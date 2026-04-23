Авторы VK Видео заработали более 3 млрд ₽ в 2025-м: самый сильный рост — у блогеров с аудиторией до 100 тыс.

В 2025 году совокупный доход авторов VK Видео превысил 3 млрд рублей — средний доход от партнёрской программы вырос в 6,4 раза. В 2026 году выплаты также увеличилась — уже в 2,3 раза год к году. Наибольший доход приносят категории «Детский и семейный контент», «Игры» и «Новости».

Самый быстрый рост доходов — у авторов до 100 тыс. подписчиков

Как сообщили в пресс-службе компании, ключевую роль в доходах авторов играет партнёрская программа VK Видео. Именно она обеспечила рост доходов в 2025 году и продолжает формировать значительную часть выплат в 2026 году.

Наиболее заметную динамику показали авторы с аудиторией до 100 тыс. подписчиков. За 2025 год их средний заработок увеличился в 7 раз. Максимальный ежемесячный доход среди авторов в этой категории достиг 1 млн рублей.

Дополнительный источник дохода — VK Донат

Наибольший доход авторам VK Видео приносят категории «Детский и семейный контент», «Игры» и «Новости».

Дополнительный доход авторы получают через инструменты VK Доната — сервиса, который позволяет пользователям оформлять регулярную или разовую финансовую поддержку авторов в обмен на эксклюзивный контент.

Сервис был запущен «ВКонтакте» в 2019 году, с этого момента зрители поддержали авторов 38 тысяч раз. Максимальный доход одного автора от донатов составил 2,8 млн рублей. Наиболее активно донаты используются в сегментах DIY-контента («сделай сам»), спорта и музыки.

VK расширяет инструменты заработка для авторов

Вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин отметил, что платформа выстраивает разностороннюю систему монетизации.

«Наша задача — дать возможность зарабатывать из разных источников: не только за счёт рекламы, но и благодаря прямой поддержке от аудитории и другим инструментам платформы», — подчеркнул Николай Дуксин.

По его словам, модель монетизации с несколькими источниками дохода делает заработок более стабильным и расширяет возможности как для профессиональных авторов, так и для начинающих.

Авторы заработали 1,1 млрд ₽ на рекламе VK

Ранее сообщалось, что в 2025 году авторы VK заработали более 1,1 млрд рублей через рекламную платформу VK AdBlogger. Количество нативных интеграций выросло в 5 раз, посевов — в 2,5 раза, а средний доход авторов увеличился на 61% за счёт новых форматов и развития инструментов монетизации.

Дополнительный доход приносит и партнёрская реклама: к реферальной программе присоединились 5,5 тыс. сообществ, которые за несколько месяцев создали 107 тыс. единиц контента с товарами.