Блогеры заработали 1,1 млрд ₽ на рекламе через платформу VK AdBlogger в 2025-м: средний доход авторов вырос на 60%
Количество нативных интеграций выросло в 5 раз за год
Авторы VK за год заработали более 1,1 млрд рублей через платформу VK AdBlogger. Как сообщили в компании, количество нативных интеграций выросло в 5 раз, а посевов — в 2,5 раза. Рост обеспечили новые рекламные форматы и развитие инструментов монетизации.
Средний доход авторов вырос более чем в два раза
VK AdBlogger — платформа для размещения рекламы в сообществах. Рекламодатели выбирают авторов и размещают интеграции, а авторы устанавливают цены и получают заявки. Маркировка и оплата проходят внутри сервиса.
Суммарный доход авторов через VK AdBlogger за год превысил 1,1 млрд рублей. Как пояснили в пресс-службе компании, на рост повлияли:
- простые условия подключения,
- развитие продуктовых возможностей;
- запуск новых рекламных форматов.
Количество нативных интеграций через платформу увеличилось в 5 раз. Число посевов выросло в 2,5 раза, а средний доход авторов увеличился на 61%.
В реферальной программе участвовали 5,5 тыс. сообществ
Дополнительным источником монетизации стала реклама товаров партнёров с получением процента от продаж.
В пресс-службе VK подчеркнули, что в 2025 году к реферальной программе присоединились 5,5 тыс. сообществ, которые за несколько месяцев создали 107 тыс. единиц контента с товарами.
Выручка VK выросла до 160 млрд ₽
Ранее пресс-служба VK сообщила, что компания по итогам 2025 года увеличила выручку на 8% — до 160 млрд рублей.
Заметную динамику показали сервисы и рекламные продукты за пределами основного соцмедийного сегмента. Доходы от видеорекламы выросли на 68% — до 6,5 млрд рублей. Выручка VK Tech увеличилась на 38% — до 18,8 млрд рублей, образовательных сервисов — на 19%, до 7,4 млрд рублей, а доходы от рекламы среднего и малого бизнеса — на 12%, до 37,7 млрд рублей.
Видеореклама стала одним из главных драйверов роста
Среди рекламных направлений VK сильнее всего выросла видеореклама. Её доходы по итогам 2025 года достигли 6,5 млрд рублей, что на 68% больше, чем годом ранее.
В компании также зафиксировали несколько трендов: рекламодатели стали активнее использовать минутные интеграции, выросла доля коротких нативных форматов, а спрос на спецпроекты и отдельные шоу увеличился. Фармацевтические бренды утроили бюджеты на продвижение.
Крупнейшими рекламодателями в этом сегменте остаются онлайн-ритейл, банки, производители товаров повседневного спроса и телеком-компании.
