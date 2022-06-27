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«ТилТех Капитал» инвестировал 250 млн рублей в медицинскую сеть «Клиника Фомина»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Медицинская сеть «Клиника Фомина» привлекла 250 млн рублей инвестиций от фонда «ТилТех Капитал» основателя «ВкусВилла» Андрея Кривенко, председателя совета директоров ГК «Агама» Юрия Алашеева и главы «Химрара» Андрея Иващенко.

«ТилТех Капитал» инвестировал 250 млн рублей в медицинскую сеть «Клиника Фомина»

Условия сделки и оценка стартапа не раскрываются, сообщает Forbes. Деньги пойдут на открытие госпиталя в Сочи, клиники в Туле и запуск клиник с новыми специализациями в Москве, Сочи и Уфе.

Годом ранее фонд вложил в «Клинику Фомина» 1,2 млрд рублей, а в 2018 году выкупил 49%-ную долю в компании за 640 млн рублей у основателя Дмитрия Фомина и его партнера Марианны Борисычевой, у которых в результате осталось по 25,5%. 

Сеть «Клиник Фомина» была основана в 2011 году в Твери акушером-гинекологом Дмитрием Фоминым. Она специализируется на женском здоровье и сопутствующих медицинских профилях. У сети есть клиники в 10 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Твери и Краснодаре, а также генетическая лаборатория Medical Genomics.

«ТилТех Капитал» вкладывается в медицинские проекты с момента основания в 2017 году. Так, фонд инвестировал в сеть клиник доказательной медицины DocDeti и DocMed.

Фото на обложке: Unsplash

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