Маркетплейсы будут нести административную ответственность за давление на селлеров: штрафы достигнут 500 тыс. рублей

Правительство одобрило поправки к законопроекту об административной ответственности участников платформенной экономики, узнал Forbes. За ценовое давление на селлеров и ограничения из-за отказа участвовать в скидках маркетплейсы могут получить штраф до 400 тыс. рублей, а за отдельные нарушения — до 500 тыс. рублей. Новые правила начнут действовать уже с 1 октября 2026 года.

Платформенная экономика — 2026: как новый закон меняет рынок и доходы селлеров Как принятие закона скажется на маркетплейсах, продавцах и покупателях Читайте также

Регуляторы получат больше времени на расследование нарушений

Для маркетплейсов впервые вводят отдельную административную ответственность за нарушения правил платформенной экономики. Поправки предусматривают разные размеры штрафов в зависимости от тяжести нарушения:

за технические ошибки — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей,

за более серьёзные нарушения, включая незаконную блокировку продавцов или затягивание рассмотрения жалоб, — до 500 тыс. рублей.

Минэкономразвития также предлагает предоставить регуляторам больше времени на расследование нарушений. Для этого срок привлечения к административной ответственности планируется увеличить с 60 до 90 дней.

Власти ограничат влияние маркетплейсов на работу продавцов

Одно из ключевых изменений касается защиты селлеров от ценового давления со стороны маркетплейсов.

Селлеры смогут самостоятельно решать, участвовать ли в скидочных акциях платформы. Если маркетплейс не позволит отказаться от снижения цен или проигнорирует запрет продавца, это будет считаться нарушением.

Маркетплейсам также запретят ухудшать условия работы продавцов из-за отказа участвовать в акциях. За снижение рейтинга, ухудшение позиций товаров в поисковой выдаче, ограничение доступа к сервисам или удаление карточек товаров платформы могут получить штраф до 400 тыс. рублей.

Платформы получат штрафы за долгое рассмотрение обращений продавцов

Поправки также вводят ответственность за нарушение сроков рассмотрения жалоб со стороны продавцов. Если обращение селлера будет рассматриваться более 15 дней или незаконные ограничения не отменят в течение 48 часов, маркетплейс может получить штраф до 500 тыс. рублей.

В Минэкономразвития пояснили Forbes, что закон о платформенной экономике уже обязывает маркетплейсы создать систему рассмотрения жалоб. Новые санкции должны обеспечить исполнение этого требования.

Маркетплейсы начнут работать по новым правилам с октября

Закон о платформенной экономике был принят в июле 2025 года и вступит в силу 1 октября 2026 года. Документ устанавливает базовые правила работы цифровых платформ и их партнёров.

Большинство новых штрафов начнёт действовать одновременно с законом. Однако автоматическая проверка данных в карточках товаров через государственные базы заработает только с 1 января 2027 года. В Минэкономразвития пояснили Forbes, что дополнительное время необходимо для настройки взаимодействия между государственными информационными системами и маркетплейсами.

Участники рынка поддержали новые правила

Президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев заявил Forbes, что новые нормы стали логичным продолжением подготовки отрасли к вступлению в силу закона о платформенной экономике.

В Ассоциации компаний интернет-торговли также поддержали подход, при котором ответственность зависит от тяжести нарушения. По словам президента АКИТ Артёма Соколова, подобные предложения ассоциация направляла правительству ещё в 2025 году.

Представители Ozon и RWB также назвали предлагаемые изменения сбалансированными и отметили, что они дополняют новую систему регулирования рынка.