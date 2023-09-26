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Разработчик платформы для совместной работы Webinar Group купил сервис онлайн-досок Jespo

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы Webinar Group (входит в цифровую экосистему МТС) купил российский сервис интерактивных онлайн-досок Jespo у его основателей. Об этом говорится в сообщении Webinar Group.

Разработчик платформы для совместной работы Webinar Group купил сервис онлайн-досок Jespo

Сумма сделки не раскрывается. Отмечается, что переговоры о покупке шли с декабря 2022 года. В компании уточнили, что приобрели 100% Jespo.

За счет сделки Webinar Group рассчитывает стать более конкурентоспособным на рынке B2B-продуктов и усилить предложение в области коммуникаций для бизнеса.

Развитием продукта в Webinar Group будет заниматься отдельный департамент, который возглавили основатели Jespo Александр и Иван Богатовы.

Jespo представляет собой бесконечную онлайн-доску для совместной работы, которую можно использовать для создания всех видов схем и диаграмм, дорожных карт, планирования и ретроспективы в рамках подхода Scrum.

Скриншот с сайта Jespo

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Решение создано для того, чтобы упрощать взаимодействие распределенных команд и управление проектами благодаря визуализации и общему рабочему пространству. Сервис уже интегрирован с платформой Webinar: пользователи могут добавлять интерактивные доски в мероприятия, а также регистрироваться в Jespo сразу из встречи.

МТС купила 75,5% ООО «Вебинар» и ООО «Вебинар Технологии» в 2022 году за 2,1 млрд рублей. Сама Webinar Group появилась в 2008 году. Компания развивает сервис для онлайн-встреч и совещаний Webinar Meetings, платформу для проведения вебинаров и онлайн-мероприятий Webinar, платформудля организации смешанного обучения сотрудников, клиентов, партнеров и студентов We.Study. 

Фото на обложке: Jespo

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