Платформа Exodrive для предотвращения ДТП привлекла 18 млн рублей от Moscow Seed Fund

Exodrive, разработчик цифровых сервисов на базе искусственного интеллекта (ИИ), которые позволяют отслеживать стиль вождения автомобилиста и предотвращать ДТП, привлек инвестиционный заем от Moscow Seed Fund в размере 18 млн рублей. Об этом RB.RU сообщил представитель фонда.

Точная дата возврата инвестиций не называется, начало погашения — через два года.

Инвестиции будут направлены на масштабирование проекта и доработку продуктов компании.

Exodrive представляет собой цифровую платформу для оценки профиля вождения, отслеживания нарушений, предотвращения или минимизации рисков, анализа аспектов эксплуатации транспортных средств.

Анализ проводится с помощью трекера, который устанавливается на аккумулятор автомобиля. Внутри устройства находятся акселерометр и гироскоп, который измеряет угол ориентации автомобиля. Все полученные данные анализирует ИИ и выгружает на веб-платформу, с помощью них можно оценить вероятность ДТП у конкретного автомобилиста.

Сервис используют автопарки и страховые компании.

Exodrive в 2022 году основал эксперт в области IoT и навигационных технологий Игорь Хереш. Предприниматель нескольких лет работал на руководящих должностях в компаниях Beyerdynamic, Toyland и других.

В августе 2022 года Exodrive привлек $2 млн от корпоративного венчурного фонда Softline Venture Partners.

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