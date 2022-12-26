HeadHunter инвестировал в российский HRTech-стартап Edstein

Венчурный фонд HeadHunter — hh Ventures — вложился в российский HRTech-стартап Edstein. HeadHunter получил долю в 25% и опцион на выкуп контроля, говорится в сообщении HeadHunter.
Edstein развивает систему для обучения и оценки персонала. Инвестиции от hh Ventures пойдут на расширение функционала уже существующих модулей оценки и обучения. Как ожидается, это позволит покрывать больше сценариев и программ корпоративного обучения крупных компаний.
Объем инвестиций не раскрывается.
Edstein останется независимой компанией и продолжит улучшать собственную платформу оценки и обучения персонала. Решением Edstein, по собственным данным, пользуются свыше 140 тыс. сотрудников таких компаний, как VK, Qiwi, Leroy Merlin, Tele2, Technodom и других.
Стартап совместно со Skillaz, мажоритарным акционером которой является HeadHunter, будет развивать HCM-платформу нового поколения, «которая обеспечит большинство современных потребностей российских компаний в области HR». Лидировать HCM-направление будет Skillaz.
Edstein уже привлекал инвестиции — в 2020 году компания получила средства от фонда Kirov Group Ventures.
По данным системы «Контур.Фокус», выручка ООО «Эдштейн» за 2021 год составила 20,2 млн рублей против 11,9 млн рублей в 2020 году. При этом прошлый год компания закончила с чистым убытком в 2,3 млн рублей (против чистой прибыли в 6 млн рублей в 2020 году).
Фото на обложке: Unsplash
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