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Сервис для управления финансами на маркетплейсах Money Sellers привлек 17 млн рублей инвестиций

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Стартап Money Sellers, который автоматически считает финансовые показатели бизнеса на маркетплейсах, привлек 17 млн рублей инвестиций от бизнес-ангелов. Об этом RB.RU сообщил представитель сервиса.

Сервис для управления финансами на маркетплейсах Money Sellers привлек 17 млн рублей инвестиций

Инвесторами выступили основатель и генеральный директор облачного сервиса «Финансист» Станислав Кутузов и экс-руководитель корпоративного акселератора FirstBitLab и управляющий партнер «Первого Бита» Роман Калинкин.

Оценка компании и доли инвесторов не раскрываются. По данным системы «Контур.Фокус», Кутузов получил 4% в ООО «Маниселлерс» (юрлицо Money Sellers), Калинкин — 20%. 

Сервис создан весной 2022 года управляющими партнерами финансовой консалтинговой компании BisnesKruche Сергеем Костюхиным и Егором Глухих (оба владеют по 28,5% в ООО «Маниселлерс») и основателем клуба cеллеров MpSellers, собственником компании Septivit Иваном Городиловым (19%).

  • Money Sellers предназначен для компаний, которые торгуют на Wildberries и Ozon. Основное назначение системы — автоматически считать финансовые показатели бизнеса на маркетплейсах (такие как EBITDA, чистая прибыль) и помогать владельцам компаний принимать управленческие решения на основе цифр (можно формировать отчетность в форматах P＆L, CashFlow, проводить ABC-анализ, считать UNIT-экономику по каждому SKU и другое).
  • Сервис ориентирован на предпринимателей с оборотом от 3 до 100 млн в месяц. Основная модель монетизации Money Sellers — подписка, стоимость которой составляет от 12 до 20 тыс. рублей в месяц.

Полученные средства стартап направит на ускорение масштабирования сервиса и развитие функционала, продаж и маркетинга.

Фото на обложке: Money Sellers

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