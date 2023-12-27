RB CHOICE — 100 перспективных российских стартапов 2023 года

RB.RU представляет второй выпуск RB Choice — ежегодного спецпроекта, в котором мы выбираем 100 перспективных российских компаний. Как это было в прошлом году, можно посмотреть по ссылке.
Большинство проектов, представленных в нашем списке, впервые стали героями RB Choice. Однако есть и участники прошлой подборки, проявившие себя в 2023 году.
Наша цель — не просто отметить компании, которые показали себя в уходящем году, но и познакомить читателей с новыми лицами на венчурном рынке.
Узнать больше про RB Choice и подать заявку на участие в следующем году можно здесь.
Содержание:
- HealthTech&Wellness
- Транспорт
- HR
- Fashion&Beaty
- Pet и Эко
- Retail
- Нейротехнологии и роботы
- Web3
- ИИ
- GameTech
- FinTech
- Кибербезопасность
- EdTech
- AgroTech
- Media
- FoodTech
- MarTech&Sales
- PropTech
- Travel
- Другое
Участники, отмеченные *, были приобретены другим игроком и продолжают развиваться как часть компании-покупателя.
HealthTech & Wellness
Vitobox
Основатели: Денис Петров, Даниил Хор и Александр Вученович
Год основания: 2021
Онлайн-платформа, которая с помощью технологий искусственного интеллекта подбирает персонализированный набор витаминов под нужды пользователя. По словам представителей проекта, точность нейросети составляет 93,2%, опережая аналогичные проекты в мире.
В 2023 году Vitobox удалось привлечь более $550 тыс. инвестиций от своего топ-менеджера и частного инвестора. Также проекту удалось выйти на рынок ОАЭ, заключив партнерство с сервисом Yalla!Hub. Известно также, что в прошедшем году Vitobox инвестировал в производителя холодных напитков GOATea до $1 млн.
Викс.АИ
Основатель: Гелена Работникова
Год основания: 2022
Система Викс.АИ помогает выявлять признаки развития рака шейки матки на основе анализа изображений искусственным интеллектом. Компания занимается разработкой программных продуктов и обучением каскадов нейросетей для их последующего применения в медицине.
Технология Викс.АИ позволяет отличать патологии от нормы со средней точностью выше средней точности при экспертизе человеком.
В 2023 году проект вошел в тройку победителей акселерационной программы «Лаборатория инноваций MedLab» и получил грант от фонда «Сколково» размером в 6,9 млн рублей.
Musculus.ai
Основатель: Константин Пискунов
Год основания: 2023
Сервис для анализа и мониторинга двигательных навыков человека при помощи искусственного интеллекта. По словам разработчиков, их технология позволяет отследить неточности в процессе тренировки и выявить отклонения в работе опорно-двигательной системы, просто наведя камеру на человека.
В 2023 году стартап попал в финал технологического конкурса Sporttech, а также привлек инвестиции от частной инвестиционной группы Kama Flow в размере 50 млн рублей.
Помимо этого, Musculus.ai заключил контракты с Федерацией прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, Центром спортивной подготовки сборных команд России и Федерацией тайского бокса России.
«Доффи»
Основатель: Артур Шейн
Год основания: 2023«Доффи» — это мотивационный Telegram-бот, в основе которого лежит искусственный интеллект. В процессе общения с виртуальным аватаром пользователь получает задания и советы, которые помогают ему избавиться от лени, усталости и прокрастинации.
В 2023 году «Доффи» стал победителем проходившего в Турции акселератора XFounders Bootcamp. Проект был отмечен участниками и жюри в категории Founders' choice award.
Newman
Основатель: Дмитрий Огнерубов
Год основания: 2022Newman (NEW MANner of artery compression — «новая манера компрессии артерии») — устройство для быстрой остановки кровотечений после операций на запястье, которое выполнено в форме компактного браслета. По словам основателя проекта, разработка в пять раз снижает риск закрытия лучевой артерии из-за тромбоза.
В 2023 году Newman был признан лучшим университетским стартапом на конкурсе-акселераторе HSE FEST 2023. Помимо этого, проект находится в тесном сотрудничестве с Агентством инноваций Москвы и Московским инновационным кластером. В планах у Newman выход на международный рынок и начало продаж устройства в Мексике.
PeptiGen
Основатель: Альберт Болатчиев
Год основания: 2022
ИИ-платформа по созданию лекарств от компании «Альбоген». Молекулы, сгенерированные PeptiGen, успешно прошли экспериментальную валидацию In-vitro и испытания на лабораторных животных. Проект запатентовал восемь перспективных антибиотиков, разработанных ИИ.
В ноябре 2023 года проект получил инвестиции от компании «Менделеев Венчурные Инвестиции». Инвестор называет направление стартапа крайне перспективным на сегодняшний день. Привлеченные инвестиции в компании планируют потратить на расширение присутствия в России и выход на международные рынки.
Myskazka
Сооснователи: Роман Квартальнов и Иван Глушков
Год основания: 2021
Приложение с терапевтическими персонализированными сказками для детей дошкольного возраста. Истории написаны при участии психологов: помогают работать с эмоциями ребенка и мягко корректируют поведение.
В 2023 году проект получил грант от Tele2 на 750 тыс. рублей как «Перспективное бизнес-решение». Также в 2023 году проект запустил совместный инфопродукт с «Додо Пиццей» — «Коробыши».
Fitbase
Основатель: Василий Суворов
Год основания: 2018
Программа для управления фитнес-клубами и спортивными студиями: CRM, система учета, календарь с онлайн-расписанием и мобильное приложение. По данным компании, клиентов — более 850, а с использованием продукта выручка увеличивается в среднем на 30%.
В 2023 году проект развивался, был медийным и вышел на международный рынок — в Бразилию, Чили и Казахстан.
Транспорт
«Кама»
Основатель: Алексей Боровков
Год основания: 2021Компания, отвечающая за разработку компактного электромобиля «АТОМ» с полностью российским программным обеспечением. Первый функциональный прототип был показан в мае 2023 года, тогда же объявили и предварительные характеристики: запас хода в 500 км и разгон до сотни за 7 секунд.
В 2023 году «Кама» получила инвестиции на $2 млн от Сергея Когогина и Рубена Варданяна. Помимо этого, долю в проекте купила дочерняя компания «Росатома» «Рэнера» — сумма сделки составила 6,2 млрд рублей. Известно также, что в период с июля по сентябрь «АТОМ» собрал 36 тыс. предзаказов.
Hyper
Основатель: Алексей Тихонов
Год основания: 2022Hyper занимается разработкой инфраструктуры для электромобилей в России. Среди направлений деятельности компании стоит также отметить перевод корпоративных и муниципальных автопарков на электротранспорт и разработку программного обеспечения для владельцев зарядных станций.
В 2023 году Hyper запустила электротакси и открыла более 40 зарядных станций в Нижнем Новгороде. Также проект успешно привлек инвестиции в размере 127 млн рублей от частных инвесторов на платформе Zorko.
MUST
Основатели: Антон Редько, Максим Киценко, Владимир Жуков,
Год основания: 2022
Финтех-платформа для грузовых автопарков, которая предлагает комплексные решения для снижения аварийности и оптимизации затрат на автопарк. По словам MUST, у проекта в распоряжении крупнейший в России набор цифровых данных о случаях ДТП и рисках в страховании коммерческих парков.
