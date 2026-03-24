Блогеры заработали 1,1 млрд ₽ на рекламе через платформу VK AdBlogger в 2025-м: средний доход авторов вырос на 60%

Авторы VK за год заработали более 1,1 млрд рублей через платформу VK AdBlogger. Как сообщили в компании, количество нативных интеграций выросло в 5 раз, а посевов — в 2,5 раза. Рост обеспечили новые рекламные форматы и развитие инструментов монетизации.

Средний доход авторов вырос более чем в два раза

VK AdBlogger — платформа для размещения рекламы в сообществах. Рекламодатели выбирают авторов и размещают интеграции, а авторы устанавливают цены и получают заявки. Маркировка и оплата проходят внутри сервиса.

Суммарный доход авторов через VK AdBlogger за год превысил 1,1 млрд рублей. Как пояснили в пресс-службе компании, на рост повлияли:

простые условия подключения,

развитие продуктовых возможностей;

запуск новых рекламных форматов.

Количество нативных интеграций через платформу увеличилось в 5 раз. Число посевов выросло в 2,5 раза, а средний доход авторов увеличился на 61%.

В реферальной программе участвовали 5,5 тыс. сообществ

Дополнительным источником монетизации стала реклама товаров партнёров с получением процента от продаж.

В пресс-службе VK подчеркнули, что в 2025 году к реферальной программе присоединились 5,5 тыс. сообществ, которые за несколько месяцев создали 107 тыс. единиц контента с товарами.

Выручка VK выросла до 160 млрд ₽

Ранее пресс-служба VK сообщила, что компания по итогам 2025 года увеличила выручку на 8% — до 160 млрд рублей.

Заметную динамику показали сервисы и рекламные продукты за пределами основного соцмедийного сегмента. Доходы от видеорекламы выросли на 68% — до 6,5 млрд рублей. Выручка VK Tech увеличилась на 38% — до 18,8 млрд рублей, образовательных сервисов — на 19%, до 7,4 млрд рублей, а доходы от рекламы среднего и малого бизнеса — на 12%, до 37,7 млрд рублей.

Видеореклама стала одним из главных драйверов роста

В компании также зафиксировали несколько трендов: рекламодатели стали активнее использовать минутные интеграции, выросла доля коротких нативных форматов, а спрос на спецпроекты и отдельные шоу увеличился. Фармацевтические бренды утроили бюджеты на продвижение.

Крупнейшими рекламодателями в этом сегменте остаются онлайн-ритейл, банки, производители товаров повседневного спроса и телеком-компании.