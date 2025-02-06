Поиск в ChatGPT стал доступен без регистрации
OpenAI открыла доступ к ИИ-поисковику в ChatGPT для всех пользователей. Раньше функцией можно было пользоваться только после регистрации. Об этом компания сообщила на своей странице в соцсети X.
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«Поиск в ChatGPT теперь доступен всем на chatgpt.com — регистрация не требуется», — заявили в OpenAI.
Как отмечает The Verge, сделав поисковик общедоступным, разработчик ChatGPT начал конкурировать с традиционными поисковыми системами, такими как Google или Bing. Кроме того, компания может переманить часть пользователей ИИ-сервиса Perplexity, который позиционирует себя как поисковик для исследователей.
Функция поиска в ChatGPT появилась осенью прошлого года. Нейросеть обучили подбирать и анализировать источники, находящиеся в открытом доступе в интернете, и отвечать на запросы пользователей, предоставляет релевантные ссылки.
В декабре OpenAI сделала нейропоиск бесплатным для всех зарегистрированных пользователей. Платными остались продвинутые возможности нейросети, например, озвучка ответов.
В феврале 2025 года в ChatGPT добавили функцию «глубокого исследования» (deep research). С ее помощью нейросеть может за минуты выполнять сложные исследовательские задачи, анализируя информацию из открытых источников, а также текста, изображений и PDF-файлов, которые предоставит пользователь.
Фото на обложке: Primakov / Shutterstock / FOTODOM
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