В 2023 году MUST приняли участие в четвертом потоке акселератора Sber500, по итогам чего получили предложение провести пилотный проект с X5 Group. Помимо этого, фонд «Сколково» выделил компании серию грантов общей суммой 4 млн рублей.
Touch
Основатель: Юрий Орлов
Год основания: 2019Российский производитель зарядных станций для электромобилей и программного обеспечения для работы инфраструктуры. Компания предлагает услуги с полным сопровождением для всех участников процесса.
В 2023 году Евразийский центр инноваций (ЕЦИ) продал свою долю основателю стартапа Юрию Орлову. Сумму сделки представители фонда не раскрывают, отмечая лишь, что возврат инвестиций составил 2X.
HR
TeamUP
Основатель: Станислав Сатюков
Год основания: 2021Интеллектуальная HR-платформа для автоматизации найма сотрудников на основе психологических и когнитивных профилей кандидатов. По словам разработчиков, продукт позволяет снизить затраты на подбор персонала, уменьшить текучку кадров и повысить эффективность выполнения проектов. Среди партнеров компании — «СберМаркет», «Газстройпром» и «Московский транспорт».
В 2023 году TeamUP стали финалистами акселератора Sber500 и участниками MGIMO Ventures. Проект также получил грант на 2,5 млн рублей от фонда содействиям инновациям (ФСИ).
Voca-Tech*
Основатели: Андрей Гришкин и Белла Муталлапова
Год основания: 2018Компания разрабатывает электронные бейджи, которые записывают речь сотрудников при разговорах с клиентами. Система Voca-Tech анализирует полученные данные, подсказывая, что можно было бы улучшить с точки зрения сервиса и увеличения продаж.
В феврале 2023 года основатели Voca-Tech передали 100% компании казахстанской Dybys Tech. После этого проект получил инвестиции от «Вымпелкома», который приобрел 20% стартапа.
«Не теряйся»
Основатель: Дмитрий Воронцов
Год основания: 2020Сервис онлайн-мониторинга персонала, детей и пожилых людей. Компания работает над целым рядом продуктов, включая умный браслет, маячки для отслеживания ценных вещей, мобильное приложение и сервис геопозиционирования с картографическим web-интерфейсом.
В 2023 году проект вошел в топ-10 конкурса «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан» и получил 2 млн руб от инвестиционно-венчурного фонда республики.
«Командное взаимодействие» (Staff&Teams)
Основатель: Александра Тимофеева
Год основания: 2021
Решение в сфере HR-Tech — подбор сотрудников в команду на основе алгоритмов предиктивной аналитики с элементами ML. Позволяет находить наиболее психологически совместимых с руководителем и текущей командой соискателей — с помощью профессионально-психологического тестирования. Алгоритм, по данным компании, снижает случаи переподбора на 70% и значительно увеличивает количество прошедших испытательный срок.
Само решение стартап разработал в 2022 году. В 2023 году проект стал финалистом первого общероссийского межбанковского финтех-акселератора АРБ и банка «Уралсиб» — номинация «Лучший в HR-Tech».
Fashion&Beauty
StyleBox
Основатели: Сергей Ким и Ольга Ким
Год основания: 2021Онлайн-сервис, который помогает собрать гардероб при помощи профессиональных стилистов. Пользователи StyleBox заполняют анкету и получают персонализированную подборку одежды с возможностью доставки покупок на дом.
В 2023 году по итогам акселератора в проект инвестировал Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ). Сумма вложений составила 5 млн рублей в обмен на долю в бизнесе в 7%.
U2Y.TECH
Основатели: Андрей Перепеченков, Денис Кузьмин, Лидия Левшина
Год основания: 2021Фабрика по производству одежды на заказ для брендов, блогеров, иллюстраторов и дизайнеров. Проект работает по системе on-demand: клиенты в режиме реального времени размещают заказ на фабрике и гарантированно получают его в течение 48 часов.
В 2023 году компания получила инвестиции на 15 млн рублей от венчурного фонда Moscow Seed Fund. Также в U2Y.TECH вложилась частная инвестиционная компания Kama Flow — сумма сделки не называется.
Pet и Эко
«Экопоинт»
Основатель: Александр Бостон
Год основания: 2020Компания создает аппараты, которые позволяют сдавать мусор на переработку за денежные вознаграждения. Устройства работают при помощи искусственного интеллекта, который определяет тип отходов: макулатура, пластиковые бутылки и алюминиевые банки. В прошедшем году первые аппараты «Экопоинт» установили в Нижнем Новгороде.
Также в 2023 году проект принял участие в выставке WasteTech 2023 и получил несколько грантов фонда «Сколково» общей суммой 4 млн рублей.
Dognor
Основатели: Денис и Сергей Вурдовы
Год основания: 2020Первый в России цифровой биобанк донорской собачьей крови. Сервис позволяет осуществлять переливание крови 600 пациентам в месяц. Среди конкурентных преимуществ Dognor можно также отметить облачную технологию контроля содержания питомника и цифровую платформу для сбора онлайн-базы собак-доноров.
В 2023 году проект привлек инвестиции в размере 50 млн рублей от паевого инвестиционного фонда «Оптима капитал» (УК «Восхождение»). В планах Dognor использование этих средств для развития инфраструктуры и расширения внутри России и стран СНГ.
Retail
ShinSale
Основатели: Кирилл Лукоянов, Сергей Оганесян, Эрнест Исраелян и Армен Исраелян
Год основания: 2018Компания занимается автоматизацией продажи автомобильных б/у-запчастей, включая шины и диски. Для этого была разработана цифровая платформа ShinSale AI, которая решает ключевые задачи вторичного рынка: от расчета уровня износа до прогнозирования спроса в различных регионах страны.
В 2023 году стартап привлек инвестиции объемом в 16 млн рублей от венчурного фонда Moscow Seed Fund. В планах ShinSale расширение географии проекта.
Ecomcom*
Основатели: Алексей Федосенко и Константин Канивец
Год основания: 2021Сервис для работы с маркетплейсами, с помощью которого можно размещать товары, принимать заказы и управлять позициями на Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркете» и других площадках, используя один интерфейс.
В 2023 году сервис был приобретен банком «Точка», который выкупил долю Kama Flow и двух основателей стартапа. Сумма сделки не раскрывается, однако эксперты оценивают ее в 200–500 млн рублей.
«Чойс»
Основатели: Виталий Гринь и Антон Тарасенко
Год основания: 2023Сервис, в котором можно создавать подборки с товарами из разных маркетплейсов. Получившиеся коллекции можно показывать друзьям по ссылке или делать публичными.
Проект основали фаундер Roomkea и сооснователь онлайн-школы по обустройству дома «Уютно» Виталий Гринь и ex-CTO YotaPhone Антон Тарасенко. «Чойс» реализуется без привлечения внешнего финансирования.
«Спиктор»
Основатель: Максим Шишков
Год основания: 2023Стартап помогает компаниям автоматизировать сбор и анализ обратной связи от потребителей. Система «Спиктор» расшифровывает телефонные разговоры, категоризирует их по смыслу и контролирует соблюдение инструкций сотрудниками.
