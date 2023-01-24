«Яндекс» запустил приложение для аренды и сдачи квартир полностью онлайн

«Яндекс.Аренда» запустила приложение, которое позволяет снять застрахованную квартиру без залога на долгий срок, а также сдать жилье. Все процедуры проходят полностью онлайн, сообщил RB.RU представитель сервиса.

Арендатор может найти подходящее предложение с учетом цены, расположения и других параметров. Квартиру можно посмотреть удаленно — доступны профессиональные фото и виртуальные 3D-туры. Через приложение можно заключить договор, подписать документы и совершать платежи.

Квартиросъемщик также будет получать уведомления о том, что пришло время вносить оплату и передавать показания счетчиков.

Собственник квартиры через приложение может подать заявку и управлять всеми ключевыми процессами аренды. Сервис сам готовит фото и 3D-тур, а также ищет жильцов. Статистика просмотров объявления будет отображаться в личном кабинете.

Там же доступны анкеты потенциальных жильцов — собственник может выбрать подходящую кандидатуру, оформить все необходимые документы, включая страховку, а потом следить за получением ежемесячных оплат.

Для собственника сервис бесплатный. Арендатор платит только ту сумму, что указана в объявлении: ежемесячная комиссия составляет 7% и уже входит в стоимость аренды.

Сейчас снять и сдать квартиру с приложением «Аренды» можно в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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