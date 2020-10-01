Сервис по доставке одежды Capsula привлек $150 тысяч от топ-менеджеров Gett и Sports.ru

Сервис по доставке одежды от профессиональных стилистов Capsula привлек инвестиции от директора по регионам Gett Александра Артемьева, гендиректора Sports.ru Марка Тена, финансового директора Sports.ru Станислава Коростелева и бизнес-ангела Олега Масленникова. Об этом Rusbase рассказал сооснователь проекта Павел Шибанов.

Проект закрыл ангельский раунд инвестиций на $150 тысяч летом текущего года. Основатели проекта оценивают его в $2,5-3 млн.

Capsula в 2019 году основали Павел Шибанов, Анастасия Шибанова и Игорь Студенников. Шибанов раньше работал в Gett, Анастасия Шибанова — в «Додо пицце» и Mars, Студенников раньше занимался инвестициями в компании «МКБ капитал».

Компания доставляет пользователям комплекты одежды, которые для них подобрал стилист. По словам основателей, за полтора года они отправили подборки более 2,5 тысячи клиентов и предложили более 15 тысяч образов. Проект напрямую работает с поставщиками одежды, всего их более 50. В июне Capsula вышла на самоокупаемость, показав четырехкратный рост с начала 2020 года.

Сейчас сервис доступен только для женщин в Москве и Санкт-Петербурге, но компания планирует запустить мужское направление и предоставить доступ к услуге по всей России.

«До конца года мы планируем вырасти еще в 2 раза. Чтобы поддерживать такой уровень роста, потребуется не только плотная работа с поставщиками, но и автоматизация внутренних процессов. Наш фокус после получения инвестиций — улучшение алгоритмов, которые помогают стилистам подбирать образы для клиентов, и выход в новые города», — сообщил Шибанов.

Основатели сравнивают бизнес-модель Capsula с американской Stitch Fix. Выручка Stitch Fix превышает $1,5 млрд, а база активных клиентов — 3,4 млн.

В конце января в Capsula вложился венчурный фонд YellowRockets. Фонд получил 5% в проекте, сумма инвестиций не раскрывалась.

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