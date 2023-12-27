RB CHOICE — 100 перспективных российских стартапов 2023 года

Узнать больше про RB Choice и подать заявку на участие в следующем году можно здесь .

Наша цель — не просто отметить компании, которые показали себя в уходящем году, но и познакомить читателей с новыми лицами на венчурном рынке.

Большинство проектов, представленных в нашем списке, впервые стали героями RB Choice. Однако есть и участники прошлой подборки, проявившие себя в 2023 году.

RB.RU представляет второй выпуск RB Choice — ежегодного спецпроекта, в котором мы выбираем 100 перспективных российских компаний. Как это было в прошлом году, можно посмотреть по ссылке .

Содержание:

Участники, отмеченные *, были приобретены другим игроком и продолжают развиваться как часть компании-покупателя.

HealthTech & Wellness

Основатели: Денис Петров, Даниил Хор и Александр Вученович

Год основания: 2021

Онлайн-платформа, которая с помощью технологий искусственного интеллекта подбирает персонализированный набор витаминов под нужды пользователя. По словам представителей проекта, точность нейросети составляет 93,2%, опережая аналогичные проекты в мире.



В 2023 году Vitobox удалось привлечь более $550 тыс. инвестиций от своего топ-менеджера и частного инвестора. Также проекту удалось выйти на рынок ОАЭ, заключив партнерство с сервисом Yalla!Hub. Известно также, что в прошедшем году Vitobox инвестировал в производителя холодных напитков GOATea до $1 млн.

Основатель: Гелена Работникова

Год основания: 2022

Система Викс.АИ помогает выявлять признаки развития рака шейки матки на основе анализа изображений искусственным интеллектом. Компания занимается разработкой программных продуктов и обучением каскадов нейросетей для их последующего применения в медицине.

Технология Викс.АИ позволяет отличать патологии от нормы со средней точностью выше средней точности при экспертизе человеком.

В 2023 году проект вошел в тройку победителей акселерационной программы «Лаборатория инноваций MedLab» и получил грант от фонда «Сколково» размером в 6,9 млн рублей.

Основатель: Константин Пискунов

Год основания: 2023

Сервис для анализа и мониторинга двигательных навыков человека при помощи искусственного интеллекта. По словам разработчиков, их технология позволяет отследить неточности в процессе тренировки и выявить отклонения в работе опорно-двигательной системы, просто наведя камеру на человека.



В 2023 году стартап попал в финал технологического конкурса Sporttech, а также привлек инвестиции от частной инвестиционной группы Kama Flow в размере 50 млн рублей.



Помимо этого, Musculus.ai заключил контракты с Федерацией прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, Центром спортивной подготовки сборных команд России и Федерацией тайского бокса России.

Основатель: Артур Шейн

Год основания: 2023

«Доффи» — это мотивационный Telegram-бот, в основе которого лежит искусственный интеллект. В процессе общения с виртуальным аватаром пользователь получает задания и советы, которые помогают ему избавиться от лени, усталости и прокрастинации.В 2023 году «Доффи» стал победителем проходившего в Турции акселератора XFounders Bootcamp. Проект был отмечен участниками и жюри в категории Founders' choice award.

Основатель: Дмитрий Огнерубов

Год основания: 2022

Newman (NEW MANner of artery compression — «новая манера компрессии артерии») — устройство для быстрой остановки кровотечений после операций на запястье, которое выполнено в форме компактного браслета. По словам основателя проекта, разработка в пять раз снижает риск закрытия лучевой артерии из-за тромбоза.В 2023 году Newman был признан лучшим университетским стартапом на конкурсе-акселераторе HSE FEST 2023. Помимо этого, проект находится в тесном сотрудничестве с Агентством инноваций Москвы и Московским инновационным кластером. В планах у Newman выход на международный рынок и начало продаж устройства в Мексике.

Основатель: Альберт Болатчиев

Год основания: 2022

ИИ-платформа по созданию лекарств от компании «Альбоген». Молекулы, сгенерированные PeptiGen, успешно прошли экспериментальную валидацию In-vitro и испытания на лабораторных животных. Проект запатентовал восемь перспективных антибиотиков, разработанных ИИ.

В ноябре 2023 года проект получил инвестиции от компании «Менделеев Венчурные Инвестиции». Инвестор называет направление стартапа крайне перспективным на сегодняшний день. Привлеченные инвестиции в компании планируют потратить на расширение присутствия в России и выход на международные рынки.

Сооснователи: Роман Квартальнов и Иван Глушков

Год основания: 2021

Приложение с терапевтическими персонализированными сказками для детей дошкольного возраста. Истории написаны при участии психологов: помогают работать с эмоциями ребенка и мягко корректируют поведение.

В 2023 году проект получил грант от Tele2 на 750 тыс. рублей как «Перспективное бизнес-решение». Также в 2023 году проект запустил совместный инфопродукт с «Додо Пиццей» — «Коробыши».

Основатель: Василий Суворов

Год основания: 2018

Программа для управления фитнес-клубами и спортивными студиями: CRM, система учета, календарь с онлайн-расписанием и мобильное приложение. По данным компании, клиентов — более 850, а с использованием продукта выручка увеличивается в среднем на 30%.

В 2023 году проект развивался, был медийным и вышел на международный рынок — в Бразилию, Чили и Казахстан.

Транспорт

Основатель: Алексей Боровков

Год основания: 2021

Компания, отвечающая за разработку компактного электромобиля «АТОМ» с полностью российским программным обеспечением. Первый функциональный прототип был показан в мае 2023 года, тогда же объявили и предварительные характеристики: запас хода в 500 км и разгон до сотни за 7 секунд.

В 2023 году «Кама» получила инвестиции на $2 млн от Сергея Когогина и Рубена Варданяна. Помимо этого, долю в проекте купила дочерняя компания «Росатома» «Рэнера» — сумма сделки составила 6,2 млрд рублей. Известно также, что в период с июля по сентябрь «АТОМ» собрал 36 тыс. предзаказов.

Основатель: Алексей Тихонов

Год основания: 2022

Hyper занимается разработкой инфраструктуры для электромобилей в России. Среди направлений деятельности компании стоит также отметить перевод корпоративных и муниципальных автопарков на электротранспорт и разработку программного обеспечения для владельцев зарядных станций.

В 2023 году Hyper запустила электротакси и открыла более 40 зарядных станций в Нижнем Новгороде. Также проект успешно привлек инвестиции в размере 127 млн рублей от частных инвесторов на платформе Zorko.

Основатели: Антон Редько, Максим Киценко, Владимир Жуков,

Год основания: 2022

Финтех-платформа для грузовых автопарков, которая предлагает комплексные решения для снижения аварийности и оптимизации затрат на автопарк. По словам MUST, у проекта в распоряжении крупнейший в России набор цифровых данных о случаях ДТП и рисках в страховании коммерческих парков.

В 2023 году MUST приняли участие в четвертом потоке акселератора Sber500, по итогам чего получили предложение провести пилотный проект с X5 Group. Помимо этого, фонд «Сколково» выделил компании серию грантов общей суммой 4 млн рублей.

