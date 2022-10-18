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Фонд основателя «ВкусВилла» инвестировал 200 млн рублей в медицинскую сеть DocMed

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Сеть клиник доказательной медицины DocMed получила 200 млн рублей инвестиций от фонда «ТилТех Капитал» основателя «ВкусВилла» Андрея Кривенко, председателя совета директоров ГК «Агама» Юрия Алашеева и главы «Химрара» Андрея Иващенко. Об этом рассказали в пресс-службе фонда. Это уже третья сделка между DocMed и «ТилТех Капитал», ее стоимость не раскрывается.

Фонд основателя «ВкусВилла» инвестировал 200 млн рублей в медицинскую сеть DocMed

В DocMed входят многопрофильные детские клиники DocDeti, взрослые клиники со стационаром, а также стоматология. Основатель Марина Демидова до запуска сети сотрудничала с российскими подразделениями Samsung и Xerox в качестве маркетолога.

«ТилТех Капитал» инвестировал в стартап еще до официального запуска в 2018 году, за пять лет фонд вложил свыше полумиллиарда рублей.

По данным СПАРК, «ТилТех Капитал» с сентября 2019 года принадлежит 49,9% компании. В 2021 году выручка DocMed превысила 570 млн рублей. По данным, которые приводит сама компания, за девять месяцев текущего года выручка составляет 700 млн рублей.  

Полученные средства сеть вложит в открытие новых отделений и расширение перечня предоставляемых услуг. В планах — запуск совмещенной клиники DocMed и DocDeti, в которой будет доступен круглосуточный стационар. Отделение  откроется в Москве на Дербеневской улице.

Летом фонд «ТилТех Капитал» вложил 250 млн рублей в медицинскую сеть «Клиника Фомина». Компания направила средства на открытие госпиталя в Сочи, а также на запуск клиник в Москве, Уфе и Туле.

Фото на обложке: Unsplash

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