограничения по разным видам кредитов. Ключевой критерий — долговая нагрузка заемщиков.

Ипотека на индивидуальное жилищное строительство:

— не более 28% заемщиков могут иметь долговую нагрузку выше 50%,

— не более 3% — с долговой нагрузкой выше 80% дохода.

Нецелевые кредиты под залог недвижимости:

— доля заемщиков с долговой нагрузкой выше 50% снижена с 25% до 18%,

— с долговой нагрузкой выше 80% — не более 3% (раньше 10%).

Кредиты под залог авто:

— доля заемщиков с долговой нагрузкой выше 50%, — до 18% (было 20%),

— с нагрузкой выше 80% — до 3% (было 5%).

Контекст

Решение об ужесточении связано с ростом просроченной задолженности по кредитам в России. По данным ЦБ, на которые ссылаются «Ведомости», доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней увеличилась с 0,6% на 1 апреля 2025 года до 1% на 1 апреля 2026 года. Основной рост пришёлся на кредиты, выданные в 2023–2024 годах в рамках массовых льготных программ.

Введённые 1 июля 2025 года лимиты рискованных кредитов уже повлияли на рынок. В I квартале 2026 года доля ипотек у заёмщиков с долговой нагрузкой выше 80% составила 4% против 6% годом ранее. Доля кредитов с первоначальным взносом до 20% сократилась до 1% с 6%.

В ЦБ сообщили «Ведомостям», что дальнейшее ужесточение направлено на улучшение структуры кредитования и не должно привести к росту отказов, поскольку соответствует текущей структуре выдач.