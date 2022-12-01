Основанный в Москве коливинг Colife вышел на турецкий рынок

Сервис аренды с работой по модели коливинга Colife вышел на рынок Турции. В запуск в Стамбуле было вложено почти 63 тыс. евро.

«В Турции, которая сейчас стала одним из самых популярных центров для релокации, коливинг имеет высокую актуальность. Такой формат популярен среди современных ребят, которые выбирают комфорт и стремятся освободиться от рутины», — сообщил RB.RU соучредитель компании и СЕО в Стамбуле Дмитрий Бронников.

Первые объекты в Стамбуле уже доступны для бронирования. Комнату с сервисом и новым ремонтом в одной из центральных локаций Стамбула можно будет снять без комиссии от 8 тыс. лир (чуть более 26 тыс. рублей по курсу ЦБ РФ на 1 декабря), а квартиру — от 16 тыс. лир (52,3 тыс. рублей).

К концу года команда проекта обещает представить более десяти локаций с разными конфигурациями квартир и стоимостями. Также в планах на ближайшие два месяца — выход на рынок Сингапура.

Colife был основан в Москве более четырех лет назад. В октябре 2021 года компания открыла в Москве коливинг-хаус в здании особняка 1789 года. В начале 2022 года Colife перевела центральный офис в Дубай.

Фото: Colife