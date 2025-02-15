Маску отказали официально: совет директоров OpenAI единогласно отклонил предложение о покупке

Совет директоров OpenAI ответил на предложение Илона Маска о покупке компании. В заявлении в официальном аккаунте корпорации в соцсети Х председатель OpenAI Брет Тейлор написал: «OpenAI не продаётся, и совет директоров единогласно отклонил последнюю попытку мистера Маска помешать его конкурентам».

Ранее на этой неделе владелец Tesla, SpaceX, xAI и Х Илон Маск, совместно с коалицией своих сторонников, предложил купить OpenAI за $97,4 млрд. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман тогда быстро отреагировал на новость: «Нет, спасибо, но мы купим Twitter за $9,74 млрд, если вы хотите».

Предложение Маска всё ещё может усложнить ситуацию для OpenAI, которая находится в процессе преобразования в коммерческую компанию. Совет директоров должен сделать всё возможное для продолжения эффективной работы некоммерческого направления организации, при этом имея возможность развивать бизнес-составляющую.

Это значит, что придётся на цифрах доказать, что план Альтмана по разделению компании не скомпрометирует научную деятельность OpanAI и параллельно приведёт к лучшим результатам коммерческого сектора, чем очевидная выгода от предложения Маска о покупке.

В среду юристы Маска заявили в судебном иске, что миллиардер откажется от своего предложения, если OpenAI согласится остаться полностью некоммерческой компанией. Тейлор тогда подчеркнул, что уступки исключены, ведь разделение пойдет лишь на пользу предприятию:

«Любая потенциальная реорганизация OpenAI укрепит нашу некоммерческую организацию и её миссию по обеспечению того, чтобы ИИ приносил пользу всему человечеству».

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