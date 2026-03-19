Выручка VK по итогам 2025 года выросла на 8% — до 160 млрд ₽, операционная прибыль составила 22,6 млрд ₽
VK сократила долг в два раза, но он всё ещё превышает прибыль
VK по итогам 2025 года увеличила выручку на 8% — до 160 млрд рублей, говорится в финансовом отчёте компании. Показатель EBITDA достиг 22,6 млрд рублей против отрицательного значения годом ранее. Чистый долг компании сократился более чем в два раза. Ключевой вклад в рост внесли: видеореклама, VK Tech и экосистемные сервисы — в том числе RuStore, Облако Mail и YCLIENTS.
Видео, технологии и реклама обеспечили рост выручки VK
Выручка VK увеличилась на 8% год к году и достигла 160 млрд рублей. Основной вклад в рост внесли несколько направлений:
- доходы от видеорекламы выросли на 68% — до 6,5 млрд рублей;
- выручка VK Tech увеличилась на 38% — до 18,8 млрд рублей;
- образовательные сервисы показали рост на 19% — до 7,4 млрд рублей;
- доходы от рекламы среднего и малого бизнеса выросли на 12% — до 37,7 млрд рублей.
Сегмент «Социальные платформы и медиаконтент» остался самым крупным источником выручки — 109,8 млрд рублей, однако его рост составил 5%, что ниже темпов других направлений.
Чистый денежный поток вышел в плюс
По итогам 2025 года VK получила в размере 22,6 млрд рублей против отрицательного значения в 2024 году. Рентабельность достигла 14%, увеличившись на 17 п.п.
Все сегменты операционной деятельности показали положительную EBITDA. Дополнительно улучшились ключевые показатели: чистый денежный поток составил 3 млрд рублей против минус 11 млрд рублей годом ранее.
Долговая нагрузка снизилась — но всё ещё превышает прибыль
Чистый долг VK по итогам 2025 года составил 82 млрд рублей, снизившись более чем в два раза.
Средневзвешенная ставка по долговому портфелю опустилась ниже 10%. При этом общий долг остаётся в несколько раз больше годовой прибыли: показатель чистый долг к EBITDA — 3,6. Компания планирует дальше сокращать долговую нагрузку до уровня 2–3.
Рекламодатели активно вкладываются в видеоформаты VK
Доходы VK от видеорекламы достигли 6,5 млрд рублей (+68% год к году).
VK зафиксировала несколько трендов по итогам 2025 года:
- рекламодатели активнее используют интеграции минутные интеграции;
- растёт доля коротких нативных форматов;
- увеличивается спрос на спецпроекты и отдельные шоу.
Фармацевтические бренды утроили бюджеты на продвижение. Основными рекламодателями остаются e-commerce, банки, FMCG и телеком.
Пользователи VK Видео стали смотреть контент в 2 раза дольше
Количество пользователей VK Видео достигло 81,6 млн человек в месяц, а время, которое они проводят за просмотром, выросло в 2,1 раза за год. Количество установок приложения превысило 100 млн, объём эксклюзивного контента — более 3,5 тыс. единиц, число авторов на платформе удвоилось.
На фоне роста аудитории усилилась коммерческая активность: количество рекламных кампаний увеличилось на 41%, а число целевых действий пользователей — на 21%. Выручка от продаж товаров внутри платформы составила 1,3 млрд рублей.
VK Tech — самый быстрорастущий сегмент
Сегмент технологий для бизнеса показал один из самых высоких темпов роста: выручка VK Tech увеличилась на 38% — до 18,8 млрд рублей, EBITDA — на 22%.
Рост обеспечили:
- сервисы VK WorkSpace (+75% выручки);
- бизнес-приложения (+66%);
- увеличение клиентской базы в 2,7 раза — до 31,9 тыс.
Выручка с подписок выросла в 2,1 раза и достигла 68% от общего объёма сегмента.
RuStore, Облако Mail и YCLIENTS показали рост выручки
Сегмент экосистемных сервисов показал рост выручки на 13% — до 27,7 млрд рублей, показатель EBITDA вышел в плюс и составил 0,4 млрд рублей.
Ключевые драйверы:
- выручка RuStore выросла в 3,4 раза;
- Облако Mail — +94%;
- YCLIENTS — +35%.
Доходы от подписки Mail Space увеличились на 106%, число пользователей превысило 3,2 млн.
