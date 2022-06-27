«ТилТех Капитал» инвестировал 250 млн рублей в медицинскую сеть «Клиника Фомина»

Медицинская сеть «Клиника Фомина» привлекла 250 млн рублей инвестиций от фонда «ТилТех Капитал» основателя «ВкусВилла» Андрея Кривенко, председателя совета директоров ГК «Агама» Юрия Алашеева и главы «Химрара» Андрея Иващенко.
Условия сделки и оценка стартапа не раскрываются, сообщает Forbes. Деньги пойдут на открытие госпиталя в Сочи, клиники в Туле и запуск клиник с новыми специализациями в Москве, Сочи и Уфе.
Годом ранее фонд вложил в «Клинику Фомина» 1,2 млрд рублей, а в 2018 году выкупил 49%-ную долю в компании за 640 млн рублей у основателя Дмитрия Фомина и его партнера Марианны Борисычевой, у которых в результате осталось по 25,5%.
Сеть «Клиник Фомина» была основана в 2011 году в Твери акушером-гинекологом Дмитрием Фоминым. Она специализируется на женском здоровье и сопутствующих медицинских профилях. У сети есть клиники в 10 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Твери и Краснодаре, а также генетическая лаборатория Medical Genomics.
«ТилТех Капитал» вкладывается в медицинские проекты с момента основания в 2017 году. Так, фонд инвестировал в сеть клиник доказательной медицины DocDeti и DocMed.
Фото на обложке: Unsplash
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