Фудтех-стартап Osnova Tech привлек 180 млн рублей от частных инвесторов

Производитель сухих основ для приготовления напитков в сегменте HoReCa Osnova Tech привлек 180 млн рублей от частных инвесторов. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе «Сколково» — стартап является резидентом фонда.
Организаторами сделки выступили «Альфа-Банк» и венчурный клуб «Синдикат». Совместный проект партнеров предполагает долгосрочную постинвестиционную поддержку стартапов через институт независимых директоров.
По данным аналитического центра Venture Guide, сделка стала крупнейшей с начала 2023 года на основе капитала частных инвесторов.
«Наша задача на текущий момент — конвертировать те ресурсы, которыми мы теперь располагаем, в быстрый рост компании. Значительную долю средств мы вкладываем в развитие продукта. Помимо наших основ мы инвестируем в R&D направление, в котором будем разрабатывать программное обеспечение и специализированное оборудование», — сообщил основатель и гендиректор Osnova Tech Шамиль Тагиров.
Он также добавил, что компания планирует расширять географию своего присутствия на рынки стран Ближнего Востока и Африки.
- Osnova Tech в 2021 году основали Шамиль Тагиров и Владимир Сонников. Компания занимается производством сухих основ для приготовления напитков и других продуктов питания. Проект располагает собственным производством в Москве.
- По данным системы «Контур.Фокус», выручка ООО «Основа Тэк» по итогам 2022 года составила 64,4 млн рублей, увеличившись в 14 раз по сравнению с 2021 годом. Чистая прибыль составила 11,1 млн рублей против чистого убытка в 1,1 млн рублей в 2021 году.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Человечеству нужен новый источник еды» — интервью с основателем компании-производителя белка из насекомых FlyFeed
- 2 Сможет ли производство альтернативных источников белка повторить успех зеленой энергетики?
- 3 10 молодых российских производителей альтернативной еды
- 4 Разработчики новых технологий в индустрии питания привлекут инвестиции в рамках конкурса «Еда будущего»
- 5 «Здесь больше денег, и поэтому сюда все хотят»: интервью с сооснователем YallaMarket
ВОЗМОЖНОСТИ
14 сентября 2023
15 сентября 2023
15 сентября 2023