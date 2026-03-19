Выручка VK по итогам 2025 года выросла на 8% — до 160 млрд ₽, операционная прибыль составила 22,6 млрд ₽

VK по итогам 2025 года увеличила выручку на 8% — до 160 млрд рублей, говорится в финансовом отчёте компании. Показатель EBITDA достиг 22,6 млрд рублей против отрицательного значения годом ранее. Чистый долг компании сократился более чем в два раза. Ключевой вклад в рост внесли: видеореклама, VK Tech и экосистемные сервисы — в том числе RuStore, Облако Mail и YCLIENTS.

Видео, технологии и реклама обеспечили рост выручки VK

Выручка VK увеличилась на 8% год к году и достигла 160 млрд рублей. Основной вклад в рост внесли несколько направлений:

доходы от видеорекламы выросли на 68% — до 6,5 млрд рублей;

выручка VK Tech увеличилась на 38% — до 18,8 млрд рублей;

образовательные сервисы показали рост на 19% — до 7,4 млрд рублей;

доходы от рекламы среднего и малого бизнеса выросли на 12% — до 37,7 млрд рублей.

Сегмент «Социальные платформы и медиаконтент» остался самым крупным источником выручки — 109,8 млрд рублей, однако его рост составил 5%, что ниже темпов других направлений.

Чистый денежный поток вышел в плюс

По итогам 2025 года VK получила EBITDA*Основной операционный результат работы компании без учёта процентных доходов, налогов, износа и амортизации. в размере 22,6 млрд рублей против отрицательного значения в 2024 году. Рентабельность достигла 14%, увеличившись на 17 п.п.

Все сегменты операционной деятельности показали положительную EBITDA. Дополнительно улучшились ключевые показатели: чистый денежный поток составил 3 млрд рублей против минус 11 млрд рублей годом ранее.

Долговая нагрузка снизилась — но всё ещё превышает прибыль

Чистый долг VK по итогам 2025 года составил 82 млрд рублей, снизившись более чем в два раза.

Средневзвешенная ставка по долговому портфелю опустилась ниже 10%. При этом общий долг остаётся в несколько раз больше годовой прибыли: показатель чистый долг к EBITDA — 3,6. Компания планирует дальше сокращать долговую нагрузку до уровня 2–3.

Рекламодатели активно вкладываются в видеоформаты VK

VK зафиксировала несколько трендов по итогам 2025 года:

рекламодатели активнее используют интеграции минутные интеграции;

растёт доля коротких нативных форматов;

увеличивается спрос на спецпроекты и отдельные шоу.

Фармацевтические бренды утроили бюджеты на продвижение. Основными рекламодателями остаются e-commerce, банки, FMCG и телеком.

Пользователи VK Видео стали смотреть контент в 2 раза дольше

Количество пользователей VK Видео достигло 81,6 млн человек в месяц, а время, которое они проводят за просмотром, выросло в 2,1 раза за год. Количество установок приложения превысило 100 млн, объём эксклюзивного контента — более 3,5 тыс. единиц, число авторов на платформе удвоилось.

На фоне роста аудитории усилилась коммерческая активность: количество рекламных кампаний увеличилось на 41%, а число целевых действий пользователей — на 21%. Выручка от продаж товаров внутри платформы составила 1,3 млрд рублей.

VK Tech — самый быстрорастущий сегмент

Сегмент технологий для бизнеса показал один из самых высоких темпов роста: выручка VK Tech увеличилась на 38% — до 18,8 млрд рублей, EBITDA — на 22%.

Рост обеспечили:

сервисы VK WorkSpace (+75% выручки);

бизнес-приложения (+66%);

увеличение клиентской базы в 2,7 раза — до 31,9 тыс.

Выручка с подписок выросла в 2,1 раза и достигла 68% от общего объёма сегмента.

RuStore, Облако Mail и YCLIENTS показали рост выручки

Сегмент экосистемных сервисов показал рост выручки на 13% — до 27,7 млрд рублей, показатель EBITDA вышел в плюс и составил 0,4 млрд рублей.

Ключевые драйверы:

выручка RuStore выросла в 3,4 раза;

Облако Mail — +94%;

YCLIENTS — +35%.

Доходы от подписки Mail Space увеличились на 106%, число пользователей превысило 3,2 млн.