Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Сервис Foodcast.ai для прогнозирования продаж ресторанов на основе ИИ привлек инвестиции

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сервис Foodcast.ai для прогнозирования продаж и загрузки персонала ресторанов на основе технологий искусственного интеллекта привлек первые внешние инвестиции. Первым о сделке рассказало издание vc.ru. Основатель сервиса Виталий Александров подтвердил Rusbase эту информацию.

Сервис Foodcast.ai для прогнозирования продаж ресторанов на основе ИИ привлек инвестиции

Инвесторами стали основатель сервиса «Яндекс.Шеф» Михаил Перегудов, ресторатор и автор проекта «Сысоев FM» Александр Сысоев и сингапурский фонд Ruvento.vc.

Перегудов в разговоре с Rusbase подтвердил сделку, но не раскрыл ее финансовых деталей. Александров также не стал комментировать другие подробности и условия.

До этого запущенный в 2019 году проект развивался на средства основателей — Виталия Александрова и Антона Самутина. Всего они вложили в запуск 3 млн рублей.

Технология Foodcast.ai разрабатывалась в течение года и на данный момент учитывает более 100 параметров: погоду, осадки, сезонность, праздничные дни. Зная рецепты каждого блюда, платформа автоматически формирует листы заказов на ингредиенты поставщикам, а также отправляет задание на центральное производство готовой продукции и полуфабрикатов.

По данным стартапа, в результате использования сервиса рестораны экономят до 50% на списаниях продуктов, снижают складские остатки на 30% и уменьшают количество стоп-листов на 20%.

Изображение: Foodcast.ai

Полученные инвестиции компания планирует потратить на релиз нового функционала по прогнозированию рабочих смен в ресторане, а также —  начать прямую интеграцию со всеми ключевыми системами управления рестораном в России и СНГ. Помимо этого, в ближайших планах Foodcast.ai — выход на зарубежные рынки, в том числе, в США.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

02 июня 2020

Цифровой прорыв

04 июня 2020

Go Global

04 июня 2020

Мастерская старта продаж

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма