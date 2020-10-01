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Сервис по доставке одежды Capsula привлек $150 тысяч от топ-менеджеров Gett и Sports.ru

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сервис по доставке одежды от профессиональных стилистов Capsula привлек инвестиции от директора по регионам Gett Александра Артемьева, гендиректора Sports.ru Марка Тена, финансового директора Sports.ru Станислава Коростелева и бизнес-ангела Олега Масленникова. Об этом Rusbase рассказал сооснователь проекта Павел Шибанов.

Сервис по доставке одежды Capsula привлек $150 тысяч от топ-менеджеров Gett и Sports.ru

Проект закрыл ангельский раунд инвестиций на $150 тысяч летом текущего года. Основатели проекта оценивают его в $2,5-3 млн.

Capsula в 2019 году основали Павел Шибанов, Анастасия Шибанова и Игорь Студенников. Шибанов раньше работал в Gett, Анастасия Шибанова — в «Додо пицце» и Mars, Студенников раньше занимался инвестициями в компании «МКБ капитал».

Компания доставляет пользователям комплекты одежды, которые для них подобрал стилист. По словам основателей, за полтора года они отправили подборки более 2,5 тысячи клиентов и предложили более 15 тысяч образов. Проект напрямую работает с поставщиками одежды, всего их более 50. В июне Capsula вышла на самоокупаемость, показав четырехкратный рост с начала 2020 года.

Сейчас сервис доступен только для женщин в Москве и Санкт-Петербурге, но компания планирует запустить мужское направление и предоставить доступ к услуге по всей России. 

«До конца года мы планируем вырасти еще в 2 раза. Чтобы поддерживать такой уровень роста, потребуется не только плотная работа с поставщиками, но и автоматизация внутренних процессов. Наш фокус после получения инвестиций — улучшение алгоритмов, которые помогают стилистам подбирать образы для клиентов, и выход в новые города», — сообщил Шибанов. 

Основатели сравнивают бизнес-модель Capsula с американской Stitch Fix. Выручка Stitch Fix превышает $1,5 млрд, а база активных клиентов — 3,4 млн. 

В конце января в Capsula вложился венчурный фонд YellowRockets. Фонд получил 5% в проекте, сумма инвестиций не раскрывалась.

Фото: Unsplash 

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