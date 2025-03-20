Исследователи назвали долю пользователей ИИ старше 55 лет

В декабре 2024 года количество пользователей искусственного интеллекта в возрасте старше 55 лет достигло 33%, следует из отчета ИИ-платформы Imi AI (есть в распоряжении Русбейс). Причем с ноября по декабрь рост числа пользователей ИИ старшего возраста составил 5%.

Исследование показало, что 70% пользователей нейросетей старшего поколения предпочитают работать с узкоспециализированными ИИ-ассистентами, а 20% регулярно используют генерацию изображений. При этом 40% пользователей старшего возраста рассматривают ИИ как инструмент для дополнительного заработка.

Как старшее поколение использует ИИ? По словам аналитиков, старшее поколение активно применяет ИИ для создания контента в соцсетях, редактирования текстов и даже разработки Telegram-ботов. Многие организуют фотосессии на базе ИИ, создают стихи и рассказы, а также монетизируют полученные навыки, говорится в исследовании.

«Статистика показывает, что искусственный интеллект перестает быть прерогативой молодежи. Старшее поколение не просто осваивает новые технологии — они делают это системно и результативно, что открывает новые перспективы для развития ИИ-сервисов», — заключили в Imi AI.

Ранее «Яндекс» представил новую линейку генеративных ИИ-моделей YandexART, которые предназначены для создания изображений. Доступ к самой мощной версии нейросети могут получить владельцы подписки «Про» в сервисе «Шедеврум».

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