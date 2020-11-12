Сервис управления отходами Ubirator привлек 45 млн рублей от фонда «ТилТех Капитал». Об этом Rusbase рассказал представитель стартапа. Сделку также подтвердили в фонде, уточнив, что это второй раунд инвестиций в стартап от «ТилТеха».

Полученные инвестиции будут направлены на масштабирование бизнеса, в том числе на расширение сети пунктов приема вторсырья, привлечение новых клиентов, улучшение существующих IT-решений, запуск экологических спецпроектов.

Ubirator планирует:

в 2021 году открыть новые пункты приема вторсырья в городах-миллионниках — Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде;

расширить пул принимаемых к переработке фракций;

подключать новых сетевых и несетевых клиентов через различные каналы продаж: telesales, торговых представителей, партнерские программы и digital-каналы;

улучшить собственное решение TMS (transport management system) и мобильное приложение для исполнителей-сборщиков, а также продолжить работу над онлайн-сервисами для клиентов;

вырасти в 4 раза по выручке в 2021 году (по данным «Контур.Фокуса», выручка компании по итогам 2019 года составила 15,3 млн рублей. Данные за 2020 год появятся позже).

Также Ubirator рассматривает вариант привлечения финансирования на $1,5-2 млн в начале 2021 года для проведения первых международных пилотов.

«Проект — качественный лидер в своем сегменте с фактической долей рынка менее 1%, и в ближайшее время должен вырасти десятикратно», — считает управляющий партнер «ТилТех Капитал» Илья Кобякова, слова которого приведены в сообщении.

В марте 2020 года в сервис вложился бывший глава Qiwi Сергей Солонин. Сумма инвестиций не раскрывалась. В декабре 2018 года стартап получил конвертируемый заем в размере $300 тысяч от фонда «ТилТех Капитал».

Ubirator был создан в 2018 году. Платформа объединяет компании, которым нужно сдать вторсырье, и исполнителей, готовых его забрать и отвезти в пункты приема вторсырья.

По состоянию на октябрь 2020 года, компания обслуживает более 5 тысяч клиентов в России. Среди них: сетевые продовольственные магазины, DIY, АЗС, HoReCa, интернет-магазины и другие. Клиентами компании являются «Вкусвилл», Hoff, Papa John's, «Яндекс.Лавка».

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