Основатель: Юрий Орлов

Год основания: 2019

Российский производитель зарядных станций для электромобилей и программного обеспечения для работы инфраструктуры. Компания предлагает услуги с полным сопровождением для всех участников процесса.В 2023 году Евразийский центр инноваций (ЕЦИ) продал свою долю основателю стартапа Юрию Орлову. Сумму сделки представители фонда не раскрывают, отмечая лишь, что возврат инвестиций составил 2X.

HR

Основатель: Станислав Сатюков

Год основания: 2021

Интеллектуальная HR-платформа для автоматизации найма сотрудников на основе психологических и когнитивных профилей кандидатов. По словам разработчиков, продукт позволяет снизить затраты на подбор персонала, уменьшить текучку кадров и повысить эффективность выполнения проектов. Среди партнеров компании — «СберМаркет», «Газстройпром» и «Московский транспорт».В 2023 году TeamUP стали финалистами акселератора Sber500 и участниками MGIMO Ventures. Проект также получил грант на 2,5 млн рублей от фонда содействиям инновациям (ФСИ).

Основатели: Андрей Гришкин и Белла Муталлапова

Год основания: 2018

Компания разрабатывает электронные бейджи, которые записывают речь сотрудников при разговорах с клиентами. Система Voca-Tech анализирует полученные данные, подсказывая, что можно было бы улучшить с точки зрения сервиса и увеличения продаж.В феврале 2023 года основатели Voca-Tech передали 100% компании казахстанской Dybys Tech. После этого проект получил инвестиции от «Вымпелкома», который приобрел 20% стартапа.

Основатель: Дмитрий Воронцов

Год основания: 2020

Сервис онлайн-мониторинга персонала, детей и пожилых людей. Компания работает над целым рядом продуктов, включая умный браслет, маячки для отслеживания ценных вещей, мобильное приложение и сервис геопозиционирования с картографическим web-интерфейсом.В 2023 году проект вошел в топ-10 конкурса «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан» и получил 2 млн руб от инвестиционно-венчурного фонда республики.

Основатель: Александра Тимофеева

Год основания: 2021

Решение в сфере HR-Tech — подбор сотрудников в команду на основе алгоритмов предиктивной аналитики с элементами ML. Позволяет находить наиболее психологически совместимых с руководителем и текущей командой соискателей — с помощью профессионально-психологического тестирования. Алгоритм, по данным компании, снижает случаи переподбора на 70% и значительно увеличивает количество прошедших испытательный срок.

Само решение стартап разработал в 2022 году. В 2023 году проект стал финалистом первого общероссийского межбанковского финтех-акселератора АРБ и банка «Уралсиб» — номинация «Лучший в HR-Tech».

Основатели: Сергей Ким и Ольга Ким

Год основания: 2021

Онлайн-сервис, который помогает собрать гардероб при помощи профессиональных стилистов. Пользователи StyleBox заполняют анкету и получают персонализированную подборку одежды с возможностью доставки покупок на дом.В 2023 году по итогам акселератора в проект инвестировал Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ). Сумма вложений составила 5 млн рублей в обмен на долю в бизнесе в 7%.

Основатели: Андрей Перепеченков, Денис Кузьмин, Лидия Левшина

Год основания: 2021

Фабрика по производству одежды на заказ для брендов, блогеров, иллюстраторов и дизайнеров. Проект работает по системе on-demand: клиенты в режиме реального времени размещают заказ на фабрике и гарантированно получают его в течение 48 часов.В 2023 году компания получила инвестиции на 15 млн рублей от венчурного фонда Moscow Seed Fund. Также в U2Y.TECH вложилась частная инвестиционная компания Kama Flow — сумма сделки не называется.

Pet и Эко

Основатель: Александр Бостон

Год основания: 2020

Компания создает аппараты, которые позволяют сдавать мусор на переработку за денежные вознаграждения. Устройства работают при помощи искусственного интеллекта, который определяет тип отходов: макулатура, пластиковые бутылки и алюминиевые банки. В прошедшем году первые аппараты «Экопоинт» установили в Нижнем Новгороде.Также в 2023 году проект принял участие в выставке WasteTech 2023 и получил несколько грантов фонда «Сколково» общей суммой 4 млн рублей.

Основатели: Денис и Сергей Вурдовы

Год основания: 2020

Первый в России цифровой биобанк донорской собачьей крови. Сервис позволяет осуществлять переливание крови 600 пациентам в месяц. Среди конкурентных преимуществ Dognor можно также отметить облачную технологию контроля содержания питомника и цифровую платформу для сбора онлайн-базы собак-доноров.В 2023 году проект привлек инвестиции в размере 50 млн рублей от паевого инвестиционного фонда «Оптима капитал» (УК «Восхождение»). В планах Dognor использование этих средств для развития инфраструктуры и расширения внутри России и стран СНГ.

Retail

Основатели: Кирилл Лукоянов, Сергей Оганесян, Эрнест Исраелян и Армен Исраелян

Год основания: 2018

Компания занимается автоматизацией продажи автомобильных б/у-запчастей, включая шины и диски. Для этого была разработана цифровая платформа ShinSale AI, которая решает ключевые задачи вторичного рынка: от расчета уровня износа до прогнозирования спроса в различных регионах страны.В 2023 году стартап привлек инвестиции объемом в 16 млн рублей от венчурного фонда Moscow Seed Fund. В планах ShinSale расширение географии проекта.

Основатели: Алексей Федосенко и Константин Канивец

Год основания: 2021

Сервис для работы с маркетплейсами, с помощью которого можно размещать товары, принимать заказы и управлять позициями на Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркете» и других площадках, используя один интерфейс.В 2023 году сервис был приобретен банком «Точка», который выкупил долю Kama Flow и двух основателей стартапа. Сумма сделки не раскрывается, однако эксперты оценивают ее в 200–500 млн рублей.

Основатели: Виталий Гринь и Антон Тарасенко

Год основания: 2023

Сервис, в котором можно создавать подборки с товарами из разных маркетплейсов. Получившиеся коллекции можно показывать друзьям по ссылке или делать публичными.Проект основали фаундер Roomkea и сооснователь онлайн-школы по обустройству дома «Уютно» Виталий Гринь и ex-CTO YotaPhone Антон Тарасенко. «Чойс» реализуется без привлечения внешнего финансирования.

Основатель: Максим Шишков

Год основания: 2023

Стартап помогает компаниям автоматизировать сбор и анализ обратной связи от потребителей. Система «Спиктор» расшифровывает телефонные разговоры, категоризирует их по смыслу и контролирует соблюдение инструкций сотрудниками.В 2023 году проект стал финалистом межбанковского финтех-акселератора «АРБ» и «Банка Уралсиб». Также «Спиктор» получил грант на 4 млн рублей от фонда содействия инновациям (ФСИ) в рамках конкурса «Старт».

