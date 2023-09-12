Сервис онлайн-подбора диеты Basildoc привлек $200 тыс. от основателя фабрики обуви Basarab

Сервис онлайн-подбора диеты Basildoc, запущенный в начале 2022 года Павлом Милосердовым, привлек $200 тысяч от частного инвестора, основателя фабрики обуви Basarab Сергея Яцко. Об этом RB.RU сообщил Милосердов.

Первый раунд на $100 тыс. был закрыт в феврале 2022 года после тестирования гипотезы проекта. Яцко тогда получил 50% проекта.

«В начале 2023 года мы привлекли дополнительно от Сергея [Яцко] еще $100 тыс. на рекламу, развитие сервиса и создание мобильного приложения по подбору диет», — сообщил Милосердов.

Мобильное приложение, по словам предпринимателя, будет запущено в конце сентября, сейчас оно проходит регистрацию в App Store и Google Play.

Basildoc был запущен в начале 2022 года Павлом Милосердовым на базе одноименного портала о здоровом образе жизни. Сервис подбирает диету через тестирование, есть также конструктор питания, который позволяет собрать диету согласно собственным предпочтениям, при этом продукты для приготовления блюд в один клик можно заказать во «ВкусВилле».

«Обсуждение партнерства с "ВкусВилл" продолжалось около года, мы получили разрешение на интеграцию с их корзиной, на данном этапе сотрудничаем бесплатно, в дальнейшем при увеличении трафика договорились обсудить коммиссию», — сообщил Милосердов, комментируя условия сотрудничества с ритейлером.

По собственным данным, услугами Basildoc воспользовались более 600 пользователей. Разработка сервиса заняла 1,5 года.

Согласно данным системы «Контур.Фокус», 50% в ООО «Базилдок» принадлежит Павлу Милосердову, остальными 50% владеет Сергей Яцко.

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