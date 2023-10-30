Компания «Семь семян», которая развивает онлайн-супермаркет товаров для сада и дачи и собственное производство садового инвентаря, запустила сеть офлайн-магазинов в Москве за счет инвестиций «Тилтех капитала». Об этом RB.RU сообщил представитель фонда.

Онлайн-магазин «Семь семян» привлек инвестиции от фонда совладельца «Вкусвилла» и его партнеров