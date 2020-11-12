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Сервис управления отходами Ubirator привлек 45 млн рублей от фонда «ТилТех Капитал»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сервис управления отходами Ubirator привлек 45 млн рублей от фонда «ТилТех Капитал». Об этом Rusbase рассказал представитель стартапа. Сделку также подтвердили в фонде, уточнив, что это второй раунд инвестиций в стартап от «ТилТеха».

Сервис управления отходами Ubirator привлек 45 млн рублей от фонда «ТилТех Капитал»

Полученные инвестиции будут направлены на масштабирование бизнеса, в том числе на расширение сети пунктов приема вторсырья, привлечение новых клиентов, улучшение существующих IT-решений, запуск экологических спецпроектов. 

Ubirator планирует:

  • в 2021 году открыть новые пункты приема вторсырья в городах-миллионниках — Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде;
  • расширить пул принимаемых к переработке фракций;
  • подключать новых сетевых и несетевых клиентов через различные каналы продаж: telesales, торговых представителей, партнерские программы и digital-каналы;
  • улучшить собственное решение TMS (transport management system) и мобильное приложение для исполнителей-сборщиков, а также продолжить работу над онлайн-сервисами для клиентов;
  • вырасти в 4 раза по выручке в 2021 году (по данным «Контур.Фокуса», выручка компании по итогам 2019 года составила 15,3 млн рублей. Данные за 2020 год появятся позже).

Также Ubirator рассматривает вариант привлечения финансирования на $1,5-2 млн в начале 2021 года для проведения первых международных пилотов.

«Проект — качественный лидер в своем сегменте с фактической долей рынка менее 1%, и в ближайшее время должен вырасти десятикратно», — считает управляющий партнер «ТилТех Капитал» Илья Кобякова, слова которого приведены в сообщении.

В марте 2020 года в сервис вложился бывший глава Qiwi Сергей Солонин. Сумма инвестиций не раскрывалась. В декабре 2018 года стартап получил конвертируемый заем в размере $300 тысяч от фонда «ТилТех Капитал».

Ubirator был создан в 2018 году. Платформа объединяет компании, которым нужно сдать вторсырье, и исполнителей, готовых его забрать и отвезти в пункты приема вторсырья.

По состоянию на октябрь 2020 года, компания обслуживает более 5 тысяч клиентов в России. Среди них: сетевые продовольственные магазины, DIY, АЗС, HoReCa, интернет-магазины и другие. Клиентами компании являются «Вкусвилл», Hoff, Papa John's, «Яндекс.Лавка».

Фото: Unsplash

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