Сервис «Самолета» инвестировал в платформу для покупки и продажи недвижимости Dombook

Сервис «Самолет Плюс» стал инвестиционным партнером агрегатора новостроек Dombook, сообщили в пресс-службе «Самолета». Сумма инвестиций и другие детали не уточняются.
В результате коллаборации предполагается развивать лидирующий на рынке продукт с широкой географией проектов. В будущем через объединенную платформу рассчитывают проводить каждую четвертую сделку на первичном рынке недвижимости. Достичь этого планируется за счет подключения к системе как можно большего числа девелоперов.
Проект ставит целью предложить универсальный сервис для девелоперов, покупателей и риелторов, в котором будет представлена полная база первичной и вторичной недвижимости.
Как отмечают в пресс-службе, расширенные возможности по подбору недвижимости смогут получить свыше 12 тыс. риелторов в регионах, где работают «Самолет Плюс» и Dombook.
В результате коллаборации число пользователей Dombook возрастет более чем вдвое. Партнеры «Самолет Плюс» получат интерактивную карту с экспозицией всех новостроек и комиссионным вознаграждением от более чем 300 девелоперов.
«Мы ожидаем, что к концу года количество пользователей объединенного сервиса вырастет до 15 тысяч. Для застройщиков — это дополнительный канал продаж и выход на аудитории по всей стране, для риелторов —доступ к широкой базе предложений и лучшие условия от застройщиков по комиссии и бонусам за объем продаж», — сказал основатель и управляющий партнер «Самолет Плюс» Дмитрий Волков.
В июле «Самолет Плюс» запустил цифровой сервис для аренды и сдачи квартир. Подписание всех документов происходит полностью онлайн, сервис проверит арендатора и при необходимости обеспечит сопровождение сделки.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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