В 2023 году проект стал финалистом межбанковского финтех-акселератора «АРБ» и «Банка Уралсиб». Также «Спиктор» получил грант на 4 млн рублей от фонда содействия инновациям (ФСИ) в рамках конкурса «Старт».
«Даркстор у дома»
Cооснователи: Григорий Тареев, Кирилл Чеканов
Год основания: 2021
Сервис экспресс-доставки, который представляет собой сеть городских складов для онлайн-ритейлеров c возможностью доставки заказа до конечного клиента за 30-60 минут. Основные клиенты — ритейлеры, интернет-магазины и частные продавцы маркетплейсов.
Сейчас клиентам доступны 12 складов в 9 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Краснодаре, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Новосибирске. Общая вместимость дарксторов — 6 тыс. полок.
В октябре 2023 года в сервис инвестировали венчурная компания 2FISH Capitals и группа частных инвесторов IZBA VC. Сумма вложений — 34 млн рублей. Средства планируют потратить на развитие и масштабирование, запуск своей курьерской службы и разработку ПО.
Money Sellers
Сооснователи: Егор Глухих, Иван Городилов, Сергей Костюхин
Год основания: 2022
Сервис по автоматическому подсчету финансовых показателей бизнеса на маркетплейсах (например, EBITDA). Цель — помочь владельцам компаний принимать управленческие решения на основе цифр и легче формировать отчетность.
Ориентирован на предпринимателей с оборотом от 3 до 100 млн руб. в месяц. Работает по подписке.
В декабре 2023 года проект привлек 17 млн руб. от основателя и генерального директора облачного сервиса «Финансист» Станислава Кутузова и экс-руководителя корпоративного акселератора FirstBitLab и управляющего партнера «Первого Бита» Романа Калинкина. Оценка компании не раскрывается. Полученные средства стартап направит на ускорение масштабирования сервиса и развитие функциональности, продаж и маркетинга.
на_полке*
Основатель: Андрей Романенко
Год основания: 2018
B2b-маркетплейс. По собственным данным компании, у сервиса более 5 тыс. клиентов и 80 поставщиков из разных регионов России. В каталоге — более 50 тыс. товаров.
Компания создает и развивает продукты для ритейла, которые помогают малому и среднему региональному бизнесу выходить на большой рынок и конкурировать с крупными торговыми сетями.
В 2023 году проект приобрела группа компаний «Алиди» и впоследствии инвестировала в проект 690 млн руб. К 2024 году маркетплейс планирует увеличить ежемесячный оборот до 1 млрд руб. Сейчас он составляет около 200 млн руб. в месяц.
Нейротехнологии и роботы
Neiry
Основатель: Александр Панов
Год основания: 2018
Биотех-лаборатория, которая развивает инфраструктуру для работы с нейроданными. Компания создает нейрогарнитуру, которая позволяет выполнять различные действия за счёт сигналов головного мозга. Продукт можно применять в образовании, индустрии развлечений и медицине.
В 2023 году компания запустила продажи устройства для борьбы со стрессом Mind Tracker и открыла прием заявок на участие в собственном акселераторе.
Umwelt
Основатель: Максим Каменский
Год основания: 2022Стартап работает над созданием неинвазивного нейроинтерфейса для замены органов чувств. Конечная цель проекта — заменить зрение незрячим при помощи стимуляции зрительных зон головного мозга.
В 2023 году Umwelt получил грант на 4 млн рублей от фонда содействиям инновациям (ФСИ) в рамках конкурса «Старт». Также проект вошел в список финалистов акселератора Sber500 и заключил соглашение о проведении пилота с «Русатом РДС».
«Битроботикс»
Основатель: Сергей Щедрин
Год основания: 2018«Битроботикс» производит промышленных роботов для автоматизации технологических процессов. Продукты компании используются в авиации, производстве товаров массового спроса и в нефтегазовой отрасли.
В 2023 году компания вышла на рынок США и приняла участие в выставке PackExpo Las Vegas. К лету следующего года «Битроботикс» планирует локализовать R&D, а также производственный и сервисный центры.
«Датана»
CEO: Владимир Захаров
Год основания: 2018
Спин-офф-проект ГК ЛАНИТ по цифровизации промышленных предприятий. Разрабатывает пути оптимизации производства с помощью инструментов 4.0: ИИ, IIoT и роботизации.
В 2023 году компания перешла в состав ГК «Ультиматек» с целью кратного роста и масштабирования.
Web3
eesee
Основатель: Владимир Садков
Год основания: 2023
Маркетплейс цифровых активов на основе системы «продажи билетов» на право владения NFT. Пользователи eesee могут совместно приобретать дорогие токены, разделяя между собой необходимую сумму.
В 2023 году проект привлек $400 тыс. от ангельских инвесторов в Дубае. Среди партнеров eesee — маркетплейс Rarible, децентрализованная сеть оракулов Chainlink.
Humo
Основатель: Никита Абраменко
Год основания: 2023Сервис для привлечения инвестиций в малый и средний бизнес от лояльной аудитории — подписчиков, пользователей или партнеров. Humo поддерживает различные формы привлечения средств, включая цифровые финансовые активы, займы и SPV («проектная компания»).
В 2023 году проект получил инвестиции от Алексея Корнеева (вложил $100 тыс.), Азата Шакурова и Альберта Арсентьева (по 2 млн рублей каждый).
ИИ
AI Storyteller
Основатель: Вячеслава Чупринова
Год основания: 2023Генеративный сервис на стыке визуальных новелл и литературы, который сочетает в себе визуал Midjourney и способность создавать осмысленные тексты ChatGPT. Пользователи задают направление истории, а AI Storyteller додумывает остальное: пишет текст, рисует картинки и придумывает сюжетные повороты с различными вариантами действий.
В 2023 году проект победил в конкурсе Startup Lynch бизнес-акселератора А:СТАРТ и хакатоне AI Talent Hackathon от ИТМО. Также AI Storyteller получил грант на 1 млн рублей по итогу третьей волны федерального конкурса «Студенческий стартап».
Cruderra
Основатель: Алмаз Хабибуллин
Год основания: 2022Интерактивная платформа для разработки с использованием искусственного интеллекта. Cruderra предназначена для системных архитекторов, которым нужно быстро создавать техническую документацию и автоматически обновлять ее из кода. По словам основателя проекта, платформа позволяет ускорить разработку в пять раз.
В 2023 году стартап стал победителем сразу двух конкурсов: Startup Tour от фонда «Сколково» и «Старт-1» от фонда содействиям инновациям. В рамках последнего проекту был выделен грант в размере 4 млн рублей. Также стартап принял участие в акселерационной программе NVIDIA Inception.
SheetsGPT
Основатель: Антон Аверьянов
Год основания: 2023Система SheetsGPT позволяет упростить работу с большими объемами данных, отчетами, заказами и продажами с помощью искусственного интеллекта. Пользователям предлагается использовать простые текстовые запросы вместо формул и макросов при работе с таблицами. Нейросеть может также сопоставлять и создавать срез по нескольким документам сразу, выводя информацию в удобном виде.
В 2023 году стартап получил грант на 1 млн рублей по итогам федерального конкурса «Студенческий стартап», а также принял участие в акселераторе MTS AI.
