Выручка Ozon за 2025 год — 998 млрд ₽: компания хочет нарастить обороты на 30% и выйти на чистую прибыль в 2026-м

Ozon прогнозирует выход на чистую прибыль по итогам 2026 года, сообщают «Ведомости». Ожидается, что оборот компании увеличится на 25–30%, а прибыль достигнет порядка 200 млрд рублей. По итогам 2025 года выручка достигла 998 млрд рублей, а убыток сократился до 0,9 млрд рублей против 59,4 млрд годом ранее.

Ozon сократил убытки в 66 раз

По итогам четвёртого квартала 2025 года Ozon вышел в плюс: чистая прибыль компании составила 3,7 млрд рублей против убытка 17,6 млрд годом ранее. Годовые результаты также показали уверенную динамику: убыток снизился до 0,9 млрд рублей против 59,4 млрд рублей годом ранее.

Валовая прибыль компании выросла в 2,3 раза и достигла 230,1 млрд рублей. Годовая выручка вплотную приблизилась к триллиону, увеличившись на 63% — до 998 млрд рублей. EBITDA*аналитический показатель, отражающий прибыль компании до вычета процентов по кредитам, налогов, износа и амортизации прибавила 116,3 млрд и составила 156,4 млрд рублей, а её рентабельность выросла на 2,4 процентного пункта, достигнув 3,8%.

60% операций по Ozon картам пришлось на покупки вне маркетплейса

Финтех-направление Ozon стало одним из главных драйверов роста: по итогам 2025 года его выручка превысила 195 млрд рублей, увеличившись вдвое, пишут «Ведомости». В IV квартале динамика замедлилась до 70%, при этом выручка достигла высоких показателей — 58,1 млрд рублей.

Операционная прибыль финтех-сегмента выросла вдвое, достигнув 65,3 млрд рублей. Прибыль до налогов увеличилась в 2,3 раза, поднявшись до 59,9 млрд рублей. В компании такой рывок объяснили ростом чистых процентных и комиссионных доходов, а также грамотным контролем над операционными затратами.

Финансовый сегмент объединяет Ozon Банк и «Озон кредит». Объём операций по карте банка вне маркетплейса достиг около 60% от общего объёма операций по ней за 2025 год.

Клиентская база финтеха Ozon выросла до 41,7 млн

По данным «Ведомостей», число пользователей финтех-сервисов Ozon увеличилось на 38%, достигнув 41,7 млн человек. Объём привлечённых средств вырос в 2,6 раза — до 505,8 млрд рублей, включая 36 млрд рублей на срочных депозитах. Процентные активы компании превысили 677 млрд рублей.

Показатель чистой процентной доходности опустился до 11,1% — снижение на 1,9 п.п. В компании пояснили «Ведомостям», что на динамику повлияло увеличение доли поступлений от размещения средств в финансовых организациях. Доход после вычета резервов составил 8,7%. Уровень кредитного риска поднялся до 9,9%, при этом резервы полностью покрывали проблемные долги (коэффициент покрытия — 1,3).