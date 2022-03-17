Разработчик цифровых сервисов для рынка вторсырья «Убиратор» привлек 170 млн рублей

Компания-разработчик цифровых сервисов для рынка вторсырья «Убиратор» привлекла 170 млн рублей в рамках раунда A. О сделке RB.RU сообщили в «ТилТех Капитал», фонд стал лид-инвестором раунда.

На привлеченные средства компания уже запустила сервис Upay — это ERP-система с функциями финтех-платформы. Также деньги пойдут на приобретение новых собственных пунктов приема вторсырья.

«Убиратор» планирует на основе Upay создать ряд сервисов для владельцев центров переработки вторсырья: для упрощения производственных процессов и учета, работы с поставщиками вторсырья, продаж готовой продукции переработчикам, выплат за вторсырье и другое.

Инвесторами проекта, помимо «ТилТех Капитал», также стали фонды «Зерно Венчурс», «Эра Капитал» и бизнес-ангелы Илья Огай, Эмиль Гафаров, Алмаз Исхаков, Ярослав Казаченко, Сергей Лудин, Максим Пенкин, Владимир Христенко.

Раунд был закрыт в два этапа: первый транш компания получила в 2021 году, второй — в феврале 2022.

Про «Убиратор»

Компания представляет собой экосистему цифровых сервисов для рынка вторсырья, в нее входят:

сервис по вывозу вторсырья Ubirator.com для ритейла;

ERP-платформа для пунктов приема вторсырья Upay;

сеть собственных пунктов приема вторсырья.

«Убиратор» в 2018 году основали Никита Никишкин, Сергей Калитов и Алексей Хацкевич. Компания работает в 40 регионах России, среди клиентов — «Вкусвилл», Hoff, «Спортмастер», «Гипер Глобус», «Магнит».

По итогам 2021 года общий объем оборота (GMV) сервиса вырос более чем в 3,2 раза, до 790 млн рублей. Компания рассчитывает кратно увеличить GMV по итогам 2022 года.

Ранее компания привлекала инвестиции у «ТилТех Капитал» и Сергея Солонина.

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