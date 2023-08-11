Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Платформа Exodrive для предотвращения ДТП привлекла 18 млн рублей от Moscow Seed Fund

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Exodrive, разработчик цифровых сервисов на базе искусственного интеллекта (ИИ), которые позволяют отслеживать стиль вождения автомобилиста и предотвращать ДТП, привлек инвестиционный заем от Moscow Seed Fund в размере 18 млн рублей. Об этом RB.RU сообщил представитель фонда.

Платформа Exodrive для предотвращения ДТП привлекла 18 млн рублей от Moscow Seed Fund

Точная дата возврата инвестиций не называется, начало погашения — через два года.

Инвестиции будут направлены на масштабирование проекта и доработку продуктов компании.

  • Exodrive представляет собой цифровую платформу для оценки профиля вождения, отслеживания нарушений, предотвращения или минимизации рисков, анализа аспектов эксплуатации транспортных средств.
  • Анализ проводится с помощью трекера, который устанавливается на аккумулятор автомобиля. Внутри устройства находятся акселерометр и гироскоп, который измеряет угол ориентации автомобиля. Все полученные данные анализирует ИИ и выгружает на веб-платформу, с помощью них можно оценить вероятность ДТП у конкретного автомобилиста.

Сервис используют автопарки и страховые компании.

Exodrive в 2022 году основал эксперт в области IoT и навигационных технологий Игорь Хереш. Предприниматель нескольких лет работал на руководящих должностях в компаниях Beyerdynamic, Toyland и других.

В августе 2022 года Exodrive привлек $2 млн от корпоративного венчурного фонда Softline Venture Partners.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Погружение в онлайн, консолидация и пересмотр предложений — перспективы рынка страхования в России
  2. 2 Один страховой агрегатор для всех. Опыт InsurTech-сервиса Pampadu
  3. 3 Подберет хорошее кино, найдет врача и выгодно инвестирует: перспективные направления российского блокчейн-бизнеса
  4. 4 InsurTech-2019: итоги и прогнозы на 2020 год
  5. 5 Пять трендов страхового рынка: как они отразятся на вашем бизнесе?

ВОЗМОЖНОСТИ

15 августа 2023

Digital Exploration 2023

15 августа 2023

Магистратура для аналитиков от «Самолета» и ФКН НИУ ВШЭ

15 августа 2023

AI-Arrow

Все ВОЗМОЖНОСТИ