Cооснователи: Григорий Тареев, Кирилл Чеканов

Год основания: 2021

Сервис экспресс-доставки, который представляет собой сеть городских складов для онлайн-ритейлеров c возможностью доставки заказа до конечного клиента за 30-60 минут. Основные клиенты — ритейлеры, интернет-магазины и частные продавцы маркетплейсов.

Сейчас клиентам доступны 12 складов в 9 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Краснодаре, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Новосибирске. Общая вместимость дарксторов — 6 тыс. полок.

В октябре 2023 года в сервис инвестировали венчурная компания 2FISH Capitals и группа частных инвесторов IZBA VC. Сумма вложений — 34 млн рублей. Средства планируют потратить на развитие и масштабирование, запуск своей курьерской службы и разработку ПО.

Сооснователи: Егор Глухих, Иван Городилов, Сергей Костюхин

Год основания: 2022

Сервис по автоматическому подсчету финансовых показателей бизнеса на маркетплейсах (например, EBITDA). Цель — помочь владельцам компаний принимать управленческие решения на основе цифр и легче формировать отчетность.

Ориентирован на предпринимателей с оборотом от 3 до 100 млн руб. в месяц. Работает по подписке.

В декабре 2023 года проект привлек 17 млн руб. от основателя и генерального директора облачного сервиса «Финансист» Станислава Кутузова и экс-руководителя корпоративного акселератора FirstBitLab и управляющего партнера «Первого Бита» Романа Калинкина. Оценка компании не раскрывается. Полученные средства стартап направит на ускорение масштабирования сервиса и развитие функциональности, продаж и маркетинга.

Основатель: Андрей Романенко

Год основания: 2018

B2b-маркетплейс. По собственным данным компании, у сервиса более 5 тыс. клиентов и 80 поставщиков из разных регионов России. В каталоге — более 50 тыс. товаров.

Компания создает и развивает продукты для ритейла, которые помогают малому и среднему региональному бизнесу выходить на большой рынок и конкурировать с крупными торговыми сетями.

В 2023 году проект приобрела группа компаний «Алиди» и впоследствии инвестировала в проект 690 млн руб. К 2024 году маркетплейс планирует увеличить ежемесячный оборот до 1 млрд руб. Сейчас он составляет около 200 млн руб. в месяц.

Нейротехнологии и роботы

Основатель: Александр Панов

Год основания: 2018

Биотех-лаборатория, которая развивает инфраструктуру для работы с нейроданными. Компания создает нейрогарнитуру, которая позволяет выполнять различные действия за счёт сигналов головного мозга. Продукт можно применять в образовании, индустрии развлечений и медицине.

В 2023 году компания запустила продажи устройства для борьбы со стрессом Mind Tracker и открыла прием заявок на участие в собственном акселераторе.







Основатель: Максим Каменский

Год основания: 2022

Стартап работает над созданием неинвазивного нейроинтерфейса для замены органов чувств. Конечная цель проекта — заменить зрение незрячим при помощи стимуляции зрительных зон головного мозга.В 2023 году Umwelt получил грант на 4 млн рублей от фонда содействиям инновациям (ФСИ) в рамках конкурса «Старт». Также проект вошел в список финалистов акселератора Sber500 и заключил соглашение о проведении пилота с «Русатом РДС».

Основатель: Сергей Щедрин

Год основания: 2018

«Битроботикс» производит промышленных роботов для автоматизации технологических процессов. Продукты компании используются в авиации, производстве товаров массового спроса и в нефтегазовой отрасли.В 2023 году компания вышла на рынок США и приняла участие в выставке PackExpo Las Vegas. К лету следующего года «Битроботикс» планирует локализовать R&D, а также производственный и сервисный центры.

CEO: Владимир Захаров

Год основания: 2018

Спин-офф-проект ГК ЛАНИТ по цифровизации промышленных предприятий. Разрабатывает пути оптимизации производства с помощью инструментов 4.0: ИИ, IIoT и роботизации.

В 2023 году компания перешла в состав ГК «Ультиматек» с целью кратного роста и масштабирования.

Web3

Основатель: Владимир Садков

Год основания: 2023

Маркетплейс цифровых активов на основе системы «продажи билетов» на право владения NFT. Пользователи eesee могут совместно приобретать дорогие токены, разделяя между собой необходимую сумму.

В 2023 году проект привлек $400 тыс. от ангельских инвесторов в Дубае. Среди партнеров eesee — маркетплейс Rarible, децентрализованная сеть оракулов Chainlink.

Основатель: Никита Абраменко

Год основания: 2023

Сервис для привлечения инвестиций в малый и средний бизнес от лояльной аудитории — подписчиков, пользователей или партнеров. Humo поддерживает различные формы привлечения средств, включая цифровые финансовые активы, займы и SPV («проектная компания»).В 2023 году проект получил инвестиции от Алексея Корнеева (вложил $100 тыс.), Азата Шакурова и Альберта Арсентьева (по 2 млн рублей каждый).

ИИ

Основатель: Вячеслава Чупринова

Год основания: 2023

Генеративный сервис на стыке визуальных новелл и литературы, который сочетает в себе визуал Midjourney и способность создавать осмысленные тексты ChatGPT. Пользователи задают направление истории, а AI Storyteller додумывает остальное: пишет текст, рисует картинки и придумывает сюжетные повороты с различными вариантами действий.В 2023 году проект победил в конкурсе Startup Lynch бизнес-акселератора А:СТАРТ и хакатоне AI Talent Hackathon от ИТМО. Также AI Storyteller получил грант на 1 млн рублей по итогу третьей волны федерального конкурса «Студенческий стартап».

Основатель: Алмаз Хабибуллин

Год основания: 2022

Интерактивная платформа для разработки с использованием искусственного интеллекта. Cruderra предназначена для системных архитекторов, которым нужно быстро создавать техническую документацию и автоматически обновлять ее из кода. По словам основателя проекта, платформа позволяет ускорить разработку в пять раз.



В 2023 году стартап стал победителем сразу двух конкурсов: Startup Tour от фонда «Сколково» и «Старт-1» от фонда содействиям инновациям. В рамках последнего проекту был выделен грант в размере 4 млн рублей. Также стартап принял участие в акселерационной программе NVIDIA Inception.

Основатель: Антон Аверьянов

Год основания: 2023

Система SheetsGPT позволяет упростить работу с большими объемами данных, отчетами, заказами и продажами с помощью искусственного интеллекта. Пользователям предлагается использовать простые текстовые запросы вместо формул и макросов при работе с таблицами. Нейросеть может также сопоставлять и создавать срез по нескольким документам сразу, выводя информацию в удобном виде.В 2023 году стартап получил грант на 1 млн рублей по итогам федерального конкурса «Студенческий стартап», а также принял участие в акселераторе MTS AI.

Основатель: Валерий Маюшкин и Антон Морозов

Год основания: 2020

UR-LI — это умная система для оценки благонадёжности юридических лиц. Искусственный интеллект позволяет точно просчитать вероятность возврата задолженности, после чего экспертная система готовит алгоритм взыскания, а юристы-исполнители возвращают деньги. UR-LI работает с крупным и средним бизнесом, микрофинансовыми организациями и банками.



