ИИ-стартап Маска выпустил «самый умный на Земле» чат-бот Grok-3

Стартап Илона Маска в области искусственного интеллекта xAI выпустил обновленный чат-бот Grok-3, сообщает Bloomberg. По словам миллиардера, это «самый умным ИИ на Земле».

На презентации разработчики заявили, что Grok-3 превосходит ведущие модели ИИ, такие как Google Gemini, V3 от DeepSeek и GPT-4o от OpenAI, по ключевым параметрам. Разработчики тренировали чат-бот на суперкомпьютере Colossus с использованием 200 тыс. чипов Nvidia H100.

По словам Маска, Grok-3 «более чем в 10 раз» мощнее предыдущей версии нейросети xAI. Предприниматель подчеркнул, что разработчики совершенствуют чат-бот ежедневно.

Компания Маска также представила интеллектуальную поисковую систему DeepSearch, работающую на Grok-3. По словам разработчиков, это «рассуждающий» чат-бот, в котором ИИ анализирует весь доступный интернет для поиска точного и правдивого ответа.

Доступ к Grok-3 уже получили пользователи соцсети X, оформившие подписку Premium+. Помимо этого, xAI запустит подписку SuperGrok для мобильного приложения и сайта Grok.com. В течение нескольких месяцев работа над Grok-3 будет полностью завершена, после чего исходный код предыдущих моделей Grok будет открыт, заявили в компании.

Как пишет Bloomberg, Маск запустил xAI в 2023 году, чтобы составить конкуренцию ChatGPT от OpenAI. В марте 2024 года Маск подал в суд на OpenAI, утверждая, что компания, которую он создал вместе с нынешним гендиректором Сэмом Альтманом, отошла от первоначальной миссии. Бизнесмен заявил, что вся работа OpenAI направлена на генерацию прибыли для Microsoft, а не на «благо человечества».

11 февраля Илон Маск вместе с консорциумом инвесторов предложил купить OpenAI за $97,4 млрд. Альтман отказался от предложения, но заявил, что готов купить X за $9,74 млрд. Маск приобрел соцсеть весной 2022 года за $44 млрд.

15 февраля председатель совета директоров OpenAI Брет Тейлор официально отказал Маскау в продаже компании. «OpenAI не продается, и совет директоров единогласно отклонил последнюю попытку мистера Маска помешать его конкурентам», — отметил он.

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