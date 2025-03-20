ИИ-стартап Илона Маска добавил в API генерацию изображений

Модель может генерировать до 10 изображений в рамках одного запроса в формате JPG по цене $0,07 за картинку. В xAI предупредили, что API пока не поддерживает настройки качества, размера или стиля изображений, а запросы «могут быть скорректированы моделью».

xAI запустила свой API в октябре 2024 года. TechCrunch отмечает, что запуск генерации изображении в API может говорить о поиске новых источников дохода, поскольку xAI наращивает темпы обучения и разработки флагманских моделей, таких как Grok 3.

По данным Bloomberg, xAI обсуждает с инвесторами потенциальные вложения в размере $10 млрд, что может довести оценку стартапа до $75 млрд.

Маск представил модель Grok 3 18 февраля. Миллиардер назвал ее «самым умным ИИ на Земле», указав, что она как минимум в 10 раз мощнее предшественницы. По словам Маска, разработчики тренировали Grok 3 на суперкомпьютере Colossus с использованием 200 тыс. чипов Nvidia H100.

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