UR-LI
Основатель: Валерий Маюшкин и Антон Морозов
Год основания: 2020UR-LI — это умная система для оценки благонадёжности юридических лиц. Искусственный интеллект позволяет точно просчитать вероятность возврата задолженности, после чего экспертная система готовит алгоритм взыскания, а юристы-исполнители возвращают деньги. UR-LI работает с крупным и средним бизнесом, микрофинансовыми организациями и банками.
В 2023 году проекту удалось привлечь вложения в размере 13 млн рублей от частных инвесторов синдиката IZBA VC.
Bimar System
Основатель: Денис Кузнецов
Год основания: 2020Система цифровой маркировки, основанная на алгоритмах компьютерного зрения и машинном обучении, которая позволяет контролировать проектирование, производство, логистику и монтаж изделий из любой точки мира
В 2023 году стартап попал в финал акселератора Sber500 и получил предложение провести пилот с банком. Планируется, что стартап обеспечит контроль над строительными элементами готовящегося технопарка в Сколково.
Smart Data Hub
Основатель: Игорь Кузин
Год основания: 2019No-code–платформа для автоматизации сквозной и бизнес-аналитики при помощи искусственного интеллекта. Решение Smart Data Hub позволяет повысить эффективность сбора лидов, не увеличивая расходы на рекламу.
В 2023 году проект прошел в финал акселератора Sber500, и венчурный клуб «Синдикат» предложил ему сделку на 15 млн рублей. Известно также, что в ноябре этого же года в стартап инвестировал «Вымпелком», однако сумма вложений не раскрывается.
MyMeet AI
Основатели: Федор Жилкин и Илья Бердыш
Год основания: 2023Умный ассистент для видеоконференций, который транскрибирует онлайн-звонки и предоставляет короткие отчеты с содержанием беседы. В MyMeet AI также можно загружать и собственные файлы любой длины на 50 различных языках.
В 2023 году стартап принял участие в акселераторе HSE FEST и занял там второе место по итогам конкурса. По словам сооснователя MyMeet AI, сервисом пользуется уже более тысячи человек.
«Синтелли»
Основатель: Максим Федоров
Год основания: 2018Платформа для изучения химического пространства и прогнозирования свойств органических соединений при помощи искусственного интеллекта. Алгоритмы «Синтелли» помогают упростить планирование синтеза соединений, умеют предсказывать результаты реакций, а также сравнивать свойства молекул.
В 2023 году «Синтелли» выиграл 8 млн рублей в рамках конкурса «Коммерциализация» от фонда содействия инновациям. Также в стартап вложилась частный инвестор Наталья Касперская — сумма сделки не разглашается.
LabelMe
Основатель: Георгий Каспарьянц
Год основания: 2019Платформа для полуавтоматической разметки неструктурированных данных с целью упрощения процесса обучения нейросетей. LabelMe работает с данными разных форматов от рукописного текста до изображений и речи.
В 2023-м стартап принял участие в акселераторе Sber500 и запустил пилотные проекты с сервисом «Самокат» и площадкой «Работа.ру». Проект также привлек инвестиции в размере $200 тыс. от международного венчурного фонда Altair Capital.
Biometric Labs
Основатель: Алексей Фролов
Год основания: 2020Система по распознаванию и анализу звуков, применимая в различных отраслях: промышленность, ЖКХ, финтех, медицина и транспорт. Акустические датчики компании используют искусственный интеллект для таких целей как, например, выявление утечек в трубах.
В 2023 году проект получил инвестиции в размере $500 тыс. от бизнес-ангела Алексея Матвейчука в обмен на 31% компании.
«Метранпаж»
Основатель: Кир Витковский
Год основания: 2022Онлайн-сервис автоматической верстки печатных и электронных изданий при помощи искусственного интеллекта. Нейросеть «Метранпаж» трансформирует рукописи в правильно оформленные страницы и готовые книги всего за несколько минут.
В 2023 году стартап получил 9,9 млн рублей в обмен на 10%-ную долю в компании от 356 частных инвесторов. Лид-инвестором проекта выступила команда brainbox.VC, вложившая в «Метранпаж» 1 млн рублей.
Twinby
Сооснователи: Вероника Яковлева и Валерий Климов
Год основания: 2023
Дейтинг-приложение, которое подбирает пару по принципу психологической совместимости на основе тестирования. Научные исследования для Twinby проводила международная лаборатория прикладного сетевого анализа НИУ ВШЭ. В своих алгоритмах приложение использует ИИ и технологии машинного обучения.
В ноябре 2023 сервис привлек 150 млн руб. инвестиций от бывшего технического директора InDrive Александра Бурцева и фонда Impact Capital при оценке компании в 5 млрд руб. Также в этом месяце приложение вышло в топ-1 российского App Store.
GameTech
Creon.Games
Основатели: Евгений Кочетов и Клим Миронов
Год основания: 2022Creon.Games разрабывает игры для мобильных устройств. Среди проектов студии значатся Rebel Run, «ЛИХО: Пробуждение» и Saw MasККter. Команда сотрудничает с такими компаниями как MY.GAMES и Voodoo.
В 2023 году студия вошла в тройку финалистов технологического трека в рамках акселератора игровых проектов «Начни игру» от фонда «Сколково».
Phygital+
Основатель: Олег Юсупов
Год основания: 2022Сервис, который позволяет разработчикам игр использовать нейросети для генерации ресурсов: текстур, панорам, предметов и аватаров. Пользователи Phygital+ могут обучать нейросеть создавать изображения в нужной стилистике и даже генерировать целых персонажей.
В 2023 году стартап стал финалистом международного акселератора по развитию XR-технологий от МТС.
КЕК Entertainment
Основатели: Георгией Егоров и Олег Порошин
Год основания: 2021Студия занимается разработкой мультиплеерных игр. Первым проектом KEK Entertainment стал соревновательный шутер с глубокими тактическими элементами, название которого еще не было раскрыто.
В 2023 году в стартап инвестировали фонды The Games Fund и Play Ventures, специализирующиеся на проектах из игровой индустрии. Общая сумма сделки составила $3 млн.
FinTech
Platim
Основатель: Леонид Румянцев
Год основания: 2021Платежный сервис для приема оплат за курсы, услуги и конференции. Пользователи Platim могут работать как с российскими, так и с зарубежными клиентами. Помимо основных функций стартап также предлагает размещение услуг на собственном маркетплейсе.
В 2023 году Platim привлек инвестиции в размере 15 млн рублей в обмен на долю в 6% от предпринимателя Антона Михайлова.
TYMY
Основатель: Алексей Майстренко
Год основания: 2020TYMY — это SaaS-экосистема, направленная на повышение эффективности продаж для компаний, которые продвигают свои продукты через сеть независимых агентов, получающих комиссионные сборы. Среди клиентов компании такие банки, как UniCredit, «Газпромбанк» и «Сбер».
В 2023 году стартап стал одним из шести победителей международной технологической конференции EMERGE в Стамбуле.
Boomerangme
Основатели: Михаил Инишев и Михаил Жуков
Год основания: 2019Сервис для создания электронных карт лояльности. Boomerangme предлагает пользователям ряд готовых шаблонов: карты с кешбеком, абонементы, штампы и так далее. Сервисом в числе прочих пользуются барбершоп Top Gun, пиццерия «Додо Пицца» и сеть студий красоты Nailmaker Bar.
