Экс-депутат Госдумы инвестировала 50 млн рублей в proptech-стартап Butler сооснователей «Ситидрайва»

Российская актриса и экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова инвестировала 50 млн рублей в сервис по управлению многоквартирными домами Butler. Об этом RB.RU сообщил представитель стартапа.

После сделки доля Кожевниковой в компании составила 20%. Исходя из суммы инвестиций актрисы и полученной доли, вся компания в настоящее время оценивается в 250 млн рублей.

Butler был запущен в 2021 году сооснователями каршеринга «Ситидрайв» (ранее — YouDrive) Борисом Голиковым, Андреем Куприковым и Алексеем Нурдиновым.

Сервис предоставляет платформу для проведения общих собраний собственников в онлайн-формате, реализует услуги для благоустройства общего имущества, а также предлагает решения для оценки и контроля работы управляющих компаний.

По собственным данным компании, за время работы к Butler подключились более 800 многоквартирных домов по всей России. Всего в системе зарегистрировано свыше 23 тыс. жилых и нежилых помещений, суммарная площадь которых превышает 1 млн кв. м.

По данным системы «Контур.Фокус», выручка ООО «Ремоут Индастриз» (юрлицо Butler) по итогам 2022 года составила 1,7 млн рублей против 12,6 млн годом ранее, чистый убыток достиг 23 млн рублей.

Гендиректор Butler Борис Голиков назвал сотрудничество с Кожевниковой «мощной поддержкой в борьбе за трансформацию рынка». «[Это] возможность привлечь не только средства для развития бизнеса, но и внимание общественности к проблемам ЖКХ», — отметил Голиков.

Полученные инвестиции компания направит на масштабирование бизнеса и развитие новых направлений деятельности.

Мария Кожевникова — российская актриса, получившая известность благодаря роли Аллы Гришко в комедийном сериале «Универ», член комитета Госдумы по культуре с 21 декабря 2011 года по 5 октября 2016 года.

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