Фонд основателя «ВкусВилла» инвестировал 200 млн рублей в медицинскую сеть DocMed

Сеть клиник доказательной медицины DocMed получила 200 млн рублей инвестиций от фонда «ТилТех Капитал» основателя «ВкусВилла» Андрея Кривенко, председателя совета директоров ГК «Агама» Юрия Алашеева и главы «Химрара» Андрея Иващенко. Об этом рассказали в пресс-службе фонда. Это уже третья сделка между DocMed и «ТилТех Капитал», ее стоимость не раскрывается.
В DocMed входят многопрофильные детские клиники DocDeti, взрослые клиники со стационаром, а также стоматология. Основатель Марина Демидова до запуска сети сотрудничала с российскими подразделениями Samsung и Xerox в качестве маркетолога.
«ТилТех Капитал» инвестировал в стартап еще до официального запуска в 2018 году, за пять лет фонд вложил свыше полумиллиарда рублей.
По данным СПАРК, «ТилТех Капитал» с сентября 2019 года принадлежит 49,9% компании. В 2021 году выручка DocMed превысила 570 млн рублей. По данным, которые приводит сама компания, за девять месяцев текущего года выручка составляет 700 млн рублей.
Полученные средства сеть вложит в открытие новых отделений и расширение перечня предоставляемых услуг. В планах — запуск совмещенной клиники DocMed и DocDeti, в которой будет доступен круглосуточный стационар. Отделение откроется в Москве на Дербеневской улице.
Летом фонд «ТилТех Капитал» вложил 250 млн рублей в медицинскую сеть «Клиника Фомина». Компания направила средства на открытие госпиталя в Сочи, а также на запуск клиник в Москве, Уфе и Туле.
Фото на обложке: Unsplash
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