Преподаватели научились готовить ИИ-контент для уроков за 4 минуты — спрос на обучение с нейросетями вырос на 63%Больше трети учащихся предпочитают заниматься самообразованием без репетитора — только с помощью ИИ
Спрос на обучение с использованием ИИ-контента за последние полгода вырос на 63%, сообщается в совместном исследовании Skyeng и сервиса ИИ-моделей chad. Чаще всего ИИ в обучении используют для генерации контента, создания текстов и проверки домашних заданий. При этом больше 30% школьников предпочитают учиться без преподаваталей — только с помощью нейросетей.
Ученики больше вовлечены в обучение, контент к которому создают нейросети
По данным Skyeng, доля уроков, подготовленных с использованием нейросетей, за последние полгода выросла вдвое.
Взрослые возвращаются к обучению на 5% чаще, а дети — на 7% по сравнению с традиционными уроками, которые проводятся без помощи нейросетей.
Эксперты связывают рост интереса с возможностью не только персонализировать обучение, но и быстрее адаптировать материалы под уровень и цели учащихся.
Каждый пятый пользователь применяет ИИ для учёбы
По данным chad, 20% пользователей используют нейросети в образовательных целях. За последние полгода их число увеличилось на 63%. Чаще всего ИИ применяют для:
- генерации учебного контента — 61%,
- написания текстов — 44%,
- проверки заданий — 36%,
- изучения языков — 27%,
- обучения программированию — 25%.
Среди популярных инструментов — ChatGPT, Claude, DeepSeek и Grok.
Треть школьников и студентов считают, что для самостоятельной учебы достаточно нейросетей
35% школьников и студентов считают, что для самостоятельного обучения нейросетей достаточно. 18% по-прежнему предпочитают обучение только с преподавателем, а 12% считают, что ИИ мешает прогрессу.
Треть респондентов никак не ограничивает использование ИИ во время обучения, а более четверти применяют его прямо во время занятий.
Почти половина опрошенных считает, что с помощью ИИ можно выучить язык до разговорного уровня
Большинство пользователей выбирают смешанную модель обучения — с ИИ и преподавателем. По данным исследования, 37% школьников уже используют нейросети для изучения языков, причём большинство — 29% — в сочетании с традиционными занятиями.
Почти половина опрошенных (43%) считает, что с помощью нейросетей можно достичь разговорного уровня владения языком.
Преподаватели используют ИИ как рабочий инструмент
В chad отмечают, что преподаватели активно используют нейросети для подготовки заданий, карточек и домашних работ. Так, по данным Skyeng, создание контента для уроков с помощью ИИ занимает 4 минуты, а не часы и дни, как раньше.
