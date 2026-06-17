В России предлагают снизить комиссии при отказе от скидок маркетплейсов: это выровняет условия конкуренции селлеров

Союз электронной торговли (СЭТ) попросил ФАС обязать маркетплейсы снижать комиссии продавцам, которые отказываются участвовать в скидочных акциях площадок, сообщают «Ведомости». В СЭТ считают, что продавцы могут отказаться от скидок маркетплейса лишь формально. На практике товары, не участвующие в акциях, становятся дороже предложений конкурентов и теряют позиции в выдаче.

Отказ от скидок предложили учитывать при расчёте комиссии

По мнению авторов обращения, продавец, который не участвует в скидочной программе, оказывается в менее выгодном положении по сравнению с конкурентами, поскольку его товары становятся дороже. В связи с этим союз предлагает закрепить правило, по которому отказ от скидок должен сопровождаться пропорциональным снижением комиссии маркетплейса.

В организации отмечают, что комиссия является одним из источников финансирования скидок. Продавцы, не участвующие в акциях маркетплейсов, не должны нести связанные с ними расходы.

Механизм расчёта скидок должен стать прозрачнее

Также СЭТ предлагает сделать систему скидок более прозрачной. В организации считают, маркетплейсы должны раскрывать размер скидок для каждой товарной категории, а также устанавливать одинаковые условия для всех продавцов внутри одного сегмента.

В письме СЭТ подчеркиваются, что размер скидки должен фиксироваться на весь срок акции. Сейчас он может меняться несколько раз в течение дня. Из-за этого покупатели нередко отменяют уже оформленные заказы и переоформляют их по более низкой цене, что приводит к потерям для продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов.

Кроме того, в СЭТ обращают внимание на то, что продавцы одной категории могут получать разные скидки, а это снижает конкурентоспособность участников рынка.

Wildberries увидел в инициативе вмешательство в рыночный процесс

Представитель Wildberries назвал предложения СЭТ попыткой административного вмешательства в рыночные процессы.

В компании заявили «Ведомостям», что прямой зависимости между размером комиссии маркетплейса и величиной скидки для покупателя не существует. По словам представителя площадки, скидочные механизмы помогают:

поддерживать баланс спроса и предложения,

стимулировать продажи в периоды снижения потребительской активности,

обеспечивать стабильную работу логистической инфраструктуры.

В Wildberries считают, что благодаря действующим скидочным механизмам продавцы получают дополнительные заказы. В компании заявили, что предложенные меры могут замедлить рост продаж и доходов селлеров.

Ozon предложил запретить перекрёстное субсидирование скидок

В Ozon считают, что для регулирования скидочных программ необходим единый подход для всех участников рынка. Компания предлагает:

ограничить максимальный размер комиссии за продажу товаров;

финансировать скидки только за счёт комиссии с продажи товаров;

отказаться от перекрёстного субсидирования, когда доходы одной товарной категории используются для скидок в другой;

закрепить единые правила для всех маркетплейсов в нормативном акте или общем меморандуме.

Представитель компании сообщил «Ведомостям», что сохранение перекрёстного субсидирования может поставить часть товарных категорий в менее выгодное положение и сократить возможности для роста продавцов.

За давление на продавцов маркетплейсам грозят штрафы до 400 тыс. рублей

Ранее правительство одобрило поправки к законопроекту об ответственности участников платформенной экономики.

Продавцы смогут самостоятельно решать, участвовать ли в скидочных акциях маркетплейсов. Если площадка не даст отказаться от скидки или проигнорирует запрет продавца, ей может грозить штраф.

Отдельно законопроект запрещает маркетплейсам ухудшать условия работы для селлеров, которые отказались участвовать в акциях. За снижение рейтинга товаров, ухудшение позиций в поисковой выдаче, ограничение доступа к сервисам или удаление карточек товаров платформы могут получить штраф до 400 тыс. рублей.

Новые правила должны вступить в силу 1 октября 2026 года вместе с законом о платформенной экономике.