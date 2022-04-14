Сервис с наборами витаминов по подписке Halsa привлек 42 млн рублей

HealthTech-стартап Halsa закрыл инвестиционный раунд на 42 млн рублей. В число инвесторов вошли президент «Нанолек» Владимир Христенко, основатель DocDoc Дмитрий Петрухин, основатель ENC Наталья Гончарова. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.

С момента закрытия прошлого seed-раунда инвесторами из синдиката United Investors обороты компании, как сообщается, увеличились в 10 раз (Halsa привлек $200 тыс. в марте прошлого года). Оценка компании по итогам текущего раунда не раскрывается.

Halsa — D2C (direct to customer) сервис, который предоставляет клиентам персональные наборы витаминов на ежемесячной основе. Компания работает по модели vitamins as a service: набор корректируется каждый месяц и зависит от правил приема и изменяющихся целей.

Каждому клиенту предлагается пройти онлайн-тест и ответить на вопросы о своем здоровье, образе жизни, привычках питания. Все данные проанализирует алгоритм и подберет витамины для достижения выбранных целей.

Привлеченные средства компания планирует потратить на расширение ассортимента, масштабирование производственных мощностей и развитие IT-продукта. В прошлом году сервисом воспользовались 250 тыс. человек, в 2022 году Halsa планирует подобрать витамины как минимум для 1 млн пользователей.

Компания была основана в 2019 году Егише Варданяном, Артемом Галихайдаровым и основателем ilovesupersport Максимом Журило.

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