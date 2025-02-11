Илон Маск предложил купить OpenAI за почти $100 млрд

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск вместе с консорциумом инвесторов предложил купить компанию OpenAI, создавшую ChatGPT, за $97,4 млрд. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление адвоката Маска.

Предложение о покупке было официально представлено совету директоров OpenAI в понедельник утром. В рамках него участие в финансировании сделки принимает собственная компания Маска в сфере искусственного интеллекта — xAI, а также несколько крупных венчурных фондов, такие, как Valor Equity Partners, Baron Capital, 8VC и инвестиционный фонд гендиректора Endeavor Ари Эмануэля.

Если покупка состоится, есть вероятность объединения технологий чат-бота xAI с платформой OpenAI, отмечает WSJ.

Как пишет Financial Times, сама компания оценивает себя значительно дороже и ведет переговоры по привлечению средств при оценке в $260 млрд.

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман незамедлительно отреагировал на предложение Маска в соцсети X. Он отказался от продажи OpenAI, но заявил, что готов купить X за $9,74 млрд. Маск приобрел соцсеть весной 2022 года за $44 млрд.

В ответном посте Маск назвал Альтмана «мошенником».

В марте 2024 года Маск подал в суд на OpenAI, утверждая, что компания, которую миллиардер основал вместе с Альтманом, отошла от первоначальной миссии. Глава Tesla заявил, что вся работа OpenAI направлена на генерацию прибыли для Microsoft, а не на «благо человечества».

Сам Маск покинул совет директоров OpenAI в 2018 году. В иске Маск заявлял, что предоставил большую часть финансирования на начальном этапе работы компании, а также помог OpenAI с наймом разработчиков.

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