В 2023 году стартап стал одним из шести победителей международной технологической конференции EMERGE в Стамбуле.
Upside
Основатель: Максим Авдеев
Год основания: 2021Цифровая инвестиционная платформа с лицензией ЦБ РФ. Алгоритмы Upside автоматизируют процесс отбора перспективных IT-компаний и диверсифицируют портфель инвестора. Проценты по вложениям начисляются пользователям ежемесячно.
В 2023 году стартап получил инвестиции от венчурного фонда Татарстана в размере 7 млн рублей в обмен на долю в 2,1% в компании.
Mozen
Основатель: Олег Семибратов
Год основания: 2019Стартап оптимизирует бизнес-процессы в сфере такси. Пользователи Mozen получают возможность быстрого вывода заработанных средств, а владельцы таксопарков — юридическую защиту.
В 2023 году «АБ Холдинг» (материнская структура «Альфа-банка») вошла в капитал сервиса «Мозен», приобретя 32% компании. Сумма сделки не разглашается.
«Финакс»
Основатель: Марат Кетенчиев
Год основания: 2020
Экосистема финансовых продуктов, включающая в себя сервис для оформления банковских гарантий, инструменты для подбора тендеров и функционал создания электронной подписи. На площадке представлено 30 аккредитованных банков.
В 2023 году проект получил инвестиции от Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) на 5 млн рублей в обмен на долю в компании в размере 5%.
«Финлаб»
Основатель: Петр Дударов
Год основания: 2021Финансовый маркетплейс для компаний и предпринимателей, собравший разные услуги и продукты для бизнеса в одном месте. «Финлаб» проводит аудиты клиентов, подбирает опытных специалистов по продажам и оформляет банковские гарантии.
В 2023 году в проект вложился инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан — сумма сделки неизвестна. Также стартап прошел в финал программы акселерации для технологических стартапов Евразийского центра инноваций.
Apibank
Основатель: Алексей Петров
Год основания: 2018Банковская платформа, которая помогает бизнесу встраивать финансовые продукты в приложения. Также стартап развивает проект «Мои самозанятые», который автоматизирует взаимодействие заказчиков с исполнителями.
В 2023 году основатель Apibank выкупил доли инвесторов проекта, в результате чего 100% компании перешло к нему от венчур билдера Digital Native. Сумма сделки не раскрывается.
Metadoor
Основатели: Михаил Шептухин и Александр Гурин
Год основания: 2021Платформа для расчета, экспертизы, согласования и мониторинга инвестиционных проектов. Metadoor анализирует риски и избавляет от ошибок в расчетах, используя алгоритмы автоматического принятия решений на основе машинного обучения.
В 2023 году стартап получил грант на 8 млн рублей от фонда содействиям инновациям (ФСИ) в рамках конкурса «Старт». Также Metadoor стал одним из 16 победителей совместного акселератора «Россельхозбанка» и «Сколково».
Кибербезопасность
RebrandyCo
Основатель: Алексей Томилов
Год основания: 2019Стартап разрабатывает алгоритмы выявления уязвимостей информационных систем, используя симуляцию действий реальных хакеров. Среди клиентов RebrandyCo значатся re:Store, Mash и футбольная команда «Зенит».
В 2023 году стартап получил лицензии ФСТЭК и вошел в топ-30 этичных хакеров России по рейтингу Positive Technologies. За год через систему компании прошло более 18 тысяч объектов и более 100 Тб информации.
EdTech
iSavvy
Основатель: Ростислав Планкин
Год основания: 2022
Образовательная платформа на базе игры Minecraft. С помощью iSavvy детей в игровой форме обучают арифметике, чтению и логике. Есть тарифы, где преподают подростки и профессиональные репетиторы.
Стартап локализован в Азербайджане, однако у него есть и российское юрлицо, и нацелен проект на весь рынок СНГ.
В октябре 2023 года проект привлек инвестиции в $50 тыс. от сооснователя криптовалютного проекта 1inch Network Антон Букова.
Kampus
Соснователи: Сергей Солонин, Надежда Макова, Алексей Ильин, Александр Лиманский, Илья Долгопольский
Год основания: 2021
Платформа для корпоративного обучения от основателей портала «Теории и практики». Компании могут размещать свои курсы — от онбординга до обмена опытом. Среди клиентов называют X5 Group, «Cамолет», «Банк Точка», Qiwi, Mitsubishi Electric и другие компании, всего их более 40. Количество пользователей на конец 2023 года — более 160 тыс.
В ноябре 2023 года проект привлек инвестиции от дочки «Вымпелкома» ООО «Хайв» в обмен на 12% в компании. Сумма инвестиций не раскрывается. Эксперты рынка считают, что с приобретением доли в стартапах «Вымпелком» хочет сравняться с конкурентами в развитии своей экосистемы. Однако в компании «Вымпелком» заявляют, что благодаря этой и подобным сделкам надеются усилить свой венчурный портфель, а не поглощать стартапы.
Novator Kids
Основатель: Мария Шумилова
Год основания: 2021
Платформа детского онлайн-образования — от коррекции речи и подготовки к школе до изучения предметов начальных классов и посещения кружков. Некоторые занятия проходят с использованием ИИ — например, приложение может диагностировать дефекты речи.
В 2023 году дочка «Вымплеком» ООО «Хайв» инвестировала в проект неназванную сумму в обмен на 15% в компании.
MySpeech
Основатель: Оксана Макейкина
Год основания: 2022
Онлайн-центр коррекции устной и письменной речи для детей от 4 до 8 лет, в том числе с использованием ИИ для диагностики нарушений и составления будущей программы обучения. CEO — экс-руководитель департамента массового рекрутинга преподавателей в Skyeng Оксана Макейкина.
В феврале 2023 года проект получил инвестиции от венчурного клуба «Синдикат» в размере $240,4 тыс.
Danasays
Сооснователи: Вероника Иофе и Яна Стафичук
Год основания: 2022
Приложение для развития речи у детей. Позволяет ребенку в игровом формате заниматься улучшением артикуляции. Можно использовать самостоятельно или с логопедом.
В 2023 году проект продолжил развиваться и получил грант от Tele2 на 550 тыс. руб. как «Лучший цифровой проект».
AgroTech
«Семь семян»
Основатель: Роман Полищук
Год основания: 2017
Маркетплейс товаров для сада: техники, средств для полива и обработки растений, семян, удобрений. Есть собственные торговые марки инвентаря — Zema и «Солнце Сад». По информации на сайте, у сервиса — около 340 тыс. покупателей.
В октябре 2023 года у «Семи семян» появились и первые офлайн-магазины в Москве. Их открыли на инвестиции от фонда совладельца «Вкусвилла» и его партнеров «ТилТехКапитал».
Agrogo
Основатель: Роман Лебедев
Год основания: 2022
Система оптимизации и учета логистических процессов для агропромышленного комплекса. Проект разрабатывает единую информационную среду для цифровизации транспортной инфраструктуры аграрного сектора, используя ИИ, технологии машинного обучения и возможности аналитики больших данных.
В ноябре 2023 года проект привлек 4 млн руб. от Фонда содействия инновациям (Татарстан) в результате участия в конкурсе «Старт».
