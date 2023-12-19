Сервис для управления финансами на маркетплейсах Money Sellers привлек 17 млн рублей инвестиций

Стартап Money Sellers, который автоматически считает финансовые показатели бизнеса на маркетплейсах, привлек 17 млн рублей инвестиций от бизнес-ангелов. Об этом RB.RU сообщил представитель сервиса.
Инвесторами выступили основатель и генеральный директор облачного сервиса «Финансист» Станислав Кутузов и экс-руководитель корпоративного акселератора FirstBitLab и управляющий партнер «Первого Бита» Роман Калинкин.
Оценка компании и доли инвесторов не раскрываются. По данным системы «Контур.Фокус», Кутузов получил 4% в ООО «Маниселлерс» (юрлицо Money Sellers), Калинкин — 20%.
Сервис создан весной 2022 года управляющими партнерами финансовой консалтинговой компании BisnesKruche Сергеем Костюхиным и Егором Глухих (оба владеют по 28,5% в ООО «Маниселлерс») и основателем клуба cеллеров MpSellers, собственником компании Septivit Иваном Городиловым (19%).
- Money Sellers предназначен для компаний, которые торгуют на Wildberries и Ozon. Основное назначение системы — автоматически считать финансовые показатели бизнеса на маркетплейсах (такие как EBITDA, чистая прибыль) и помогать владельцам компаний принимать управленческие решения на основе цифр (можно формировать отчетность в форматах P＆L, CashFlow, проводить ABC-анализ, считать UNIT-экономику по каждому SKU и другое).
- Сервис ориентирован на предпринимателей с оборотом от 3 до 100 млн в месяц. Основная модель монетизации Money Sellers — подписка, стоимость которой составляет от 12 до 20 тыс. рублей в месяц.
Полученные средства стартап направит на ускорение масштабирования сервиса и развитие функционала, продаж и маркетинга.
Фото на обложке: Money Sellers
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