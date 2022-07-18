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Сервис цифровых документов HRlink привлек 100 млн рублей от HeadHunter

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Платформа кадрового электронного документооборота HRlink привлекла 100 млн рублей от HeadHunter. Группа компаний получила 9,09% в проекте.

Сервис цифровых документов HRlink привлек 100 млн рублей от HeadHunter

Решение интегрируют в экосистему HR-сервисов HeadHunter для работы с персоналом. Ее компания развивает в течение нескольких лет, узнал Forbes.

HRlink помогает автоматизировать процесс оформления соискателей: сделать предложение о работе, загружать для трудоустройства документы, ознакомить с локальными нормативными актами и подписать трудовой договор.

С помощью сервиса работодатели смогут создавать для действующих сотрудников электронную подпись, оформлять документы на отпуск и т. д. 

HRlink запустили в 2020 году, выручказ за прошлый год составила порядка 94 млн рублей, прибыль — 25 млн рублей. Среди клиентов платформы более 500 крупных и средних компания: «ВкусВилл», «ДоДо Пицца», «Самокат» и «Петрович» и др. 

Фото на обложке: Unsplash

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