FlyseeAgro
Основатель: Василий Птицын
Год основания: 2021
Проект по применению беспилотников в агросекторе. Дроны FlyseeAgro «подселяют» на растения этномофагов — хищных насекомых, которые пожирают яйца вредителей. Работа проекта основана на авторских методиках специалистов. Стартап предлагает замену традиционным агрохим-препаратам, в том числе пестицидам.
В 2023 году проект рос, оставался медийным, в том числе занялся международной экспансией. В ноябре компания начала выпускать беспилотники не только в Краснодарском крае, но и в Узбекистане. Компания расценивает это как возможность выхода на рынки Ближнего Востока.
«Эрлаб» («ЭкоРоби»)
Основатель: Алексей Курасов
Год основания: 2021
Создают автономные комплексы с ИИ (EV роботы и IoT) для мониторинга каждого растения в открытом грунте и теплицах. Это позволяет следить за процессом роста, находить сорняки и болезни на ранней стадии.
Использование роботов, по данным «Эрлаб», снижает расход пестицидов до 95%, удобрений — до 20% и обеспечивает рост урожайности до 10%. Решения предназначены для ферм от 30 Га и теплиц — от 2 Га.
В 2023 году проект получил 3 микрогранта от фонда «Сколково» суммарно почти на 4 млн руб. — на создание прототипов или образцов новых продуктов.
«Агробит»
Сооснователи: Дмитрий Винников, Андрей Генов, Александр Русинов
Год основания: 2019
Роботизированная система ухода за животными. Использует роботов-зоотехников для выращивания птицы, систему интеллектуального учета яйца и другие собственные решения полного цикла производства. По данным компании, среди клиентов — топ-10 российских производителей птицы.
В 2023 году проект оставался медийным, получил микрогрант от фонда «Сколково» на патентование разработок.
«Гемоскан»
Основатель: Антон Степанов
Год основания: 2020
Разработчик ПО в области лабораторной диагностики для ветеринарии. Проект использует технологии машинного зрения и нейросети для изучения мазков крови животных. Такой подход, по утверждениям разработчиков, помогает снизить количество ручного труда и повысить точность диагностики.
В 2023 году в проект инвестировал 800 тыс. руб. Фонд содействия инновациям — в рамках акселератора.
«Флай дрон»
Основатель: Антон Степанов
Год основания: 2021
Разрабатывает систему единого окна для использования беспилотников. Проект предлагает платформу: интернет-сервис для регистрации маршрута дрона через Госуслуги и маркетплейс по поиску и предоставлению услуг с использованием беспилотников.
За время существования в проект инвестировано 20 млн руб. В 2023 году «Флай Дрон» должен был принять участие в проекте по беспилотной авиадоставке товаров в Петербурге — реализацию перенесли на 2024 год. В ноябре компания получила премии НТИ ««За создание системы мониторинга полетов дронов» и «За создание бортового прибора системы идентификации с модулями спутниковой и сотовой связи» — совместно с Ростелекомом.
Media
Magic Factory Animation
Основатель: Ярослав Кемниц
Год основания: 2019
Студия по производству анимационного контента. Одной из первых в мире применила технологию рендеринга в реальном времени на игровом движке Unreal Engine. Использование этой технологии — motion capture («захвата движения») — позволяет добиться высокого качества изображения при сокращении времени производства.
Среди проектов студии — выпущенный совместно с «Союзмультфильмом» мультсериал «Тайна медовой долины» и мультфильм «Чинк: хвостатый детектив». Сейчас в проекте работают над созданием анимационного фильма «Формула воды».
В марте 2023 года проект привлек средства от компании «Алгоритм Инвестиции» в обмен на 6%-ю долю в Magic Factory Animation. Сумма сделки не раскрывается.
Looky
Основатель: Егор Яковлев
Год основания: 2022
Российская социальная сеть, позиционирует себя как аналог Instagram** с возможностью размещать рекламу. Сейчас в сервис можно перенести свой профиль из запрещенной соцсети, включая базу подписчиков.
В апреле 2023 года стартап привлек $300 млн от российских инвесторов, их имена не раскрываются, но известно, что сделка прошла при поддержке инвесткомпании «Восход Капитал». Средства планировали потратить на привлечение блогеров и развитие платформы.
К концу 2023 года в Google Play у приложения — более 1 млн скачиваний.
YourTunes
Соснователи: Михаил Шорин, Дмитрий Кольцов
Год основания: 2020
Сервис цифровой дистрибуции музыки на стриминговые платформы и интернет-магазины (Apple Music, Boom, iTunes и другие). Обещает полное сохранение авторских прав и 100% дохода артисту, работает по подписке, целевая аудитория — независимые музыканты.
В августе 2023 года привлек $200 тыс. инвестиций от совладельца маркетплейса цветов и подарков Flowwow Андрея Макеева и других инвесторов.
Picvario
Основатель: Сергей Фомин
Год основания: 2018
Система управления медиаконтентом, которая позволяет хранить, искать, редактировать и распространять файлы, а также контролировать авторские права. Использует в работе ИИ (распознавание лиц, объектов, возраста и эмоций на изображениях), поддерживает интеграции с внешними хранилищами S3, OneDrive, Dropbox, а также авторизацию с помощью корпоративных учетных записей AD, ADFS и OpenID.
В декабре 2023 года проект стал финалистом инвестиционной питч-сессии для стартапов МТС Pitch Day. Компания обещает финалистам инвестиции от $500 тысяч до $5 млн, предложение о коммерческом партнерстве и возможность стать частью экосистемы МТС.
PhotoRoomer
Основатель: Ольга Голубева
Год основания: 2022
Сервис по поиску фотографов и видеографов в режиме «здесь и сейчас» по всему миру, работает по принципу Uber. Решение позволяет участникам рынка зарабатывать на фрилансе, а заказчикам — получать съемку без предварительных договоренностей. Приложение разработано совместно с компанией Tages.
В 2023 году проект оставался медийным и продолжил развитие, в том числе за рубежом, принимал участие в акселераторе ФРИИ и инкубаторе IN5Tech. Приложение попало в топ-30 App Store в категории «Образ жизни».
FoodTech
Basildoc
Основатель: Павел Милосердов
Год основания: 2022
Сервис, основанный на базе одноименного портала про диеты и ЗОЖ. Basildoc подбирает пользователю диету по его запросу, а продукты для приготовления блюд можно заказать во «Вкусвилле». Примеры рационов: кето, «аутоиммунная диета», веганский.
По словам основателя, пока партнерство со «Вкусвиллом» некоммерческое, при дальнейшем развитии будет обсуждаться комиссия.
В сентябре 2023 года проект привлек $200 тыс. от частного инвестора, основателя фабрики обуви Basarab Сергея Яцко. Первый раунд на $100 тыс. закрыли в феврале 2022 года, в результате тестирования гипотезы Basildoc. Тогда Яцко получил 50% проекта.
OsnovaTech
Сооснователи: Шамиль Тагиров и Владимир Сонников
Год основания: 2021
Производитель сухих основ для приготовления напитков и других продуктов питания в сегменте HoReCa. Примеры товаров: сухой сахарный сироп, основа для матча-латте, основа для молочных коктейлей.
