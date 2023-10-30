Онлайн-магазин «Семь семян» привлек инвестиции от фонда совладельца «Вкусвилла» и его партнеров

Компания «Семь семян», которая развивает онлайн-супермаркет товаров для сада и дачи и собственное производство садового инвентаря, запустила сеть офлайн-магазинов в Москве за счет инвестиций «Тилтех капитала». Об этом RB.RU сообщил представитель фонда.
Сделка прошла в начале 2023 года, сумма инвестиций не раскрывается.
До запуска офлайн-магазинов «Семь семян» была представлена в онлайне, либо в сторонних сетевых магазинах.
Инвестиций первого раунда хватило, чтобы запустить четыре магазина новой сети. По подсчетам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, затраты на все могли составить порядка 60–70 млн рублей, пишут «Ведомости».
Представителей сторон сообщили изданию, что сеть на деньги «Тилтех капитала» собирается открыть, как минимум, 30 офлайновых магазинов в Москве, Подмосковье и соседних областях.
По подсчетам Бурмистрова, открытие всех 30 точек обойдется компании в 450–525 млн рублей. Когда случится второй раунд инвестиций — не сообщается.
- «Тилтех капитал» создан в 2017 году основателем сети «Вкусвилл» Андреем Кривенко, председателем совета директоров производителя рыбы и морепродуктов ГК «Агама» Юрием Алашеевым и владельцем компании «Химрар» Андреем Иващенко. Посмотреть инвестиции фонда можно по ссылке.
- «Семь семян» основана в 2017 году, занимается продажей садовой техники и инвентаря, средств для полива и защиты растений, семян, удобрений. Владеет производством садового инвентаря и аккумуляторной техники под торговыми марками Zema и «Солнце Сад». Сеть принадлежит Федору Ширяеву и Роману Полищуку.
Фото на обложке: Unsplash
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