В 2023 году проекту удалось привлечь вложения в размере 13 млн рублей от частных инвесторов синдиката IZBA VC.

Основатель: Денис Кузнецов

Год основания: 2020

Система цифровой маркировки, основанная на алгоритмах компьютерного зрения и машинном обучении, которая позволяет контролировать проектирование, производство, логистику и монтаж изделий из любой точки мира



В 2023 году стартап попал в финал акселератора Sber500 и получил предложение провести пилот с банком. Планируется, что стартап обеспечит контроль над строительными элементами готовящегося технопарка в Сколково.

Основатель: Игорь Кузин

Год основания: 2019

No-code–платформа для автоматизации сквозной и бизнес-аналитики при помощи искусственного интеллекта. Решение Smart Data Hub позволяет повысить эффективность сбора лидов, не увеличивая расходы на рекламу.В 2023 году проект прошел в финал акселератора Sber500, и венчурный клуб «Синдикат» предложил ему сделку на 15 млн рублей. Известно также, что в ноябре этого же года в стартап инвестировал «Вымпелком», однако сумма вложений не раскрывается.

Основатели: Федор Жилкин и Илья Бердыш

Год основания: 2023

Умный ассистент для видеоконференций, который транскрибирует онлайн-звонки и предоставляет короткие отчеты с содержанием беседы. В MyMeet AI также можно загружать и собственные файлы любой длины на 50 различных языках.В 2023 году стартап принял участие в акселераторе HSE FEST и занял там второе место по итогам конкурса. По словам сооснователя MyMeet AI, сервисом пользуется уже более тысячи человек.

Основатель: Максим Федоров

Год основания: 2018

Платформа для изучения химического пространства и прогнозирования свойств органических соединений при помощи искусственного интеллекта. Алгоритмы «Синтелли» помогают упростить планирование синтеза соединений, умеют предсказывать результаты реакций, а также сравнивать свойства молекул.В 2023 году «Синтелли» выиграл 8 млн рублей в рамках конкурса «Коммерциализация» от фонда содействия инновациям. Также в стартап вложилась частный инвестор Наталья Касперская — сумма сделки не разглашается.

Основатель: Георгий Каспарьянц

Год основания: 2019

Платформа для полуавтоматической разметки неструктурированных данных с целью упрощения процесса обучения нейросетей. LabelMe работает с данными разных форматов от рукописного текста до изображений и речи.В 2023-м стартап принял участие в акселераторе Sber500 и запустил пилотные проекты с сервисом «Самокат» и площадкой «Работа.ру». Проект также привлек инвестиции в размере $200 тыс. от международного венчурного фонда Altair Capital.

Основатель: Алексей Фролов

Год основания: 2020

Система по распознаванию и анализу звуков, применимая в различных отраслях: промышленность, ЖКХ, финтех, медицина и транспорт. Акустические датчики компании используют искусственный интеллект для таких целей как, например, выявление утечек в трубах.В 2023 году проект получил инвестиции в размере $500 тыс. от бизнес-ангела Алексея Матвейчука в обмен на 31% компании.

Основатель: Кир Витковский

Год основания: 2022

Онлайн-сервис автоматической верстки печатных и электронных изданий при помощи искусственного интеллекта. Нейросеть «Метранпаж» трансформирует рукописи в правильно оформленные страницы и готовые книги всего за несколько минут.В 2023 году стартап получил 9,9 млн рублей в обмен на 10%-ную долю в компании от 356 частных инвесторов. Лид-инвестором проекта выступила команда brainbox.VC, вложившая в «Метранпаж» 1 млн рублей.

Сооснователи: Вероника Яковлева и Валерий Климов

Год основания: 2023

Дейтинг-приложение, которое подбирает пару по принципу психологической совместимости на основе тестирования. Научные исследования для Twinby проводила международная лаборатория прикладного сетевого анализа НИУ ВШЭ. В своих алгоритмах приложение использует ИИ и технологии машинного обучения.

В ноябре 2023 сервис привлек 150 млн руб. инвестиций от бывшего технического директора InDrive Александра Бурцева и фонда Impact Capital при оценке компании в 5 млрд руб. Также в этом месяце приложение вышло в топ-1 российского App Store.

GameTech

Основатели: Евгений Кочетов и Клим Миронов

Год основания: 2022

Creon.Games разрабывает игры для мобильных устройств. Среди проектов студии значатся Rebel Run, «ЛИХО: Пробуждение» и Saw MasККter. Команда сотрудничает с такими компаниями как MY.GAMES и Voodoo.В 2023 году студия вошла в тройку финалистов технологического трека в рамках акселератора игровых проектов «Начни игру» от фонда «Сколково».

Основатель: Олег Юсупов

Год основания: 2022

Сервис, который позволяет разработчикам игр использовать нейросети для генерации ресурсов: текстур, панорам, предметов и аватаров. Пользователи Phygital+ могут обучать нейросеть создавать изображения в нужной стилистике и даже генерировать целых персонажей.В 2023 году стартап стал финалистом международного акселератора по развитию XR-технологий от МТС.

Основатели: Георгией Егоров и Олег Порошин

Год основания: 2021

Студия занимается разработкой мультиплеерных игр. Первым проектом KEK Entertainment стал соревновательный шутер с глубокими тактическими элементами, название которого еще не было раскрыто.В 2023 году в стартап инвестировали фонды The Games Fund и Play Ventures, специализирующиеся на проектах из игровой индустрии. Общая сумма сделки составила $3 млн.

FinTech

Основатель: Леонид Румянцев

Год основания: 2021

Платежный сервис для приема оплат за курсы, услуги и конференции. Пользователи Platim могут работать как с российскими, так и с зарубежными клиентами. Помимо основных функций стартап также предлагает размещение услуг на собственном маркетплейсе.В 2023 году Platim привлек инвестиции в размере 15 млн рублей в обмен на долю в 6% от предпринимателя Антона Михайлова.

Основатель: Алексей Майстренко

Год основания: 2020

TYMY — это SaaS-экосистема, направленная на повышение эффективности продаж для компаний, которые продвигают свои продукты через сеть независимых агентов, получающих комиссионные сборы. Среди клиентов компании такие банки, как UniCredit, «Газпромбанк» и «Сбер».В 2023 году стартап стал одним из шести победителей международной технологической конференции EMERGE в Стамбуле.

Основатели: Михаил Инишев и Михаил Жуков

Год основания: 2019

Сервис для создания электронных карт лояльности. Boomerangme предлагает пользователям ряд готовых шаблонов: карты с кешбеком, абонементы, штампы и так далее. Сервисом в числе прочих пользуются барбершоп Top Gun, пиццерия «Додо Пицца» и сеть студий красоты Nailmaker Bar.В 2023 году стартап стал одним из шести победителей международной технологической конференции EMERGE в Стамбуле.

