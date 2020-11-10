Ресторатор Александр Сысоев вложился в сервис облачных решений для ресторанного бизнеса Restik

Основатель Российского ресторанного фестиваля и проекта «СысоевFM» Александр Сысоев вошел в состав соучредителей компании Restik . Об этом Rusbase рассказал представитель ресторатора.

Полученные инвестиции компания планирует потратить на усиление маркетинговой команды и продажи. Сумму сделки стороны не раскрывают.

По данным системы «Контур.Фокус», Сысоев получил 0,5% в проекте. Еще 37,3% принадлежат Кириллу Гусеву, 36,3% — гендиректору Restik Олегу Сужаеву, по 11,2% у Эдгара Климова и Алексея Шестакова, 2,4% — у Александра Тарана и 1% у Виктора Христенко.

Restik была основана в январе 2018 года. По итогам 2019 года выручка компании составила 290 тысяч рублей, чистая прибыль — 20 тысяч рублей.

Проект разрабатывает облачные инструменты для автоматизации ресторанного бизнеса. Продукты компании позволяют автоматизировать прием заказов, следить за остатками на складе, проводить инвентаризацию и контролировать работу заведения из любой точки планеты с любого устройства с доступом в интернет.

Интерфейс Restik

Restik позволяет сократить затраты заведений на внедрение технологий и обучение персонала. Чтобы начать работать с системой, кафе или ресторану достаточно иметь планшет или телефон. Стоимость подключения — 990 рублей в месяц за одно заведение.

Интерфейс Restik

В период пандемии Restik совместно с Сысоевым также запустили конструктор сайтов доставки для ресторанов и кафе и электронное меню, которое открывается по QR-коду на смартфоне гостя. Недавно компания также добавила функцию предзаказа и бронирования, которая позволяет сделать заказ и предоплатить его на сайте, а затем прийти за ним в назначенное время в заведение.

«Пандемия показала, что многие рестораторы не готовы к быстрому переходу на digital-инструменты. Вместе с Restik мы начали создавать удобные решения для создания сайтов доставки в два клика, удобных для гостей электронных меню <…>. Я вижу огромный потенциал в простых и легких системах, которые помогут получать дополнительную прибыль, которая так сейчас необходима», — отметил Сысоев.

Это не первая инвестиция Сысоева в проект, связанный с ресторанным бизнесом. Ранее ресторатор вложился в сервис по прогнозированию спроса для ресторанов Foodcast.ai, в компанию в сегменте dark kitchen «Много лосося». Также среди его инвестиций — музыкальный сервис для бизнеса Muzlab и стартап по созданию вертикальных ферм iFarm.

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