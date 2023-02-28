Фонд Lanit Ventures купил 25% коливинга Colife

Lanit Ventures приобрел 25% сервиса аренды с работой по модели коливинга Colife. Венчурный фонд войдет в равной доле в международные проекты компании. Основатели Colife останутся в проекте и продолжат управлять бизнесом.

О сделке RB.RU рассказал представитель Lanit Ventures. В фонде не раскрыли сумму инвестиций. Lanit Ventures стал владельцем 25%-ной доли в сервисе Colife.

Сервис аренды с работой по модели коливинга Colife основали в Москве в 2018 году. В 2022 году проект перевел головной офис в Дубай.

«При поддержке группы “Ланит” Colife планирует шире использовать возможности аналитики данных, искусственного интеллекта, облачных вычислений. Это позволит улучшить качество обслуживания клиентов, предоставить удобный, быстрый персонализированный сервис и, что немаловажно, ускорить выход на новые рынки и масштабирование», – отметили в Lanit Ventures.

В октябре 2021 года Colife открыла первый в России коливинг-хаус в здании особняка 1789 года в Москве. В доме доступны 58 номеров для аренды, зоны коворкинга, бар и сервис.

В декабре 2022 года Colife вышел на турецкий рынок. В запуск в Стамбуле было вложено почти 63 тыс. евро.

По актуальным на момент публикации данным из ЕГРЮЛ, 45,75% в капитале управляющего Colife ООО «Колайф» принадлежат сооснователю проекта Юрию Провкину, 44,25% – сооснователю Артему Бабинову, 10% – Дмитрию Бронникову.

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