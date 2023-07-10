В России появился еще один полностью цифровой сервис для аренды и сдачи квартир

Структура девелопера «Самолет» запустила полностью цифровой сервис для аренды и сдачи квартир. Платформа с похожим функционалом есть у «Яндекса» – «Самолет» же не считает себя конкурентом «Яндекса», потому что использует другую модель и подход к комиссии.
Компания «Самолет Плюс» – структура девелопера «Самолет» – запустила цифровой сервис долгосрочной аренды квартир. Об этом RB.RU рассказал представитель компании.
Подписание документов о сдаче квартиры в аренду происходит онлайн в приложении без контактов собственника и арендатора. Сервис предлагает свои услуги пакетом. В зависимости от тарифа пакет включает проверку арендатора, страховку, сопровождение сделки.
«Клиент может быть уверен в том, что деньги придут вовремя – если арендатор по каким-то причинам не может в установленные сроки совершить очередной платеж, то мы сделаем это за него. Владелец квартиры также защищен от внезапного выезда жильцов, “Самолет Плюс” возместит стоимость “простоя” квартиры и коммунальных платежей», – отметил генеральный директор сервиса «Самолет Плюс» Александр Попов.
Гарантией сохранности квартиры для арендодателя будет не депозит, а страховка с покрытием, превышающим сумму депозита, уточнили в сервисе.
Комиссию платит только арендатор, отметили в «Самолет Плюс». Ее размер определяют франчайзи-партнеры компании индивидуально для каждого объекта недвижимости.
В январе сервис с похожим функционалом запустил «Яндекс». «Яндекс.Аренда» позволяет снять застрахованную квартиру без залога на долгий срок, а также сдать жилье.
В «Самолет Плюс» подчеркнули, что не конкурируют с «Яндексом», поскольку работают по другой модели и по-другому подходят к комиссии. В сервисе «Самолет Плюс» арендатор платит всю комиссию сразу, таким образом аренда на срок более года оказывается более выгодной, пояснили в сервисе.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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