В сентябре 2023 года стартап привлек 180 млн рублей от частных инвесторов. Организаторами сделки выступили «Альфа-Банк» и венчурный клуб «Синдикат», имена вложивших средства не разглашаются.
Postilla
Сооснователи: Александр Долгов, Олег Лупиков
Год основания: 2022
Цифровая экосистема для управления ресторанами — мобильное приложение, CRM и сайт доставки. Работает по подписке. Часть процессов ускоряют в том числе с помощью ИИ, также планируют расширять функциональность.
В июле 2023 года привлек инвестиции от группы компаний K-Holding. Сумма сделки на разглашается, но инвесторы оценивают компанию в 100 млн рублей. По данным компании, за год к сервису подключилось более 100 ресторанов и кафе, а более 9 тыс. человек пользуются приложениями Postilla.
Restik
Сооснователи: Олег Сужаев, Кирилл Гусев, Эдгар Климов, Алексей Шестаков и Александр Таран
Год основания: 2018
Сервис облачных решений для ресторанов и кафе. Предлагает автоматизацию процессов, электронное QR-меню, работающее без приложения, возможность организовать сайт доставки без программирования.
Среди клиентов Restik — крупные ресторанные сети. По данным сервиса, за 2023 год гости сделали 6,7 млн заказов с помощью их экосистемы.
В мае 2023 года стартап привлек 30 млн рублей инвестиций от «одного из крупных игроков телеком-рынка», его имя не называли. Однако в ноябре 2023 года стало известно, что «Вымпелком» получил долю в компании в 10%. На 2022 год эксперты оценивали компанию в 300 млн рублей.
Drinksome
Cооснователи: Илья и Александр Вученовичи
Год основания: 2022
Стартап по выпуску напитков из безалкогольных спиртов. Сейчас среди продуктов: безалкогольное вино, шампанское, джин и другие напитки. Товары продаются оптом для коммерческих покупателей и в розницу на маркетплейсах.
В апреле 2023 года проект получил инвестиции от Vitobox в $100 тыс. Средства планировали потратить на расширение продуктовой линейки, чтобы выпускать alcohol-free ром, виски, текилу, тоник, крафтовое пиво. Также планируется продолжение экспансии на территории СНГ и Северной Африки.
Restomania
Cооснователи: Анар Ашуров, Авраам Юраш
Год основания: 2021
Сервис для приема заказов из ресторана — в заведении и онлайн. С его помощью владельцы бизнеса могут создавать свои мобильные приложения и сайт, запускать свою доставку и собирать базу клиентов. Доступен по подписке.
В ноябре проект привлек инвестиции от «Вымплекома», сумма не разглашается. В 2022 году выручка проекта составила 12,9 млн, а чистый убыток — 13,2 млн.
MarTech & Sales
SalesAI
Основатель: Роман Магдаленко
Год основания: 2022
Сервис автоматического занесения данных в CRM. SalesAI разрабатывает нейросеть, которая проводит оценку звонка менеджера, создает краткое содержание звонка и сама вносит данные в CRM-систему. Такой подход призван разгрузить менеджеров и руководящих сотрудников.
Среди клиентов SalesAI — билайн, «Яндекс», hh.ru и другие крупные российские компании.
В сентябре 2023 года сервис привлек 7 млн руб. от Фонда развития интернет-инициатив при оценке компании в 100 млн руб. Средства планируют потратить на усиление команды.
Goroo.Works
Cооснователи: Александр и Евгений Мурзанаевы, Вадим Грибов
Год основания: 2023
Новый проект автоматизации размещения рекламы в Telegram — по аналогии с «Яндекс Директ» и Google Ads. Запускать рекламные кампании можно по параметрам ЦА. Также сервис предоставляет аналитику аудитории Telegram-каналов.
По словам представителей сервиса, у Goroo.Works более ста рекламодателей, среди которых «Тинькофф», банк «Точка» и Skillbox.
Проект привлек внимание медиа после запуска, а также получил средства на развитие от группы инвесторов — $440 тыс. Основные инвестиции проект получил от холдинга Genius Group во главе с гендиректором и основателем Геннадием Нагорновым и основателя и гендиректора компании по кибербезопасности Indeed ID Алексея Баранова. Деньги планируют потратить на усовершенствование алгоритма, расширение команды и выход на новые рынки.
Keeprise
Cооснователи: Сергей Воробьев, Павел Ворошилов, Алексей Свердлов
Год основания: 2022
Платформа ИИ-автоматизации ценообразования — для экономии времени сотрудников торговых сетей и производств. Нейросеть использует внутренние данные компаний и внешнюю информацию — курсы валют, прогноз погоды и другие данные. Сервис создали выходцы из ГК «КОРУС Консалтинг».
В апреле 2023 года в сервис вложились инвесторы венчурного клуба «Синдикат» — сумма сделки составила $370,4 тыс. А в ноябре дочка «Вымпелкома» ООО «Хайв» приобрела долю в проекте долю в 25,1%. Компания билайн еще весной сообщала, что ограниченно внедряет решения Keeprise — чтобы эффективнее продавать гаджеты на разных платформах.
PropTech
«Оценка.tech»
Основатель: Михаил Чернов
Год основания: 2022
ИИ-сервис по оценке недвижимости — эти данные нужны заемщикам для получения ипотечного кредита или рефинансирования. По собственным данным сервиса, рынок в России — около 4 млн оценок в год.
Сейчас большинство участников рынка работают так: заемщики обращаются к оценщикам сами либо через классифайды недвижимости, брокеров, застройщиков. Далее эксперты проверяют все данные вручную и выдают оценку примерно за три дня. «Оценка.tech» планирует ускорить процесс до одной минуты с помощью ИИ-алгоритмов.
В феврале 2023 года проект привлек 9 млн руб. инвестиций от бизнес-ангела Ильдара Гамилова.
Dombook*
Основатель: Елена Емелина
Год основания: 2020
Платформа-агрегатор для покупки и продажи недвижимости в новостройках.
В июле 2023 года «Самолет плюс» объявил о том, что стал инвестиционным партнером стартапа, без раскрытия деталей сделки. В декабрьском интервью Дмитрий Волков, управляющий партнер «Самолет плюс» утверждает, что компания купила Dombook.
Целью «Самолета» было создать объединенную платформу для девелоперов, покупателей и риэлторов с базой первичной и вторичной недвижимости. В будущем через новый сервис надеются проводить каждую четвертую сделку на первичном рынке.
Pragmacore
Сооснователи: Кирилл Поляков, Алексей Дроздов, Александр Черняк
Год основания: 2021
Облачная платформа для управления стройкой топ-менеджеров крупных строительных холдингов в промышленных и нефтегазовых сферах (Кирилл Поляков, Алексей Дроздов) и предпринимателя с большим опытом в сфере IT Александра Черняка. Решает задачи заказчиков, девелоперов, подрядчиков, проектировщиков и других участников процесса.
В июне 2023 года проект привлек 74 млн руб. от неназванных инвесторов, которые получили долю в проекте в 10%. Проект оценивается в 1 млрд руб.
YouTool
Сооснователи: Евгений Гаффаров и Андрей Малышкин
Год основания: 2021
Сервис аренды инструментов и строительного оборудования. Договор можно подписать онлайн, а инструмент везут на такси. Такой подход ускоряет получение инструментов до 30 минут.
