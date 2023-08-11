Платформа Exodrive для предотвращения ДТП привлекла 18 млн рублей от Moscow Seed Fund

Exodrive, разработчик цифровых сервисов на базе искусственного интеллекта (ИИ), которые позволяют отслеживать стиль вождения автомобилиста и предотвращать ДТП, привлек инвестиционный заем от Moscow Seed Fund в размере 18 млн рублей. Об этом RB.RU сообщил представитель фонда.
Точная дата возврата инвестиций не называется, начало погашения — через два года.
Инвестиции будут направлены на масштабирование проекта и доработку продуктов компании.
- Exodrive представляет собой цифровую платформу для оценки профиля вождения, отслеживания нарушений, предотвращения или минимизации рисков, анализа аспектов эксплуатации транспортных средств.
- Анализ проводится с помощью трекера, который устанавливается на аккумулятор автомобиля. Внутри устройства находятся акселерометр и гироскоп, который измеряет угол ориентации автомобиля. Все полученные данные анализирует ИИ и выгружает на веб-платформу, с помощью них можно оценить вероятность ДТП у конкретного автомобилиста.
Сервис используют автопарки и страховые компании.
Exodrive в 2022 году основал эксперт в области IoT и навигационных технологий Игорь Хереш. Предприниматель нескольких лет работал на руководящих должностях в компаниях Beyerdynamic, Toyland и других.
В августе 2022 года Exodrive привлек $2 млн от корпоративного венчурного фонда Softline Venture Partners.
Фото на обложке: Unsplash
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