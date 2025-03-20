ИИ-стартап Илона Маска добавил в API генерацию изображений
Анастасия Коссаковская
Стартап Илона Маска в области искусственного интеллекта xAI добавил в API своей нейросети Grok модель генерации изображений grok-2-image-1212, сообщает TechCrunch.
ИИ-стартап Илона Маска добавил в API генерацию изображений
https://rb.ru/news/xai-grok3-api-image-generation/
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Модель может генерировать до 10 изображений в рамках одного запроса в формате JPG по цене $0,07 за картинку. В xAI предупредили, что API пока не поддерживает настройки качества, размера или стиля изображений, а запросы «могут быть скорректированы моделью».
xAI запустила свой API в октябре 2024 года. TechCrunch отмечает, что запуск генерации изображении в API может говорить о поиске новых источников дохода, поскольку xAI наращивает темпы обучения и разработки флагманских моделей, таких как Grok 3.
- По данным Bloomberg, xAI обсуждает с инвесторами потенциальные вложения в размере $10 млрд, что может довести оценку стартапа до $75 млрд.
- Маск представил модель Grok 3 18 февраля. Миллиардер назвал ее «самым умным ИИ на Земле», указав, что она как минимум в 10 раз мощнее предшественницы. По словам Маска, разработчики тренировали Grok 3 на суперкомпьютере Colossus с использованием 200 тыс. чипов Nvidia H100.
Фото на обложке: Mariia Shalabaieva / Unsplash
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