Проект привлек инвестиции в мае 2023 года — 20 млн рублей от Фонда развития венчурного инвестирования Москвы и венчурного фонда Zerno Ventures. Средства планировали потратить на масштабирование: сейчас у YouTool 80 точек арендов инструментов в Москве, в будущем их число хотят увеличить до 500.
Butler
Сооснователи: Борис Голиков, Андрей Куприков и Алексей Нурдинов.
Год основания: 2020
Платформа для онлайн-общения собственников от сооснователей «Ситидрайва». В сервисе можно проводить общие собрания собственников онлайн, заказывать услуги по благоустройству и контролировать работу управляющей компании.
По данным Butler, к осени 2023 года к сервису подключились более 800 многоквартирных домов, география — вся Россия. Всего в системе зарегистрировано свыше 23 тыс. жилых и нежилых помещений.
В сентябре 2023 года в проект инвестировала актриса и экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова. Сумма вложений — 50 млн руб. Полученные средства в компании планируют направить на масштабирование.
Colife
Основатель: Артем Бабинов
Год основания: 2018
Сервис сдачи и аренды жилья в Москве, Стамбуле и Дубае. В том числе компания организует коливинги — помещения для совместного проживания нескольких людей с включенным обслуживанием.
В 2021 года компания открыла первый коливинг-хаус в России — в особняке 18 века в Москве. В доме доступны 58 номеров, коворкинг и бар. В 2022 году компания перенесла головной офис в Дубай.
В феврале 2023 года 25% компании купил венчурный фонд Lanit Ventures, сумма инвестиций не раскрывается. Фонд вошел в равной доле в международные проекты компании, а основатели остались в проекте и продолжают управлять бизнесом. При поддержке Lanit Ventures Colife шире начал использовать возможности аналитики данных, ИИ, облачных вычислений — для улучшения сервиса.
Travel
Copilot2trip
Основатель: Ислам Мидов
Год основания: 2023
ИИ-ассистент для планирования путешествий от экс-руководителя венчурного фонда МТС. Отвечает на запросы пользователя «что посмотреть», «чем заняться в определенном городе». На сайте проекта доступен бот, который предлагает решения и гайды по городам разных стран.
Проект запустился в начале лета 2023 года и привлек внимание медиа. Участник MTS Startup Hub-2023. Получил несколько наград как продукт дня и недели на Product Hunt.
Другое
Primo RPA
Основатель: Денис Терентьев
Год основания: 2018
Платформа для внедрения роботизации бизнес-процессов (RPA) — от запуска роботов-ассистентов до автоматизации определенных этапов. Сервис используют в закупках, бухгалтерии, продажах, HR и других направлениях.
В июле 2023 года 16% в проекте купила «дочка» МТС — MTS AI, сумма сделки не раскрывается. MTS AI планирует интегрировать в решения Primo RPA свои разработки в сфере ИИ и расширить портфель b2b-предложений. Впоследствии МТС сможет предложить другим компаниям запуск роботов-ассистентов и автоматизацию ключевых бизнес-процессов.
Sboard
Cооснователи: Андрей Корсаков и Владимир Гладун
Год основания: 2020
Стартап для работы с онлайн-досками — для дистанционного общения и обмена файлами. Стартовал как продукт для преподавателей, сейчас также представлен как инструмент для бизнеса.
С 2022 году доска Sboard активно используется как импортозамещающий софт — вместо Trello и Miro. В числе клиентов Sboard — «Нетология» и другие компании.
В июле 2023 года привлек инвестиции в размере 21,5 млн руб. от основателя «Учи.ру» Иван Коломойца, инвесткомпании «Алхена» и Moscow Seed Fund. Средства планируют потратить на доработку технической части проекта. Суммарно в стартап с начала работы инвестировали 40 млн руб.
Jespo*
Cооснователи: Александр и Иван Богатовы
Год основания: 2021
Бесконечная онлайн-доска для совместной работы, позиционируется как продукт для бизнеса. Подходит для создания всех видов схем и диаграмм, дорожных карт, планирования и Scrum-сессий.
В сентябре 2023 года проект купила компания Webinar Group (входит в экосистему МТС). С помощью этой сделки в компании планируют усилить b2b-предложение в области коммуникаций.
«Копидефенд»
Основатель: Кирилл Кнауб
Год основания: 2021
Сервис по защите интеллектуального права «под ключ» — от иллюстраций и фото до кода и карточек на маркетплейсах. По собственным данным компании, за два года завершено более 4 тыс. дел., а бизнес органически вырос по многим показателям в шесть раз.
Выручка за 2022 год — 7,8 млн руб., за 2023 год — 42,9 млн руб. В 2023 году проект привлекал внимание СМИ, в том числе благодаря своей уникальности на российском рынке.
Jaky
Сооснователи: Александр Эрнезакс, Олег Мосеев
Год основания: 2021
Сервис по созданию сайтов и цифровых решений для станций ТО автомобилей. В том числе обеспечивает SEO-оптимизацию. Среди клиентов — «Автодом» и другие крупные компании сферы.
В октябре 2023 года получил 5 млн руб. инвестиций от Фонда развития интернет-инициатив в обмен на 6% бизнеса. Оценка компании — выше 71,4 млн рублей.
Cashee
Сооснователи: Дмитрий Зубрецкий, Евгений Прибытков, Александр Неумывако, Денис Зубрецкий
Год основания: 2018
Занимается разработкой голосовых роботов для автоматизации входящих и исходящих звонков. Клиенты компании — ритейл и финансовый сектор.
В ноябре 2023 года получил инвестиции от «Вымпелкома», их объем не раскрывается. Всего в проект за 5 лет работы инвестировали более 20 млн руб.
Golova.io
Основатель: Максим Беляков
Год основания: 2021
Облачная платформа для управления бизнес-процессами, в том числе формирования документов, учета оборудования и других задач. Позволяет создавать быстрые сметы.
В марте 2023 года проект привлек $13 тыс. от частного инвестора Владимира Смаури.
Volts
Сооснователи: Александр Кияница, Владимир Млынчик и Артем Денисов
Год основания: 2019
Производитель накопителей электроэнергии для дома — от выпускников СПбГУ. Среди партнеров проекта — «Сбер», ПИК, ЛИИС. Решения Volts подходят для загородных домов и квартир.
В 2023 году компания вышла на международный рынок. В марте открылось второе производство накопителей — в Абу-Даби (первое было запущено в Петербурге). География клиентов сегодня — страны СНГ, ОАЭ, Швеция, Швейцария и Франция.
PIX Robotics
Основатель: Сергей Ложкин
Год основания: 2018Экосистема продуктов для для среднего и крупного бизнеса, которая включает в себя продукты для описания и систематизации (PIX Процессы), аналитики (PIX BI) и роботизации бизнес-процессов (PIX RPA).
В 2023 году компания стала победителем конкурса лучших новых отечественных брендов в рамках форума «Сильные идеи нового времени» от АСИ и Росконгресса.
**принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
В следующем году мы тоже будем ждать заявок — если вы видите себя героем следующей подборки RB Choice, с критериями вы можете ознакомиться здесь.
Авторы: Лариса Ступина, Григорий Щеглов, Светлана Зыкова
Верстка: Александр Сенников
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