«Вымпелком» приобрел долю в сервисе облачных решений для ресторанов Restik

«Вымпелком-коммуникации» получили долю в стартапе Restik, который предлагает набор облачных сервисов для ресторанов и кафе. Эксперты полагают, что в данной сделке отражены намерения «Вымпелкома» не отставать от конкурентов в развитии собственной экосистемы.

По итогам 2022 года выручка Restik оставила 14,6 рублей против 2,1 млн годом ранее. Чистый убыток — 2,7 млн, в 2021 году убыток составил почти 4,6 млн.

По данным «Контур.Фокус», ООО «Хайв» (на 100% принадлежит «Вымпелком-Коммуникацям») с 8 ноября владеет 10% в ООО «Рестик». На сегодняшний день у основателей проекта Олега Сужаева и Кирилла Гусева 26% и 23,7% в сервисе соответственно. Еще 13% сейчас принадлежат Сергею Солонину. Также по 8,6% — у Эдгара Климова и Алексея Шестакова. Виктору Христенко принадлежат 4,2%, Андрею Данилову — 4%. И еще 1% сохраняется за Александром Тараном.

В сервисе комментировать сделку отказались. Однако весной этого года представитель Restik рассказал RB.RU о привлечении 30 млн инвестиций от «одного крупного игрока телеком-рынка».

Опрошенные RB.RU эксперты полагают, что сделка могла служить намерениям «Вымпелкома» догнать конкурентов в развитии собственной экосистемы. Участники рынка и аналитики отмечают, что в среднесрочной перспективе зарабатывать на телеком-услугах будет все сложнее, поэтому крупные игроки стараются диверсифицировать доходы.

Генеральный директор Infoline Иван Федяков напомнил о студии стартапов МТС, которая, по словам аналитиков, более продвинутая. А «Вымпелком», вероятно, решил начать догонять конкурента.

«Это как с АЗС. В США и других странах на продаже топлива не зарабатывают, в будущем надо иметь сопутствующий бизнес», — пояснил Федяков.

С такой оценкой согласен генеральный директор студии разработки цифровых решений для бизнеса OASIS App и стартап-академии Products School Климент Кузьмин. Он напомнил, что МТС, помимо услуг связи, развивает ряд продуктов из самых разных сегментов. Например, онлайн-кинотеатр Kion или сервис бронирования отелей МТС Travel. «МТС Банк» беспечивает представленность компании на рынке fintech.

«По результатам исследования рынков экосистем России компанией J’son & Partners Consulting, "Вымпелком" не попал в топ b2c экосистем страны, и сделкой с "Рестик", полагаю, хочет нарастить свое присутствие на рынках, чтобы хоть как-то догнать конкурентов», — говорит эксперт.

«Вымпелком-Коммуникации» зарегистрировали ООО «Хайв» в 2022 году. В портфеле компании, помимо Restik, доли еще в нескольких проектах. Например, организация 7 ноября 2023 года получила 12% в ООО «Теории от практиков». Это юрлицо LXP-платформы для корпоративного обучения Kampus. Еще 15% «Хайв» владеет в детской онлайн-школе «Новатор Скул».

В «Вымпелкоме» не прокомментировали сделку. По оценке аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, ее могли осуществить как за наличные средства, так и за долю акций «Ростелекома».

«Вероятно, сделка была осуществлена за наличные, поскольку по итогу третьего квартала 2023 года свободный денежный поток "Ростелекома" увеличился в 1,8 раза в годовом выражении, до 10,6 млрд рублей», — уточнил Чернов, добавив, что 10%-ая доля в Restik могла обойтись в 5-15 млн рублей.

Сооснователь аналитической платформы Dsight Арсений Даббах, в свою очередь, допускает, что в будущем «Вымпелком» не ограничится 10% и выкупит сервис целиком. По словам эксперта, компания, вероятно, протестировала сервис на части клиентов и может консолидировать Restik при условии успешного масштабирования.

«Сейчас оценка компании менее 250 млн рублей, но финальная цена будет понятна после полномасштабной интеграции и может вырасти в несколько раз», — резюмировал Даббах.

Restik основан в 2018 году, компания предлагает заведениям набор сервисов и инструментов для ведения бизнеса. Продукты компании помогают автоматизировать целый ряд процессов, от приема заказов до статистики продаж. Также Restik разработал электронное qr-меню.

В 2020 году в Restik инвестировал основатель российского ресторанного фестиваля и проекта «СысоевFM» Александр Сысоев. Также инвесторами проекта стали сооснователь Qiwi Сергей Солонин и гендиректор «СберЗвук Бизнес» (сейчас «Звук Бизнес») Виктор Христенко.

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