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Сергей Солонин вложился в сервис по вывозу мусора «Убиратор»

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Бывший глава Qiwi Сергей Солонин вложился в сервис по вывозу мусора и вторсырья «Убиратор». Сделку Rusbase подтвердила пресс-секретарь Солонина Анастасия Полонская. Сумму инвестиций и полученную в проекте долю она не раскрыла.

Сергей Солонин вложился в сервис по вывозу мусора «Убиратор»

Полученные инвестиции пойдут на развитие и масштабирование проекта.

Солонин вложился в «Убиратор» впервые.

«Для Сергея это первая инвестиция в эко-проект вообще. Сейчас темы экологии, ресайклинга, осознанного потребления и раздельного сбора мусора очень откликаются у Сергея, и он хочет развивать рынок импакт-проектов», — рассказала Полонская.

По данным ЕГРЮЛ, Солонин владеет 5,64% в ООО «Убиратор». Еще 30,59% у сооснователя и гендиректора компании Никиты Никишкина, 22,06% — у Сергея Калитова, 20,43% — у Алексея Хацкевича. 18,05% принадлежит АО «Тилтех», 1,6% — Дмитрию Трембовольскому, 0,94% — Антону Илюшину, 0,69% — Александру Волощуку.

ООО «Убиратор» было зарегистрировано в июне 2018 года.

Искать инвестора проще вместе с надежными сервисами из B2B-магазина.

В декабре 2018 года стартап получил конвертируемый заем в размере $300 тысяч от венчурного фонда «ТилТех Капитал».

Фото: ID1974 / Shutterstock.com

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