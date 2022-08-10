Венчурный фонд Softline вложил $2 млн в платформу Exodrive для предотвращения ДТП

Корпоративный венчурный фонд Softline Venture Partners инвестировал $2 млн в платформу Exodrive , которая разрабатывает решения на основе телематических данных для страховых, лизинговых компаний, корпоративных и таксопарков, сервисов каршеринга, автопроизводителей и автодилеров. Об этом RB.RU сообщили в Softline.

Условия сделки и оценка стартапа не раскрываются. Полученные деньги компания направит на технологическое развитие и расширение международного присутствия.

Exodrive представляет собой цифровую платформу для оценки профиля вождения, отслеживания нарушений, предотвращения или минимизации рисков, анализа аспектов эксплуатации транспортных средств.

Четыре основных сервиса Exodrive — скоринг водителя, первичное оповещение о ДТП, реконструкция ДТП и геоаналитика. Решения представлены как в SaaS-, так и PaaS-модели.

Сейчас в базе Exodrive оцифрованы «сотни тысяч» ДТП, в скоринге используются алгоритмы машинного обучения. Exodrive разработала собственный трекер ДТП, который при ударе успевает передать сигнал об аварии.

«Сделка является логичным продолжением развития в Softline направления интеллектуальных транспортных систем <…>. Решения Exodrive находятся на стыке IoT и InsurTech. Интеграция IoT-устройств для получения данных из широкого круга источников и увеличение применения телематических устройств в транспортном и автомобильном секторах будут стимулировать спрос на IoT-страхование во всем мире», — сообщила глава фонда Softline Venture Partners Елена Волотовская.

Exodrive основал Игорь Хереш в 2022 году — эксперт в области IoT и навигационных технологий. В 1999 году Хереш окончил Московский энергетический университет, получил MBA в Техническом университете Брно, изучал антикризисное управление в Стокгольмской школе экономики. Нескольких лет работал на руководящих должностях в компаниях Beyerdynamic, Toyland и других.

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