Еще $600 тысяч: сервис по персональному подбору и доставке одежды Capsula привлек новые инвестиции

Сервис по подбору и доставке персональных подборов одежды от стилистов Capsula привлек $600 тысяч от нескольких инвесторов, сообщили в компании. Ранее в Capsula вложились топ-менеджеры Gett и Sports.ru.

Среди новых инвесторов: Expo Capital, директор по маркетингу Carprice Дмитрий Рыжов, бизнес-ангел Олег Масленников и «неназванный европейский фонд». Стартап направит средства на развитие IT-платформы, усиление команды и укрепление позиций на рынке. В компании подчеркнули, что им удалось привлечь внимание институциональных инвесторов показав шестикратный рост.

Сервис предоставляет услугу индивидуального подбора одежды от стилистов. Человек заполняет анкету, на основе которой будет сделана подборка, и получает комплект из шести вещей. В течение суток он может решить: какие вещи оплатить и оставить, а какие – вернуть.

«Вместо того, чтобы тратить время на торговые центры или самостоятельный подбор одежды в интернет-магазине, Capsula занимает место личного стилиста и ассистента по шоппингу, который видит все предыдущие покупки и фотографии одежды из вашего гардероба», – отметили в компании.

За время работы стартап доставил более 10 тысяч заказов, ежемесячная выручка компании превышает 10 млн рублей, добавили в Capsula.

Ранее RB.ru рассказывали, что топ-менеджер Gett Александр Артемьев, гендиректор Sports.ru Марк Тен и финансовый директор Sports.ru Станислав Коростелев вложили в Capsula $150 тысяч.

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Фото: Capsula