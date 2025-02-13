Бизнес получит доступ к госданным для обучения ИИ

Власти предоставит бизнесу, госорганам и физлицам доступ к базам государственных данных для обучения и тестирования алгоритмов искусственного интеллекта. Об этом «Ведомостям» рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

В феврале госорганы и разработчики искусственного интеллекта получат возможность заключить первые контракты на получение размеченных государственных данных на безвозмездной основе, уточнили в аппарате. Заключение контрактов будет происходить в рамках реализации федерального проекта «Искусственный интеллект», входящего в состав нацпроекта «Экономика данных», курируемого Григоренко.

Данные по большей части состоят из фотографий и видео, на основе которых можно обучать ИИ для решения задач в сферах урбанистики, ЖКХ, транспорта, сельского хозяйства и экологии, например, классифицировать состояние и состав лесных массивов и сельхозугодий.

По словам источника газеты, соглашения о предоставлении госданных с метками и аннотациями для обучения, разработки и тестирования ИИ будут заключены с региональными органами власти и подведомственными организациями, которые занимаются внедрением технологий в своих регионах.

Пока запросы на получение наборов данных были направлены правительствами Тюменской и Липецкой областей. В частности, в Тюменской области планируется использование данных для управления городскими службами и создания умных транспортных систем. Липецкая область, по данным «Ведомостей» планирует обучать ИИ распознаванию изображений.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что системы искусственного интеллекта, обученные на госданных, будут проверять «на наличие угроз безопасности государства и обороны страны». Об этом говорится в утвержденном правительством паспорте федерального проекта «Цифровое госуправление», который войдет в нацпроект «Экономика данных». Выполнение задачи федпроекта поручено ФСБ, а на создание программ для контроля нейросетей до 2030 года выделят более 8 млрд рублей.

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