Дзен может стать Национальной информационной платформой: сервис будет интегрирован со всеми крупными медиа

VK предлагает закрепить за Дзеном статус Национальной информационной платформы. Как узнал «Коммерсант», соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму в мае 2026 года. Крупные сервисы с аудиторией более 5 млн пользователей должны будут встраивать новостной блок Дзена на свои сайты и в приложения. Площадки смогут получать 50% рекламной выручки с переходов.

Небольшие площадки получат полгода на интеграцию виджета Дзена

Как сообщает «Коммерсант», VK предлагает внести поправки в ФЗ «Об информации» и официально закрепить за Дзеном статус Национальной информационной платформы. Поисковые и аудиовизуальные сервисы, соцсети и классифайды должны будут встраивать новостной блок Дзена в свои сайты и приложения.

В соцсетях и поисковиках он появится как виджет с пятью новостями на главной странице.

В видеосервисах и классифайдах — в формате кнопки, ведущей в раздел Топ–15 новостей.

Сервисы с ежедневной аудиторией более 5 млн пользователей должны будут установить его сразу после принятия закона, площадки с меньшим трафиком получат отсрочку на полгода.

Отбор СМИ для новостного блока будет осуществлять правительство РФ. Оно же определит оператора платформы сроком на пять лет.

СМИ будут зарабатывать на переходах пользователей

В презентации VK предлагается закрепить в поправках механизм монетизации платформы. Как только пользователь перейдёт из встраиваемого блока Дзена на сторонних сайтах и в приложениях в сам Дзен, ему будет показываться реклама.

Согласно презентации, 50% выручки от рекламы будут получать владельцы внешних площадок — маркетплейсы, соцсети и поисковики, где размещён блок «Дзена». Остальные 50% направят на поддержку СМИ.

Из тех 50%, что получат СМИ, половину направят тем медиа, чьи материалы привели пользователя, 10% — ассоциации СМИ. Куда направят оставшуюся сумму, не уточняется.

СМИ «критически зависимы» от Дзена

В презентации VK указано, что с 2022 года аудитория СМИ снизилась на 30–70%, а сами медиа стали «критически зависимы» от Дзена, который обеспечивает до 80% переходов на их сайты.

При этом, по данным «Коммерсанта», с сентября 2022 года аудитория самой платформы стагнирует, а выручка сайтов от баннерной рекламы падает. Прямой трафик СМИ ежегодно сокращается на 6–12%.

В VK прогнозируют рост охватов

В VK ожидают, что создание Национальной платформы увеличит время взаимодействия пользователей с материалами СМИ на 65%, а охваты крупнейших медиа вырастут в три раза. Это, по расчётам компании, должно привести к росту рекламных доходов и стабилизации медиатрафика.

В Дзене от комментариев «Коммерсанту» отказались.

СМИ теряют трафик с Дзена

Ранее «Коммерсант» сообщал, что «Дзен» отказался от счётчиков LiveInternet — сервиса веб-аналитики, который позволял СМИ и рынку видеть независимую статистику по трафику и переходам пользователей.

Участники рынка связывали этот шаг с ухудшением статистики медиа. В 2025 году ряд СМИ начали терять трафик с платформы — некоторые до 77%. На рынке это объясняли интеграцией новостей: пользователь при клике переходил не на сайт СМИ, а в канал внутри Дзена.