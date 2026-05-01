Преподаватели научились готовить ИИ-контент для уроков за 4 минуты — спрос на обучение с нейросетями вырос на 63%

Спрос на обучение с использованием ИИ-контента за последние полгода вырос на 63%, сообщается в совместном исследовании Skyeng и сервиса ИИ-моделей chad. Чаще всего ИИ в обучении используют для генерации контента, создания текстов и проверки домашних заданий. При этом больше 30% школьников предпочитают учиться без преподаваталей — только с помощью нейросетей.

Ученики больше вовлечены в обучение, контент к которому создают нейросети

По данным Skyeng, доля уроков, подготовленных с использованием нейросетей, за последние полгода выросла вдвое.

Взрослые возвращаются к обучению на 5% чаще, а дети — на 7% по сравнению с традиционными уроками, которые проводятся без помощи нейросетей.

Эксперты связывают рост интереса с возможностью не только персонализировать обучение, но и быстрее адаптировать материалы под уровень и цели учащихся.

Каждый пятый пользователь применяет ИИ для учёбы

По данным chad, 20% пользователей используют нейросети в образовательных целях. За последние полгода их число увеличилось на 63%. Чаще всего ИИ применяют для:

генерации учебного контента — 61%,

написания текстов — 44%,

проверки заданий — 36%,

изучения языков — 27%,

обучения программированию — 25%.

Среди популярных инструментов — ChatGPT, Claude, DeepSeek и Grok.

Треть школьников и студентов считают, что для самостоятельной учебы достаточно нейросетей

35% школьников и студентов считают, что для самостоятельного обучения нейросетей достаточно. 18% по-прежнему предпочитают обучение только с преподавателем, а 12% считают, что ИИ мешает прогрессу.

Треть респондентов никак не ограничивает использование ИИ во время обучения, а более четверти применяют его прямо во время занятий.

Почти половина опрошенных считает, что с помощью ИИ можно выучить язык до разговорного уровня

Большинство пользователей выбирают смешанную модель обучения — с ИИ и преподавателем. По данным исследования, 37% школьников уже используют нейросети для изучения языков, причём большинство — 29% — в сочетании с традиционными занятиями.

Почти половина опрошенных (43%) считает, что с помощью нейросетей можно достичь разговорного уровня владения языком.

Преподаватели используют ИИ как рабочий инструмент

В chad отмечают, что преподаватели активно используют нейросети для подготовки заданий, карточек и домашних работ. Так, по данным Skyeng, создание контента для уроков с помощью ИИ занимает 4 минуты, а не часы и дни, как раньше.