Основатель: Максим Авдеев

Год основания: 2021

Цифровая инвестиционная платформа с лицензией ЦБ РФ. Алгоритмы Upside автоматизируют процесс отбора перспективных IT-компаний и диверсифицируют портфель инвестора. Проценты по вложениям начисляются пользователям ежемесячно.В 2023 году стартап получил инвестиции от венчурного фонда Татарстана в размере 7 млн рублей в обмен на долю в 2,1% в компании.

Основатель: Олег Семибратов

Год основания: 2019

Стартап оптимизирует бизнес-процессы в сфере такси. Пользователи Mozen получают возможность быстрого вывода заработанных средств, а владельцы таксопарков — юридическую защиту.В 2023 году «АБ Холдинг» (материнская структура «Альфа-банка») вошла в капитал сервиса «Мозен», приобретя 32% компании. Сумма сделки не разглашается.

Основатель: Марат Кетенчиев

Год основания: 2020

Экосистема финансовых продуктов, включающая в себя сервис для оформления банковских гарантий, инструменты для подбора тендеров и функционал создания электронной подписи. На площадке представлено 30 аккредитованных банков.В 2023 году проект получил инвестиции от Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) на 5 млн рублей в обмен на долю в компании в размере 5%.

Основатель: Петр Дударов

Год основания: 2021

Финансовый маркетплейс для компаний и предпринимателей, собравший разные услуги и продукты для бизнеса в одном месте. «Финлаб» проводит аудиты клиентов, подбирает опытных специалистов по продажам и оформляет банковские гарантии.В 2023 году в проект вложился инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан — сумма сделки неизвестна. Также стартап прошел в финал программы акселерации для технологических стартапов Евразийского центра инноваций.

Основатель: Алексей Петров

Год основания: 2018

Банковская платформа, которая помогает бизнесу встраивать финансовые продукты в приложения. Также стартап развивает проект «Мои самозанятые», который автоматизирует взаимодействие заказчиков с исполнителями.В 2023 году основатель Apibank выкупил доли инвесторов проекта, в результате чего 100% компании перешло к нему от венчур билдера Digital Native. Сумма сделки не раскрывается.

Основатели: Михаил Шептухин и Александр Гурин

Год основания: 2021

Платформа для расчета, экспертизы, согласования и мониторинга инвестиционных проектов. Metadoor анализирует риски и избавляет от ошибок в расчетах, используя алгоритмы автоматического принятия решений на основе машинного обучения.

В 2023 году стартап получил грант на 8 млн рублей от фонда содействиям инновациям (ФСИ) в рамках конкурса «Старт». Также Metadoor стал одним из 16 победителей совместного акселератора «Россельхозбанка» и «Сколково».

Кибербезопасность

Основатель: Алексей Томилов

Год основания: 2019

Стартап разрабатывает алгоритмы выявления уязвимостей информационных систем, используя симуляцию действий реальных хакеров. Среди клиентов RebrandyCo значатся re:Store, Mash и футбольная команда «Зенит».В 2023 году стартап получил лицензии ФСТЭК и вошел в топ-30 этичных хакеров России по рейтингу Positive Technologies. За год через систему компании прошло более 18 тысяч объектов и более 100 Тб информации.

EdTech

Основатель: Ростислав Планкин

Год основания: 2022

Образовательная платформа на базе игры Minecraft. С помощью iSavvy детей в игровой форме обучают арифметике, чтению и логике. Есть тарифы, где преподают подростки и профессиональные репетиторы.

Стартап локализован в Азербайджане, однако у него есть и российское юрлицо, и нацелен проект на весь рынок СНГ.

В октябре 2023 года проект привлек инвестиции в $50 тыс. от сооснователя криптовалютного проекта 1inch Network Антон Букова.

Соснователи: Сергей Солонин, Надежда Макова, Алексей Ильин, Александр Лиманский, Илья Долгопольский

Год основания: 2021

Платформа для корпоративного обучения от основателей портала «Теории и практики». Компании могут размещать свои курсы — от онбординга до обмена опытом. Среди клиентов называют X5 Group, «Cамолет», «Банк Точка», Qiwi, Mitsubishi Electric и другие компании, всего их более 40. Количество пользователей на конец 2023 года — более 160 тыс.

В ноябре 2023 года проект привлек инвестиции от дочки «Вымпелкома» ООО «Хайв» в обмен на 12% в компании. Сумма инвестиций не раскрывается. Эксперты рынка считают, что с приобретением доли в стартапах «Вымпелком» хочет сравняться с конкурентами в развитии своей экосистемы. Однако в компании «Вымпелком» заявляют, что благодаря этой и подобным сделкам надеются усилить свой венчурный портфель, а не поглощать стартапы.

Основатель: Мария Шумилова

Год основания: 2021

Платформа детского онлайн-образования — от коррекции речи и подготовки к школе до изучения предметов начальных классов и посещения кружков. Некоторые занятия проходят с использованием ИИ — например, приложение может диагностировать дефекты речи.

В 2023 году дочка «Вымплеком» ООО «Хайв» инвестировала в проект неназванную сумму в обмен на 15% в компании.

Основатель: Оксана Макейкина

Год основания: 2022

Онлайн-центр коррекции устной и письменной речи для детей от 4 до 8 лет, в том числе с использованием ИИ для диагностики нарушений и составления будущей программы обучения. CEO — экс-руководитель департамента массового рекрутинга преподавателей в Skyeng Оксана Макейкина.

В феврале 2023 года проект получил инвестиции от венчурного клуба «Синдикат» в размере $240,4 тыс.

Сооснователи: Вероника Иофе и Яна Стафичук

Год основания: 2022

Приложение для развития речи у детей. Позволяет ребенку в игровом формате заниматься улучшением артикуляции. Можно использовать самостоятельно или с логопедом.

В 2023 году проект продолжил развиваться и получил грант от Tele2 на 550 тыс. руб. как «Лучший цифровой проект».

AgroTech

Основатель: Роман Полищук

Год основания: 2017

Маркетплейс товаров для сада: техники, средств для полива и обработки растений, семян, удобрений. Есть собственные торговые марки инвентаря — Zema и «Солнце Сад». По информации на сайте, у сервиса — около 340 тыс. покупателей.

В октябре 2023 года у «Семи семян» появились и первые офлайн-магазины в Москве. Их открыли на инвестиции от фонда совладельца «Вкусвилла» и его партнеров «ТилТехКапитал».

Основатель: Роман Лебедев

Год основания: 2022

Система оптимизации и учета логистических процессов для агропромышленного комплекса. Проект разрабатывает единую информационную среду для цифровизации транспортной инфраструктуры аграрного сектора, используя ИИ, технологии машинного обучения и возможности аналитики больших данных.

В ноябре 2023 года проект привлек 4 млн руб. от Фонда содействия инновациям (Татарстан) в результате участия в конкурсе «Старт».

Основатель: Василий Птицын

Год основания: 2021

Проект по применению беспилотников в агросекторе. Дроны FlyseeAgro «подселяют» на растения этномофагов — хищных насекомых, которые пожирают яйца вредителей. Работа проекта основана на авторских методиках специалистов. Стартап предлагает замену традиционным агрохим-препаратам, в том числе пестицидам.

