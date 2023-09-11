Фудтех-стартап Osnova Tech привлек 180 млн рублей от частных инвесторов

Производитель сухих основ для приготовления напитков в сегменте HoReCa Osnova Tech привлек 180 млн рублей от частных инвесторов. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе «Сколково» — стартап является резидентом фонда.

Организаторами сделки выступили «Альфа-Банк» и венчурный клуб «Синдикат». Совместный проект партнеров предполагает долгосрочную постинвестиционную поддержку стартапов через институт независимых директоров.

По данным аналитического центра Venture Guide, сделка стала крупнейшей с начала 2023 года на основе капитала частных инвесторов.

«Наша задача на текущий момент — конвертировать те ресурсы, которыми мы теперь располагаем, в быстрый рост компании. Значительную долю средств мы вкладываем в развитие продукта. Помимо наших основ мы инвестируем в R&D направление, в котором будем разрабатывать программное обеспечение и специализированное оборудование», — сообщил основатель и гендиректор Osnova Tech Шамиль Тагиров.

Он также добавил, что компания планирует расширять географию своего присутствия на рынки стран Ближнего Востока и Африки.

Osnova Tech в 2021 году основали Шамиль Тагиров и Владимир Сонников. Компания занимается производством сухих основ для приготовления напитков и других продуктов питания. Проект располагает собственным производством в Москве.

По данным системы «Контур.Фокус», выручка ООО «Основа Тэк» по итогам 2022 года составила 64,4 млн рублей, увеличившись в 14 раз по сравнению с 2021 годом. Чистая прибыль составила 11,1 млн рублей против чистого убытка в 1,1 млн рублей в 2021 году.

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