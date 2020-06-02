Сервис Foodcast.ai для прогнозирования продаж ресторанов на основе ИИ привлек инвестиции

Сервис Foodcast.ai для прогнозирования продаж и загрузки персонала ресторанов на основе технологий искусственного интеллекта привлек первые внешние инвестиции. Первым о сделке рассказало издание vc.ru. Основатель сервиса Виталий Александров подтвердил Rusbase эту информацию.

Инвесторами стали основатель сервиса «Яндекс.Шеф» Михаил Перегудов, ресторатор и автор проекта «Сысоев FM» Александр Сысоев и сингапурский фонд Ruvento.vc.

Перегудов в разговоре с Rusbase подтвердил сделку, но не раскрыл ее финансовых деталей. Александров также не стал комментировать другие подробности и условия.

До этого запущенный в 2019 году проект развивался на средства основателей — Виталия Александрова и Антона Самутина. Всего они вложили в запуск 3 млн рублей.

Технология Foodcast.ai разрабатывалась в течение года и на данный момент учитывает более 100 параметров: погоду, осадки, сезонность, праздничные дни. Зная рецепты каждого блюда, платформа автоматически формирует листы заказов на ингредиенты поставщикам, а также отправляет задание на центральное производство готовой продукции и полуфабрикатов.

По данным стартапа, в результате использования сервиса рестораны экономят до 50% на списаниях продуктов, снижают складские остатки на 30% и уменьшают количество стоп-листов на 20%.

Изображение: Foodcast.ai

Полученные инвестиции компания планирует потратить на релиз нового функционала по прогнозированию рабочих смен в ресторане, а также — начать прямую интеграцию со всеми ключевыми системами управления рестораном в России и СНГ. Помимо этого, в ближайших планах Foodcast.ai — выход на зарубежные рынки, в том числе, в США.

Фото: Unsplash