В 2023 году проект рос, оставался медийным, в том числе занялся международной экспансией. В ноябре компания начала выпускать беспилотники не только в Краснодарском крае, но и в Узбекистане. Компания расценивает это как возможность выхода на рынки Ближнего Востока.

Основатель: Алексей Курасов

Год основания: 2021

Создают автономные комплексы с ИИ (EV роботы и IoT) для мониторинга каждого растения в открытом грунте и теплицах. Это позволяет следить за процессом роста, находить сорняки и болезни на ранней стадии.

Использование роботов, по данным «Эрлаб», снижает расход пестицидов до 95%, удобрений — до 20% и обеспечивает рост урожайности до 10%. Решения предназначены для ферм от 30 Га и теплиц — от 2 Га.

В 2023 году проект получил 3 микрогранта от фонда «Сколково» суммарно почти на 4 млн руб. — на создание прототипов или образцов новых продуктов.

Сооснователи: Дмитрий Винников, Андрей Генов, Александр Русинов

Год основания: 2019

Роботизированная система ухода за животными. Использует роботов-зоотехников для выращивания птицы, систему интеллектуального учета яйца и другие собственные решения полного цикла производства. По данным компании, среди клиентов — топ-10 российских производителей птицы.

В 2023 году проект оставался медийным, получил микрогрант от фонда «Сколково» на патентование разработок.

Основатель: Антон Степанов

Год основания: 2020

Разработчик ПО в области лабораторной диагностики для ветеринарии. Проект использует технологии машинного зрения и нейросети для изучения мазков крови животных. Такой подход, по утверждениям разработчиков, помогает снизить количество ручного труда и повысить точность диагностики.

В 2023 году в проект инвестировал 800 тыс. руб. Фонд содействия инновациям — в рамках акселератора.

Основатель: Антон Степанов

Год основания: 2021

Разрабатывает систему единого окна для использования беспилотников. Проект предлагает платформу: интернет-сервис для регистрации маршрута дрона через Госуслуги и маркетплейс по поиску и предоставлению услуг с использованием беспилотников.

За время существования в проект инвестировано 20 млн руб. В 2023 году «Флай Дрон» должен был принять участие в проекте по беспилотной авиадоставке товаров в Петербурге — реализацию перенесли на 2024 год. В ноябре компания получила премии НТИ ««За создание системы мониторинга полетов дронов» и «За создание бортового прибора системы идентификации с модулями спутниковой и сотовой связи» — совместно с Ростелекомом.

Media

Основатель: Ярослав Кемниц

Год основания: 2019

Студия по производству анимационного контента. Одной из первых в мире применила технологию рендеринга в реальном времени на игровом движке Unreal Engine. Использование этой технологии — motion capture («захвата движения») — позволяет добиться высокого качества изображения при сокращении времени производства.

Среди проектов студии — выпущенный совместно с «Союзмультфильмом» мультсериал «Тайна медовой долины» и мультфильм «Чинк: хвостатый детектив». Сейчас в проекте работают над созданием анимационного фильма «Формула воды».

В марте 2023 года проект привлек средства от компании «Алгоритм Инвестиции» в обмен на 6%-ю долю в Magic Factory Animation. Сумма сделки не раскрывается.

Основатель: Егор Яковлев

Год основания: 2022

Российская социальная сеть, позиционирует себя как аналог Instagram** с возможностью размещать рекламу. Сейчас в сервис можно перенести свой профиль из запрещенной соцсети, включая базу подписчиков.

В апреле 2023 года стартап привлек $300 млн от российских инвесторов, их имена не раскрываются, но известно, что сделка прошла при поддержке инвесткомпании «Восход Капитал». Средства планировали потратить на привлечение блогеров и развитие платформы.

К концу 2023 года в Google Play у приложения — более 1 млн скачиваний.

Соснователи: Михаил Шорин, Дмитрий Кольцов

Год основания: 2020

Сервис цифровой дистрибуции музыки на стриминговые платформы и интернет-магазины (Apple Music, Boom, iTunes и другие). Обещает полное сохранение авторских прав и 100% дохода артисту, работает по подписке, целевая аудитория — независимые музыканты.

В августе 2023 года привлек $200 тыс. инвестиций от совладельца маркетплейса цветов и подарков Flowwow Андрея Макеева и других инвесторов.

Основатель: Сергей Фомин

Год основания: 2018

Система управления медиаконтентом, которая позволяет хранить, искать, редактировать и распространять файлы, а также контролировать авторские права. Использует в работе ИИ (распознавание лиц, объектов, возраста и эмоций на изображениях), поддерживает интеграции с внешними хранилищами S3, OneDrive, Dropbox, а также авторизацию с помощью корпоративных учетных записей AD, ADFS и OpenID.

В декабре 2023 года проект стал финалистом инвестиционной питч-сессии для стартапов МТС Pitch Day. Компания обещает финалистам инвестиции от $500 тысяч до $5 млн, предложение о коммерческом партнерстве и возможность стать частью экосистемы МТС.

Основатель: Ольга Голубева

Год основания: 2022

Сервис по поиску фотографов и видеографов в режиме «здесь и сейчас» по всему миру, работает по принципу Uber. Решение позволяет участникам рынка зарабатывать на фрилансе, а заказчикам — получать съемку без предварительных договоренностей. Приложение разработано совместно с компанией Tages.

В 2023 году проект оставался медийным и продолжил развитие, в том числе за рубежом, принимал участие в акселераторе ФРИИ и инкубаторе IN5Tech. Приложение попало в топ-30 App Store в категории «Образ жизни».

FoodTech

Основатель: Павел Милосердов

Год основания: 2022

Сервис, основанный на базе одноименного портала про диеты и ЗОЖ. Basildoc подбирает пользователю диету по его запросу, а продукты для приготовления блюд можно заказать во «Вкусвилле». Примеры рационов: кето, «аутоиммунная диета», веганский.

По словам основателя, пока партнерство со «Вкусвиллом» некоммерческое, при дальнейшем развитии будет обсуждаться комиссия.

В сентябре 2023 года проект привлек $200 тыс. от частного инвестора, основателя фабрики обуви Basarab Сергея Яцко. Первый раунд на $100 тыс. закрыли в феврале 2022 года, в результате тестирования гипотезы Basildoc. Тогда Яцко получил 50% проекта.

Сооснователи: Шамиль Тагиров и Владимир Сонников

Год основания: 2021

Производитель сухих основ для приготовления напитков и других продуктов питания в сегменте HoReCa. Примеры товаров: сухой сахарный сироп, основа для матча-латте, основа для молочных коктейлей.

В сентябре 2023 года стартап привлек 180 млн рублей от частных инвесторов. Организаторами сделки выступили «Альфа-Банк» и венчурный клуб «Синдикат», имена вложивших средства не разглашаются.

