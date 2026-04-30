Власти направили 43,5 млрд ₽ на развитие VK в 2025 году: большую часть средств получил сервис «VK Видео»

Минцифры направило более 43,5 млрд рублей на развитие сервисов VK в 2025 году, сообщает «Коммерсант». Основная часть средств — свыше 39,5 млрд рублей — была вложена в «VK Видео». По данным источников на медиарынке, сервис хотят признать национальной видеоплатформой.

Власти также направили средства на развитие «сервиса обмена информацией»

По данным «Коммерсанта», Минцифры вложило более 39,5 млрд рублей в уставный капитал компании ИК «Единое видео», связанной с VK. Средства направлены на создание, развитие, эксплуатацию и продвижение национальной видеоплатформы. Из этой суммы более 7,87 млрд рублей было выделено из резервного фонда правительства РФ.

Отдельно министерство направило более 4 млрд рублей на создание и развитие «многофункционального сервиса обмена информацией». При этом в документе не уточняется, о каком именно сервисе идёт речь. Средства также поступили в уставный капитал компании ИК «Единое видео».

Приоритет субсидии — развитие «VK Видео»

Источник «Коммерсанта», знакомый с планами правительства, отметил, что субсидии целенаправленно направлялись на развитие «VK Видео». Он подчеркнул, что разница в объёмах финансирования связана с тем, что видеоплатформа является «технически более сложной историей».

Другой источник на медиарынке сообщил изданию, что «VK Видео» планируют признать национальной видеоплатформой. По его словам, это нужно для повышения статуса сервиса на фоне конкурентов.

Авторы VK Видео заработали более 3 млрд ₽ в 2025 году Самый сильный рост — у блогеров с аудиторией до 100 тыс. подписчиков Читайте также

«Дзен» тоже может стать национальной платформой

VK ранее предлагала закрепить за «Дзеном» статус национальной информационной платформы. Соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму в мае 2026 года.

Крупные сервисы с аудиторией более 5 млн пользователей должны будут встраивать новостной блок «Дзена» на свои сайты и в приложения. Владельцы площадок смогут получать 50% рекламной выручки с переходов пользователей.

Статус национальной платформы даёт сильные преимущества

Эксперты «Коммерсанта» отмечают, что статус «национальный» даёт сервису гарантированный доступ при ограничениях интернета, обязательную предустановку на устройства и интеграцию с «Госуслугами».

По мнению аналитиков, этот статус гарантирует платформам масштаб, доступ к государственным интеграциям, доверие регулятора и более понятную модель продвижения в крупной экосистеме.

Выручка VK по итогам 2025 года выросла на 8% — до 160 млрд ₽ VK сократила долг в два раза, но он всё ещё превышает прибыль Читайте также

Месячная аудитория «VK Видео» превысила 81,6 млн пользователей

По итогам 2025 года количество пользователей «VK Видео» достигло 81,6 млн человек в месяц. Установки приложения превысили 100 млн, а пользователи стали смотреть контент в два раза дольше.

На фоне роста аудитории увеличилась и коммерческая активность: число рекламных кампаний в «VK Видео» выросло на 41%. Число авторов на платформе за год удвоилось, их совокупный доход превысил 3 млрд рублей.