Сооснователи: Александр Долгов, Олег Лупиков

Год основания: 2022

Цифровая экосистема для управления ресторанами — мобильное приложение, CRM и сайт доставки. Работает по подписке. Часть процессов ускоряют в том числе с помощью ИИ, также планируют расширять функциональность.

В июле 2023 года привлек инвестиции от группы компаний K-Holding. Сумма сделки на разглашается, но инвесторы оценивают компанию в 100 млн рублей. По данным компании, за год к сервису подключилось более 100 ресторанов и кафе, а более 9 тыс. человек пользуются приложениями Postilla.

Сооснователи: Олег Сужаев, Кирилл Гусев, Эдгар Климов, Алексей Шестаков и Александр Таран

Год основания: 2018

Сервис облачных решений для ресторанов и кафе. Предлагает автоматизацию процессов, электронное QR-меню, работающее без приложения, возможность организовать сайт доставки без программирования.

Среди клиентов Restik — крупные ресторанные сети. По данным сервиса, за 2023 год гости сделали 6,7 млн заказов с помощью их экосистемы.

В мае 2023 года стартап привлек 30 млн рублей инвестиций от «одного из крупных игроков телеком-рынка», его имя не называли. Однако в ноябре 2023 года стало известно, что «Вымпелком» получил долю в компании в 10%. На 2022 год эксперты оценивали компанию в 300 млн рублей.

Cооснователи: Илья и Александр Вученовичи

Год основания: 2022

Стартап по выпуску напитков из безалкогольных спиртов. Сейчас среди продуктов: безалкогольное вино, шампанское, джин и другие напитки. Товары продаются оптом для коммерческих покупателей и в розницу на маркетплейсах.

В апреле 2023 года проект получил инвестиции от Vitobox в $100 тыс. Средства планировали потратить на расширение продуктовой линейки, чтобы выпускать alcohol-free ром, виски, текилу, тоник, крафтовое пиво. Также планируется продолжение экспансии на территории СНГ и Северной Африки.

Cооснователи: Анар Ашуров, Авраам Юраш

Год основания: 2021

Сервис для приема заказов из ресторана — в заведении и онлайн. С его помощью владельцы бизнеса могут создавать свои мобильные приложения и сайт, запускать свою доставку и собирать базу клиентов. Доступен по подписке.

В ноябре проект привлек инвестиции от «Вымплекома», сумма не разглашается. В 2022 году выручка проекта составила 12,9 млн, а чистый убыток — 13,2 млн.

MarTech & Sales

Основатель: Роман Магдаленко

Год основания: 2022

Сервис автоматического занесения данных в CRM. SalesAI разрабатывает нейросеть, которая проводит оценку звонка менеджера, создает краткое содержание звонка и сама вносит данные в CRM-систему. Такой подход призван разгрузить менеджеров и руководящих сотрудников.

Среди клиентов SalesAI — билайн, «Яндекс», hh.ru и другие крупные российские компании.

В сентябре 2023 года сервис привлек 7 млн руб. от Фонда развития интернет-инициатив при оценке компании в 100 млн руб. Средства планируют потратить на усиление команды.

Cооснователи: Александр и Евгений Мурзанаевы, Вадим Грибов

Год основания: 2023

Новый проект автоматизации размещения рекламы в Telegram — по аналогии с «Яндекс Директ» и Google Ads. Запускать рекламные кампании можно по параметрам ЦА. Также сервис предоставляет аналитику аудитории Telegram-каналов.

По словам представителей сервиса, у Goroo.Works более ста рекламодателей, среди которых «Тинькофф», банк «Точка» и Skillbox.

Проект привлек внимание медиа после запуска, а также получил средства на развитие от группы инвесторов — $440 тыс. Основные инвестиции проект получил от холдинга Genius Group во главе с гендиректором и основателем Геннадием Нагорновым и основателя и гендиректора компании по кибербезопасности Indeed ID Алексея Баранова. Деньги планируют потратить на усовершенствование алгоритма, расширение команды и выход на новые рынки.

Cооснователи: Сергей Воробьев, Павел Ворошилов, Алексей Свердлов

Год основания: 2022

Платформа ИИ-автоматизации ценообразования — для экономии времени сотрудников торговых сетей и производств. Нейросеть использует внутренние данные компаний и внешнюю информацию — курсы валют, прогноз погоды и другие данные. Сервис создали выходцы из ГК «КОРУС Консалтинг».

В апреле 2023 года в сервис вложились инвесторы венчурного клуба «Синдикат» — сумма сделки составила $370,4 тыс. А в ноябре дочка «Вымпелкома» ООО «Хайв» приобрела долю в проекте долю в 25,1%. Компания билайн еще весной сообщала, что ограниченно внедряет решения Keeprise — чтобы эффективнее продавать гаджеты на разных платформах.

PropTech

Основатель: Михаил Чернов

Год основания: 2022

ИИ-сервис по оценке недвижимости — эти данные нужны заемщикам для получения ипотечного кредита или рефинансирования. По собственным данным сервиса, рынок в России — около 4 млн оценок в год.

Сейчас большинство участников рынка работают так: заемщики обращаются к оценщикам сами либо через классифайды недвижимости, брокеров, застройщиков. Далее эксперты проверяют все данные вручную и выдают оценку примерно за три дня. «Оценка.tech» планирует ускорить процесс до одной минуты с помощью ИИ-алгоритмов.

В феврале 2023 года проект привлек 9 млн руб. инвестиций от бизнес-ангела Ильдара Гамилова.

Основатель: Елена Емелина

Год основания: 2020

Платформа-агрегатор для покупки и продажи недвижимости в новостройках.

В июле 2023 года «Самолет плюс» объявил о том, что стал инвестиционным партнером стартапа, без раскрытия деталей сделки. В декабрьском интервью Дмитрий Волков, управляющий партнер «Самолет плюс» утверждает, что компания купила Dombook.

Целью «Самолета» было создать объединенную платформу для девелоперов, покупателей и риэлторов с базой первичной и вторичной недвижимости. В будущем через новый сервис надеются проводить каждую четвертую сделку на первичном рынке.

Сооснователи: Кирилл Поляков, Алексей Дроздов, Александр Черняк

Год основания: 2021

Облачная платформа для управления стройкой топ-менеджеров крупных строительных холдингов в промышленных и нефтегазовых сферах (Кирилл Поляков, Алексей Дроздов) и предпринимателя с большим опытом в сфере IT Александра Черняка. Решает задачи заказчиков, девелоперов, подрядчиков, проектировщиков и других участников процесса.

В июне 2023 года проект привлек 74 млн руб. от неназванных инвесторов, которые получили долю в проекте в 10%. Проект оценивается в 1 млрд руб.

Сооснователи: Евгений Гаффаров и Андрей Малышкин

Год основания: 2021

Сервис аренды инструментов и строительного оборудования. Договор можно подписать онлайн, а инструмент везут на такси. Такой подход ускоряет получение инструментов до 30 минут.

Проект привлек инвестиции в мае 2023 года — 20 млн рублей от Фонда развития венчурного инвестирования Москвы и венчурного фонда Zerno Ventures. Средства планировали потратить на масштабирование: сейчас у YouTool 80 точек арендов инструментов в Москве, в будущем их число хотят увеличить до 500.

Сооснователи: Борис Голиков, Андрей Куприков и Алексей Нурдинов.

Год основания: 2020

Платформа для онлайн-общения собственников от сооснователей «Ситидрайва». В сервисе можно проводить общие собрания собственников онлайн, заказывать услуги по благоустройству и контролировать работу управляющей компании.

По данным Butler, к осени 2023 года к сервису подключились более 800 многоквартирных домов, география — вся Россия. Всего в системе зарегистрировано свыше 23 тыс. жилых и нежилых помещений.

В сентябре 2023 года в проект инвестировала актриса и экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова. Сумма вложений — 50 млн руб. Полученные средства в компании планируют направить на масштабирование.

Основатель: Артем Бабинов

Год основания: 2018

Сервис сдачи и аренды жилья в Москве, Стамбуле и Дубае. В том числе компания организует коливинги — помещения для совместного проживания нескольких людей с включенным обслуживанием.

В 2021 года компания открыла первый коливинг-хаус в России — в особняке 18 века в Москве. В доме доступны 58 номеров, коворкинг и бар. В 2022 году компания перенесла головной офис в Дубай.

В феврале 2023 года 25% компании купил венчурный фонд Lanit Ventures, сумма инвестиций не раскрывается. Фонд вошел в равной доле в международные проекты компании, а основатели остались в проекте и продолжают управлять бизнесом. При поддержке Lanit Ventures Colife шире начал использовать возможности аналитики данных, ИИ, облачных вычислений — для улучшения сервиса.

Travel

Основатель: Ислам Мидов

Год основания: 2023

ИИ-ассистент для планирования путешествий от экс-руководителя венчурного фонда МТС. Отвечает на запросы пользователя «что посмотреть», «чем заняться в определенном городе». На сайте проекта доступен бот, который предлагает решения и гайды по городам разных стран.

Проект запустился в начале лета 2023 года и привлек внимание медиа. Участник MTS Startup Hub-2023. Получил несколько наград как продукт дня и недели на Product Hunt.

Другое

Основатель: Денис Терентьев

Год основания: 2018

Платформа для внедрения роботизации бизнес-процессов (RPA) — от запуска роботов-ассистентов до автоматизации определенных этапов. Сервис используют в закупках, бухгалтерии, продажах, HR и других направлениях.

В июле 2023 года 16% в проекте купила «дочка» МТС — MTS AI, сумма сделки не раскрывается. MTS AI планирует интегрировать в решения Primo RPA свои разработки в сфере ИИ и расширить портфель b2b-предложений. Впоследствии МТС сможет предложить другим компаниям запуск роботов-ассистентов и автоматизацию ключевых бизнес-процессов.

Cооснователи: Андрей Корсаков и Владимир Гладун

Год основания: 2020

Стартап для работы с онлайн-досками — для дистанционного общения и обмена файлами. Стартовал как продукт для преподавателей, сейчас также представлен как инструмент для бизнеса.

С 2022 году доска Sboard активно используется как импортозамещающий софт — вместо Trello и Miro. В числе клиентов Sboard — «Нетология» и другие компании.

В июле 2023 года привлек инвестиции в размере 21,5 млн руб. от основателя «Учи.ру» Иван Коломойца, инвесткомпании «Алхена» и Moscow Seed Fund. Средства планируют потратить на доработку технической части проекта. Суммарно в стартап с начала работы инвестировали 40 млн руб.

Cооснователи: Александр и Иван Богатовы

Год основания: 2021

Бесконечная онлайн-доска для совместной работы, позиционируется как продукт для бизнеса. Подходит для создания всех видов схем и диаграмм, дорожных карт, планирования и Scrum-сессий.

В сентябре 2023 года проект купила компания Webinar Group (входит в экосистему МТС). С помощью этой сделки в компании планируют усилить b2b-предложение в области коммуникаций.

Основатель: Кирилл Кнауб

Год основания: 2021

Сервис по защите интеллектуального права «под ключ» — от иллюстраций и фото до кода и карточек на маркетплейсах. По собственным данным компании, за два года завершено более 4 тыс. дел., а бизнес органически вырос по многим показателям в шесть раз.

Выручка за 2022 год — 7,8 млн руб., за 2023 год — 42,9 млн руб. В 2023 году проект привлекал внимание СМИ, в том числе благодаря своей уникальности на российском рынке.

Сооснователи: Александр Эрнезакс, Олег Мосеев

Год основания: 2021

Сервис по созданию сайтов и цифровых решений для станций ТО автомобилей. В том числе обеспечивает SEO-оптимизацию. Среди клиентов — «Автодом» и другие крупные компании сферы.

В октябре 2023 года получил 5 млн руб. инвестиций от Фонда развития интернет-инициатив в обмен на 6% бизнеса. Оценка компании — выше 71,4 млн рублей.

Сооснователи: Дмитрий Зубрецкий, Евгений Прибытков, Александр Неумывако, Денис Зубрецкий

Год основания: 2018

Занимается разработкой голосовых роботов для автоматизации входящих и исходящих звонков. Клиенты компании — ритейл и финансовый сектор.

В ноябре 2023 года получил инвестиции от «Вымпелкома», их объем не раскрывается. Всего в проект за 5 лет работы инвестировали более 20 млн руб.

Основатель: Максим Беляков

Год основания: 2021

Облачная платформа для управления бизнес-процессами, в том числе формирования документов, учета оборудования и других задач. Позволяет создавать быстрые сметы.

В марте 2023 года проект привлек $13 тыс. от частного инвестора Владимира Смаури.

Сооснователи: Александр Кияница, Владимир Млынчик и Артем Денисов

Год основания: 2019

Производитель накопителей электроэнергии для дома — от выпускников СПбГУ. Среди партнеров проекта — «Сбер», ПИК, ЛИИС. Решения Volts подходят для загородных домов и квартир.

В 2023 году компания вышла на международный рынок. В марте открылось второе производство накопителей — в Абу-Даби (первое было запущено в Петербурге). География клиентов сегодня — страны СНГ, ОАЭ, Швеция, Швейцария и Франция.

Основатель: Сергей Ложкин

Год основания: 2018

Экосистема продуктов для для среднего и крупного бизнеса, которая включает в себя продукты для описания и систематизации (PIX Процессы), аналитики (PIX BI) и роботизации бизнес-процессов (PIX RPA).В 2023 году компания стала победителем конкурса лучших новых отечественных брендов в рамках форума «Сильные идеи нового времени» от АСИ и Росконгресса.

**принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

В следующем году мы тоже будем ждать заявок — если вы видите себя героем следующей подборки RB Choice, с критериями вы можете ознакомиться здесь.

Авторы: Лариса Ступина, Григорий Щеглов, Светлана Зыкова

Верстка: Александр Сенников